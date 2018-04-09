贸易战继续升温，是整个清明小长假消息面上最大的影响。特朗普的疯狂和我国坚决强硬的回绝都让很多朋友大超预期。





其实这场贸易战进行到现在，到不由得让人联想起近70年前另一场共和国和美国的正面较量。当年毛主席讲“打得一拳开免得百拳来”，和今天中美较量中，我国的强硬回击何其相似。





其实早就给大家分析过。 特朗普醉翁之意不在贸易，贸易战是美国内政与外因共振的结果，转移国内注意力与赢取中期选举支持率构成特朗普行为重要驱动。 从美国内政角度，火上眉梢的通俄门以及迫在眉睫的中期选举注定特朗普的自保行动必然是将国内注意力引导至海外，无论是前期的中东问题还是当前的中美贸易战，这些都是阶段性转移国内注意力及提升个人支持率的重要手段，这也是为什么选择在当前时间点对中国发动贸易战的原因，短期而言，特朗普支持率回升的目的达到了。从外因角度，长期看中国的崛起必然带来美国的压制，这也是特朗普选择将中国作为其贸易战对手的重要考虑，但贸易战并非为解决美国的逆差问题，特朗普醉翁之意不在贸易，惩罚性关税清单中更多针对《中国制造2025》，在科技上抑制中国崛起才是中美贸易战目的所在。





有的朋友说，科技上面不怕你抑制，因为我们正要的就是国产替代，高新产业上面最大的市场并非海外而是国内。但是恰恰就是因为不怕，所以更要果断的出击！因为对待小流氓，你怂一步，对方就横一步。正面一拳，未必谁输谁赢。





当然，假期的消息面因素，最终反馈在A股层面上，我们看到了更多的震荡需求。脆弱的海外环境、市场风格的再平衡使得市场短期难以走出明显的向上趋势。 中美贸易争端对经济、权益市场带来的不确定性是影响短期市场走势的直接因素 ，而自 2016年下半年以来市场风格日趋集中带来的市场深度缺失也使得市场容易在外部事件性冲击下波动加剧 。短期来看，上证50依然表现弱势，而2017年表现较好的家电、食品饮料等行业在业绩、估值层面很难大幅超越市场预期，因此上述行业和板块在短期内很难为市场提供充足的上行动力。





而新生的热点方面，目前看市场完全在围绕贸易战进行热点炒作。周一市场炒作开始延伸至军工、导航等领域，从根本上讲还是国产替代和科技自强。 而前期的部分龙头表现也并不太失水准，比如农产品领域的宏辉果蔬，以及军工+芯片的振芯科技，我们此前为学员提示，也和大家反复讲过，今天再次封板。





但是市场更像是一个局部战场开花，整体战役胶着的状态 ，周一明显还是呈现出一种轮动非常凌乱的姿态。尤其是对于周一新生的导航、军工等热点品种，比如晨曦航空、中国卫星等资金并不太坚决。 而指数在底部的反复横盘，更像是在夯实一个小级别收敛三角形 。而市场预期强烈的大大在明天展开的博鳌论坛讲话，今天尾盘看，海南板块也有资金在流出，说明还是游资的氛围更加浓重。所以归根结底，目前的行情还是没有办法完全脱离震荡市的局面。大家也仍然不能放松警惕。





最后 ， 今 天晚间，我们将召开本期学员电话会议，将为学员送上满满干货。





电话会议将从四个方面为大家进行重点的策略分析 —— 第一，二季度的布局策略和逻辑支撑以及重要的时间节点。第二五虎上将名单及深度解读。第三，二季度行情重要压力支撑及节奏把控。第四，我们长期跟踪的目前开始出现政策、行业、盈利、技术拐点的行业及个股解读。



