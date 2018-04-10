先说海外，昨天在A股表现强势的基础上，美股呈现出较强的反弹，但是随后在尾盘风云突变，亚马逊和波音的跳水带动美股快速下行，最终仅仅维持微涨的状态。原因比较惊人， 昨天FBI突袭了特朗普私人律师的办公室，这人正是通俄门与风暴女门的两件事件的直接法律负责者 。美国白宫内的对立情绪可见一斑。





而今天市场所有的视线几乎都集中在了海南的博鳌论坛。原本一个非官方的亚洲企业论坛，目前已经成为世界第一流的经济峰会，习大大也在今天早间9点半开幕式上致辞。此前官方已经爆出猛料，说值此改革开放40年之际，要在博鳌上放一些重磅政策，而早间的讲话中，首先聚焦的就是开放， 中国开放大门不会关闭，只会越开越大，中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设。





这其实正是从正面回击了美国单边贸易保护主义。事实上，近十年来历次世界范围内的重大危机中，中国所扮演的角色都相较于美国承担着更多的国际责任。08年全球金融危机，同样是单边主义盛行，中国主动承担起经济复苏的引擎，首先带动经济复苏。而当前全球经济增长开始出现饱和的背景下， 美国再一次挑起贸易战的时候，中国又是在一个全球性的舞台上承诺着继续开放。这才是大国的担当。





其次，非常有意思，很多朋友注意到，讲话中明确说明了：中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。 今年，我们将相当幅度降低汽车进口关税 。汽车板块应声启动，而汽车进口关税，恰恰是特朗普在此前推特上点名道姓的一个方向。这是我们在主动示好吗？





我觉得大家也不要把问题想的太简单，讲话专门拿特朗普说事儿的汽车做出开放承诺、并且减税，看似中国率先做出让步，但我们换个角度考虑， 这其实恰恰是给予了美国国内的“亲中派”一把反对特朗普利器 ，FBI突袭的事件其实反映出了白宫内部矛盾的对立和割裂。有了这个甜枣之后，如果特朗普继续一意孤行，那都不需要我们继续打闷棍，美国国内的对立都会更加严重！





不过目前看，随着周末特朗普推特首先示好，以及博鳌论坛上的表态，贸易战暂时会有些许降温。





热点方面，早盘近期连涨的题材开始分化回落，主板权重启动反弹，近期其实大家能看到，包括石化双雄在内的很多大权重已经企稳，加上短线市场有维稳需求， 大家超短线的机会上是可以看一看权重股的表现的。但是中长线上面，我们还是要看成长股。





对于热点板块来说，昨天暴涨的海南板块今天一地鸡毛，海南板块其实是目前行情一个典型的代表，对于任何一个题材，我们始终强调的就是不要去看兑现点，海南今天集体躺在跌停板上就是一个生动的案例。 炒股本身来说就是概率性的游戏，每次都要赌赢超预期其实很难，还是老老实实的做好风险的规避才能走的更长远。



