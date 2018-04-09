假期期间贸易战烽火重燃，上周五美股崩盘下跌。而隔夜的A股则仅仅是略微低开，马上火速翻红。今天早盘的盘面有太多的内容可以说。





大家首先能够感受到，还是有为国护盘的资金 ，早盘上证50开盘急不可耐的直接拉升，也印证了我们在节前提示的——3100是目前市场短期的容忍底线——的观点。目前看贸易战上我们还是占据主动，并且随着战火重燃，大A 维稳资金也并不含糊。这一点是信心的保证。





从热点上面来看，市场本身也处于亢奋的状态中。 早盘创业板大涨1%，市场的核心逻辑还是强国！北斗、军工、稀土、大飞机等，都是围绕着强国逻辑在炒！





老热点方面，芯片股因为紫光股份董事长辞职，导致板块一度大跌，市场风口很快转向北斗导航，地理信息国产替代，而北斗直接关联军工、打飞机。这里面芯片叠加军工概念的 振芯科技（上周学员研报品种）再次涨停 。而另一方面，贸易战上面，我们的第一波进攻抓手——农产品， 上上周提示学员的一周研报品种——宏辉果蔬，四连板！





而紧随其后，贸易战炒作开始延伸至我们手中存留的王牌——稀土。目前稀土和原油进口应该是中美贸易战，我们手中两张捂着还没用的王炸，这其中，稀土是我国的重要战略资源，是钳制美国军工、高新科技等多产业的咽喉。而原油方面，我国目前是加拿大之外美国原油第二大进口国。如果真的对美国原油进行贸易反制，很可能直接打乱北美原油市场。





而也是受益于假期商务部的强硬表态，北矿科技、五矿稀土早盘双双拉板。汽车也在关税清单之列，主营零部件生产的迪生力收获涨停。威唐工业昨晚公告称，公司出口美国的产品不在关税清单内，公告利好刺激下大幅高开迅速涨停。





另外一方面，大家看到的，地域品种里面的海南个股集中形成拉升走势。原因在于博鳌论坛，明天大大讲话，目前看利好还没有兑现，所以市场对于海南股以及相应的博鳌预期品种有非常高的热情。这也应该是近期最后一个政策红利释放的窗口。





其实大家可以看到，市场目前并没有因为贸易战打乱我们自身的脚步，反而正应了我们在永源财经公众号中反复强调的贸易战催生出超级热点。而在今天晚间，我们也将召开本期学员电话会议，将为学员送上慢慢干货。





电话会议将从四个方面为大家进行重点的策略分析—— 第一，二季度的布局策略和逻辑支撑以及重要的时间节点。第二五虎上将名单及深度解读。第三，二季度行情重要压力支撑及节奏把控。第四，我们长期跟踪的目前开始出现政策、行业、盈利、技术拐点的行业及个股解读。



