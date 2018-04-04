今天是清明节前的最后一个交易日，之后是四天小长假。考虑到目前长假将至，以及海外市场的不稳定——贸易战的不确定性很强。因此以资本市场一贯的属性而言， 最后的时间窗口，恐怕很难走出什么太好的翘尾行情。这一点大家首先要心里有数。





早盘从盘面上看开盘一字板的个股数量不少，看似情绪上活跃。但是我们要提示大家——警惕游资这个位置搞心理战。 早盘看，一批个股出现炸板，数量并不少。虽然回封了，但是证明资金上面并没有表现的那么坚决。





同时热点上面看，早盘医药、白酒领涨。医药股的逻辑我们在3月电话会议给学员重点讲过，当时也说——目前消费股如果接力的话，很可能是医药作为接力的新方向。针对今天早盘喝酒吃药的上涨。有朋友认为是MSCI渐进之后资金面的反馈。我觉得大家倒不妨首先关注两大品种的本质——防御性板块。





至少今天从盘面上看，白酒里面最强势的汾酒、水井坊、今世缘也没有脱离大箱体震荡的范畴。而五粮液、贵州茅台，则仍然是破位之后的技术修复。相对市场的期待，还是弱一些。还是那句话， 小长假将至，这个位置方向选择的概率不高。大资金也不会节前贸然进场。因此看个热闹，真正的机会在节后。





消息面上， 贸易战还在继续跟进。 美国当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室在其网站上发布了根据所谓301调查，建议加征关税的自中国进口产品清单，该清单包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。此建议清单公布后，将有60天的公示磋商期，到期将公布对华301调查最终制裁清单。





今天早上很多朋友留言询问贸易战的问题。统一给大家做一个解答。





从美国方面的新进展来看，贸易战的推进没有太多超预期的成分。60天的公示期，其实更多的是心理战以及以战求和。同样意味着6月前相关品种不会真正加税。





大家目前考虑说会不会对相关品种产生负面影响。我觉得情绪上面肯定有，但是真实的数据上看大家不用过度的紧张。为什么—— 因为美国曾经五次对中国展开301调查，之后就是贸易制裁，但是有意思的是中国在遭受“301调查”期间，均出现对美出口“不降反升”的现象。 分析来看，受制于企业备货与出口计划调整的时滞效应影响，短期“301调查”对中国出口并无显著影响；但较为长期的“301调查”或导致企业因“制裁恐惧”而提前出口，反而推高了数据。





同时最重要的是，真正外贸上面吃亏的产业，国家都会有相应的扶持，比如08年的轮胎，当时美国双反吃亏了，但是国内后面几年的环保压力都有意的避开了相关行业。



