清明节小长假，消息面却并不太平。



在中国祭出大豆汽车飞机等杀手锏之后，4月5日特朗普发表声明说，叫嚣要额外对中国1000亿美元商品加征关税。



而针对白宫方面的表态，我国外交部和商务部强势反击——如果美国公布新增1000亿征税产品清单，中方已经做好充分准备，将毫不犹豫、立刻进行大力度反击。



新华社直接用上了“勿谓言之不预也”这句话。贸易战烽火重燃，美股应声暴跌。



中美贸易战并非第一次展开，美国针对中国曾经展开五次301调查。但为什么只有这一次，我们的反击如此迅速和强硬，两国如此针锋相对？



我们认为这恰恰说明了中国的崛起。这一次，名义上是贸易战，实际上谁都清楚，内涵远比贸易战广大得多。



本质而言，中美两国本身并没有那么多矛盾，随着这么多年的风风雨雨过去，台湾问题已经谈不上是中美的主要问题了。但因为受到朝鲜、日本、印度、乌克兰、伊朗等问题掣肘。中国与第三方的矛盾，美国与第三方的矛盾，无一例外，都上升到中美两家之间的矛盾。 原因很简单，中国已经从区域性大国变成全球性大国。



然而中国崛起对于美国来说就产生了身份上的错位。因此美国展开了疯狂的反击和压制。



贸易战升温，市场要不要慌呢？我们认为大家要谨慎，但是不要慌张。 我们曾经在3月25日给大家明确指出——贸易战将催生超级大热点！



之后大家看一看我们在当期给大家提供的策略福利中提示的：农业、飞机、军工、芯片、半导体板块，都形成了暴力拉升。 其中明确为学员点名的农业果蔬龙头：宏辉果蔬，节前一周走出三连板。节前周末提示的军工+芯片概念振芯科技周一低位震荡尾盘直接打板。



都展现了非常强的盈利能力。



假期随着贸易战升温，我们认为下周A股开市 ，贸易战2.0将再次成为全市场关注的绝对焦点！我们也已经为大家聚焦了五条重点受益方向，有兴趣的朋友可以关注永源财经公众号，回复关键词“策略”索取相关文章。

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