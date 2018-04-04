如同每年的清明节前一样，市场仍然没能够走出什么太亮眼的行情。大家对于午后创业板的跳水还是心有余悸。但是仔细看看也不能排除几点问题：第一，10、20日线的粘合压力位已经给创业板指形成支撑，并且尾盘企稳了。第二，明显是缩量，同时这是在短期快速上涨之后的回调。第三，1800的重要支撑位（前期平台+趋势线突破点+年线附近）仍然还有空间。







所以我觉得大家保持警惕就好，说真的有什么大利空，导致盘变，我觉得不至于。





消息面上，贸易战在进一步推进。美国当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室在其网站上发布了根据所谓301调查，建议加征关税的自中国进口产品清单，该清单包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。此建议清单公布后，将有60天的公示磋商期，到期将公布对华301调查最终制裁清单。





应该说，中美贸易战是目前行情最大的不确定性，同样也是今天盘面最终以清明劫收官的最重要原因。





大家其实看一看板块就能够明白——市场今天整体的热点，其实就是避险+贸易战，早盘涨的是医药白酒（避险品种），很多朋友在早盘说是MSCI预期推动白马，我觉得味道不太对，午后行情证明了我的观点，午后涨的是农业黄金（贸易战预期+避险）。





而下跌方面，选择创业板为主，其实也是因为创业板在近期的获利非常充分。我们之前给大家说过，市场整体放量不充分，因此目前主导的其实还是存量资金和游资。机构的占比不高，而这些更加灵活的资金，因为担心中美在假期有不确定动作，纷纷在这个时间点进行获利了结，这才是今天市场走弱的核心原因。





所以说到底，主要是时间窗口和不确定的导致的避险情绪，没有实质性利空，也不是看跌后市的行情，仅仅是更加谨慎的避险模式。





所以，我们到觉得，大家真的没必要过多的担忧市场的机会。本周说实话行情始终不算强势，但是我们提示的学员研报品种振芯科技，周一强势涨停，上周给学员提示的宏辉果蔬，本周也是三连涨停。所以说没行情，这个我们不认同。





节前跌出低点是好事，不影响节后行情。而节后刚好我们也要在第一时间召开学员电话会议。节前挖的坑，应该是学员们逢低布局的好机会。大家期待的“新五虎上将”名单，我们也将在节后首日向学员公布。大家注意接收通知。跟上我们的节奏。热线：010-57594189