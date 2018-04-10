【政策】





1、新型显示产业超越式发展产业链公司迎机遇





4月8日，工信部电子信息司在深圳组织召开2018年全国电子信息行业工作座谈会，副司长吴胜武指出，《新型显示产业超越发展三年行动计划》近曰即将发布。吴胜武表示，下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成广业新技术路线的操索和布局。





江丰电子(300666)、阿石创(300706)从事靶材业务，飞凯材料(300398)通过收购兼并完善电子化学品材料布局。









2、IT建设纳入券商排名指标、金融科技迎高增长





证券公司信息系统建设的投入情况将被纳入2017年度证券公司经营业绩考评，并且其行业排名结果还将供证券公司分类监管工作参考。据悉，中国证券业协会将从五个方面对证券公司信息系统建设展开评价，包括资本性支出、IT费用、IT人员、人员薪酬及公司营业收入。业内人士表示，信息系统建设被纳入券商经营业绩排名指标，表明监管层鼓励券商大力发展科技金融。目前金融科技正处于高速增长阶段，云计算、区块链、人工智能等是热点领域，现有的应用领域有大数据征信、智能投顾、风险定价、量化投资等。





恒生电子(600570)为“大资管IT龙头供应商”；金证股份(600446)为金融IT服务提供商，。









【产业】





1、商汤科技获阿里领投6亿美元融资 合作伙伴有受关注





据媒体4月9日报道，商汤科技SenseTime宣布完成6亿美元C轮融资，此次阿里巴巴集团领投，淡马锡、苏宁等多家顶级投资机构和战略伙伴跟投。这是目前为止人工智能领域最大的一笔单轮融资，此轮融资对商汤科技的估值为30亿美元。





东方网力(300367)与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司；云赛智联(600602)大股东上海仪电集团与商汤科技签署战略合作框架协议。









2、癌症基因根源研究取得重要成果相关公司受关注





据媒体报道，美国科学家在探究癌症的基因根源方面取得重要成果。据美国圣路易斯华盛顿大学官网近日消息，来自该校医学院等机构的科学家完成了对1.1万个肿瘤(涵盖33种癌症)的基因测序和分析工作，得到的迄今最综合癌症基因组图谱(TCGA)详述了引发癌症的基因突变，将为提高癌症疗法的疗效和研发新药物提供了路线图，预示着癌症治疗将出现重大突破。





贝瑞基因(000710)选择ctDNA 作为肿瘤液体活检指标，开启了临床无创肿瘤基因检测的全新模式。迪安诊断(300244)全资子公司杭州迪安医学检验中心取得了第一批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点资格。









3、京东宣布构建智慧农业共同体 打造科技服务三农新样本





4月9日上午，京东无人机开放赋能暨智慧农业共同体启动会在京东集团总部举行。会上，京东宣布将以无人机农林植保服务为切入，整合京东集团物流、金融、生鲜、大数据等能力，搭建智慧农业共同体，与地方政府、农业上下游龙头企业、农业领域专家等共同合作，构建开放、共生、共赢的农业合作平台。





上市公司中，芭田股份(002170)与全球无人机领先企业大疆科技战略合作，建立无人机农业应用服务体系；新希望与京东达成战略合作，共建智慧农业综合服务平台；隆鑫通用(603766)为农业植保无人机行业龙头。









4、杭州城市大脑发布 AI 视觉产品 用机器替代人巡逻





4月8日，杭州城市大脑发布AI产品“天曜”，升级监控球机智能感知系统，通过自动跟踪识别与智能感知技术，使其具备城市级大规模摄像头的实时分析能力，在监控球机的使用效率上进一步突破，全年无休、仅用20秒即可发现事件，真正实现机器视觉替代交警巡逻。





上市公司中，数字政通(300075)专业从事智慧城市应用软件的开发和销售；佳都科技(600728)控股子公司方纬科技成立交通大脑研究院。









5、红旗软件应用打破国外产品垄断国产替代空间巨大





据媒体报道，红旗软件近日在北京召开了“多源化，新红旗”发布会，从产品、应用、模式等多个维度介绍红旗Linux的发展与成绩。至2017年底，红旗Linux在金融自助终端设备的应用超过7万台，打破了相关领域国外产品的垄断。作为国产操作系统的旗帜，红旗软件为中国的开源产业发展贡献力量。





恒银金融(603106)同红旗软件达成战略合作；中国软件中标麒麟操作系统连续7年中国Linux市场占有率第一。





【提醒】

1、习周二将出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲。

2、中签缴款：天地数码(300743)、鼎胜新材(603876)、沃格光电(603773)

【要闻】

1、李会见联合国秘书长：贸易战损害世界人民共同利益。

2、消息称中国考虑贬值人民币以应对与美国的贸易争端。

3、国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》。

4、银保监会1号文面世 《融资担保公司监督管理条例》迎来四项配套制度。

5、央行称金融业综合统计必须实现“全覆盖” 包括对象、业务、内容。

6、广东省省长马兴瑞在博鳌论坛表示，粤港澳大湾区的规划很快就要出台。

7、民航局发文促无人驾驶航空器产业健康发展。

8、两部委下发《光伏扶贫电站管理办法》的通知。

9、国家能源局局长努尔.白克力：中国原油对外依存度达68%。

10、恒大与中科院签合作协议，千亿投资航空航天量子科技。

11、茅台董事长：茅台混改已引入战略投资者，百度正在谈

12、中国人保招股说明书进入预披露。

13、美股冲高回落小幅收涨，纳指收涨0.51%；COMEX黄金6月黄金期货上涨0.3%；WTI 5月原油期货收涨2.19%。

【公告：复牌】

腾达建设(600512)：实控人拟增持不低于3亿元

小康股份(601127)：回复上交所问询函

七一二(603712)：股票核查完毕

盛屯矿业(600711)：拟12亿收购科立鑫 100%的股权

重庆百货(600729)：控股股东混改拟引入两名战略投资者

【公告】

中鼎股份(000887)：成为宁德时代批量供应商

神州泰岳(300002) ：与中广核共建物联网实验室 共同发展核电工业互联网

荣盛发展(002146)控股子公司与奥地利公司签合作

龙元建设(600491)：中标25.09亿元PPP项目

中曼石油(603619)：签1.74亿探井钻完井大包项目合同

保利地产(600048)：一季度签约金额869亿元 同比增51%

招商蛇口(001979)：一季度销售金额313亿元 同比增长18%

慧农业：间接控股股东将进行重组 应对债务问题

长园集团(600525)：减持2420万股坚瑞沃能(300116) 减持预计实现1亿净利

伊利股份(600887)：董事长潘刚治疗及恢复期间正常主持公司相关工作

亚盛集团(600108)：部分农作物遭受冻害

上峰水泥(000672)：子公司发生两起生产事故 3人身亡

【公告：一季报】

大金重工(002487)：一季报预增50% - 100%

安车检测(300572)：一季报预增106.89% - 129.05%

海螺水泥(600585)：一季报预增120%左右

云天化(600096)：一季报预增214%

华新水泥(600801)：一季报预增420%到 470%

武汉中商(000785)：一季报预增218%—243%

普利制药(300630)：一季报预增170% - 200%

金盾股份(300411) ：一季报预增170% -200%

经纬电材(300120)：一季报预增270%-300%

华峰超纤(300180) ：一季报预增235% 到 265%

唐德影视(300426)：一季报预增157.58%-187.17%

方大化工(000818)：一季报净利同比增长338.22%

长亮科技(300348)：一季报预增282.69% — 312.68%

中海达(300177)：一季报预增310%-340%

易成新能(300080)：一季报预增378.74%-408.45%

创业黑马(300688)：一季报预增470%-500%

康跃科技(300391)：一季报预增417.31 %-511.36 %

风华高科(000636)：一季报净利预增三倍

鲁亿通(300423)：一季报预增1955% - 1985%

石英股份(603688)：一季度净利预增约6成

雅戈尔(600177)：预计一季度净利近百亿元 增幅近7倍

岳阳林纸(600963)：一季度净利预增8-10倍

浙江龙盛(600352)：一季度净利预增100%-130%

万年青(000789)：一季报大幅预增 预计盈利2.2亿

光线传媒(300251)：一季度净利增长近10倍 获超18亿元投资收益

中航资本(600705)：一季报净利同比增长49% 证金增持至4.9%

先锋新材(300163)：一季报预亏1510 万元至 1050 万元

科融环境(300152)：一季报预亏1,118.09 万元—1,581.18 万元

坚瑞沃能(300116)：一季度预计由盈转亏 亏损超3.17亿元

乐视网(300104)：一季度预亏逾3亿元

神雾环保(300156)：一季报预亏5500万至6000万元

诚迈科技(300598)：预计一季度业绩由盈转亏 七连板后提示风险

华策影视(300133)：一季报业绩预降79.17%至65.29%

暴风集团(300431)：一季度预亏超2600万元 广告收入下滑

【公告：年报及分红】

泰瑞机器(603289)：年报拟10转3派1.3元

淳中科技(603516)：年报拟10转4派4元

老板电器(002508)：年报10派7.5元

江龙船艇(300589)：年报拟10送1转7派0.3元

江苏雷利(300660)：2017年度拟10转8派8元

*ST紫学：年报扭亏为盈

三钢闽光(002110)：2017年度拟10派15元

中亚股份(300512)：2017年度拟10派10元

风语筑(603466)：年报拟10转10派8元

宝钢股份(600019)：2017年净利192亿元同比翻番 证金持股增至4.86%

沧州大化(600230)：2017年净利同比增246% 拟10转4派5元

朗玛信息(300288)：大幅下修17年业绩 净利由3.2亿下修至1亿

【公告：增减持】

得利斯(002330)：控股股东同路人投资发兜底增持倡议书

利尔化学(002258)：股东计划减持不超过2%股份

广和通(300638)：股东拟减持不超过2%股份

博迈科(603727)：光大金控拟减持不超过3%股份

皮阿诺(002853)：广发信德等拟减持不超过4.91%股份

坚瑞沃能(300116)：多名股东拟合计减持不超过1.27%股份

天鹅股份(603029)：股东拟减持不超过4.07%股份

农尚环境(300536)：两股东拟合计减持不超5.65%股份

湘油泵(603319)：股东计划减持不超过2.91%股份

易明医药(002826)：股东计划减持不超过2%股份

【解禁股】

龙蟠科技(603906)、江化微(603078)、裕兴股份(300305)、丰林集团(601996)、正海磁材(300224)、深大通(000038)



