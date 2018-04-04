【政策】





1、上海加快崇明世界级生态岛建设 关注相关受益股





据上海政府网3日消息，周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出，至2035年，把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。





亚通股份(600692)是崇明国资委旗下唯一上市公司，业务覆盖广泛，土地储备丰富。光明地产(600708)上月底公告出资7000万参与崇明世界级生态岛建设运营。









2、政策力挺仿制药供应、具备研发实力药企将受益





国务院办公厅日前印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,从促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策等3个方面提出了15条具体意见，提高药品供应保障能力，加快我国由制药大国向制药强国跨越，推进健康中国建设。





截至3月中旬，已有两批共22个药品品规通过一致性评价，包括华海药业(600521)的7个品种(9个品规),以及复星医药(600196)、海正药业(600267)、信立泰(002294)等药企的各1个品种。









3、政企合力推进车联网建设、行业进入黄金发展期





3日，全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会成立大会在北京召开。会议审议通过了智能网联汽车分标委章程和秘书处工作细则，并对智能网联汽车分标委后续重点工作计划进行了讨论。此外，工信部无线电管理局日前组织召开了车联网频率规划工作推进会，重点讨论并明确了车联网频率规划推进工作的重点任务、实施方案、工作机制和计划安排等事项。企业方面，华为、大唐、中国移动、中国电信、中国联通(600050)等单位的相关负责人参加了会议。





高新兴(300098)在电子车牌等车联网垂直领域的平台+应用层实现拓展；四维图新(002405)去年12月公告拟增持旗下中寰卫星股权,后者聚焦于商用车联网业务。









【涨价】





1、半导体硅片缺货潮加剧 加速国产利好材料设备商





据台湾媒体3日报道，近期，全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称，缺货将延续至2019年底，产品价格也将一路涨至明年。从需求看，目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”，中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购，采购价格已高出市场10%-20%。





三孚股份(603938)是国内高端硅材料的细分龙头企业；晶盛机电(300316)是国内领先的半导体级晶体生产设备供应商，参股中环无锡大硅片项目并成为其主要设备供应商。









【产业】





3、赫赛汀复合新药取得突破 美股SLS股价大涨1.5倍





周一，美国医药公司Sellas Life Sciences Group(SLS) 股价一度大涨205%，收盘上涨150.72%。主要是因为该公司治疗乳腺癌的复合型药物Herceptin-NeuVax在中期研究中达到主要目标。该公司计划与FDA和EMA会面，为其治疗乳腺癌的复合型药物的发展扫清障碍，并将寻求开发及协作伙伴。





桂林三金(002275)子公司宝船生物拥有两个重磅抗癌新药项目赫赛汀项目；复星医药(600196)旗下复宏汉霖的曲妥珠单抗类似物有望率先在2019年获批上市。









4、阿里联合清华大学 成立了自然交互体验联合实验室





为了让机器更“自然”地与人交流，阿里巴巴联合清华大学，成立了“自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机交互”。这也是阿里巴巴与学术界在全球设立的首个人机交互联合实验室。据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。实验室将模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力，为机器构建“五感”。





上市公司中，丝路视觉(300556)为数字视觉综合服务供应商，阿里持有丝路视觉(300556)旗下瑞云科技20%股权，瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。启明星辰(002439)参股公司远鉴科技与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技(300369)参股公司九州云腾已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。漫步者(002351)是阿里智能音响合作伙伴。









5、美团或将巨资收购摩拜 卡位共享单车场景入口





有报道称，美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉，摩拜将以37亿美元卖身美团，双方最快将于本周内正式宣布。今天(4月3日)下午，摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示，若除去债务，摩拜的实际估值为27亿美元，低于上一轮融资34.5亿美元的估值。





上市公司中，一汽轿车(000800)增资入股贵安新区摩拜出行科技有限公司。信隆健康(002105)参与摩拜单车零配件的供应。









6、阿里体育完成超12亿元A轮融资 估值超80亿元





4月3日，阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资，该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，公司估值超过80亿元人民币。同时，阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。





上市公司中，健康元(600380)、七匹狼(002029)、九阳股份(002242)通过云峰基金间接参股阿里体育。









【提醒】





1、新股申购——天地数码：申购代码300743，申购上限1.65万股，申购价格14.70元





2、新股申购——沃格光电：申购代码732773，申购上限0.90万股，申购价格33.37元





3、新股申购——鼎胜新材：申购代码732876，申购上限1.90万股，申购价格13.54元









【贸易战】





美国发布清单建议对价值500亿美元中国产品征收额外关税





美国当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室在其网站上发布了根据所谓301调查，建议加征关税的自中国进口产品清单，该清单包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人(300024)和机械等行业。美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。此建议清单公布后，将有60天的公示磋商期，到期将公布对华301调查最终制裁清单。商务部回应美征税清单：近日对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施









【要闻】





1、证监会党委会议：保持新股发行常态化，深化发行上市制度改革，稳步实施退市制度。





2、国务院：仿制药企业经认定为高新技术企业的按15%征收企业所得税。





3、外交部：中方将以同样规模金额强度回击美301调查。





4、深交所去年下发问询函3618份，回复不“达标”将被现场检查。





5、外交部部长王毅：中国将会在博鳌论坛宣布新的改革和开放举措。





6、财政部：对页岩气减征资源税，对页岩气资源税(按6%的规定税率)减征30%。





7、消息人士：央行明确未取得金融牌照不得从事互联网资管业务。





8、上周新增投资者数量35.45万，前值为37.82万，环比减少6.27%。





9、钜盛华公布所持万科A资管计划的处置清算方式。





10、河北雄安新区将加大白洋淀生态保护和治理力度。





11、发改委发文称，猪粮比价跌入蓝色预警区域，生猪生产出现过剩苗头。





12、美股三大股指均收涨逾1%，道指大涨近400点，标普500指数收涨1.65%；美国COMEX 6月黄金期货收跌0.7%。美国WTI 5月原油期货价格收涨0.79%。





【公告：复牌】

东方铁塔(002545)：公司终止重组

永泰能源(600157)：公司终止重大资产重组

安记食品(603696)： 公司终止重组事项

深深宝A(000019)：拟近60亿收购深粮集团

万兴科技(300624)：股票停牌自查完毕

诚迈科技(300598)：股票停牌自查完

金健米业(600127)：定增事项获证监会通过

【公告：业绩及分红】

哈三联(002900)：年报拟10转5派5元

法拉电子(600563)：年报拟10派12元

银亿股份(000981)年报：拟10派7元

海峡股份(002320)：年报拟10转3派2元 成泉资本增持438万股

鲍斯股份(300441)：2017年净利润同比增1.1倍，拟10转8派1元

三六零(601360)：年报净利润33.72亿元，同比增长80.15%

青岛海尔(600690)：年报净利69.26亿元，增长37.37%

两市首份一季报：航天发展(000547)一季度净利增长28.67%

沪市首份一季报：ST匹凸：一季报净利同比增长167.44%

力源信息(300184)：一季度业绩预增159%-176%

山西汾酒(600809)：一季报预增50%-60%

恒逸石化(000703)：一季报预增44.41%-66.62%

阳谷华泰(300121)：一季报预增163.38%-178.02%

【公告】

全筑股份(603030)：签合作协议 获2.7亿精装修施工合同

元成股份(603388) ：预中标15.8亿PPP项目

东软集团(600718)：与甘肃省人民政府签署《战略合作协议》

金诚信(603979)：与澳大利亚私募股权签合作 共同合作开发金属矿

科力远(600478)：与吉利集团签合作，吉利车型批量搭载公司研发动力系统

睿康股份(002692)：深利源投资14亿元拿下公司控股权 新实控人李明为80后

凯恩股份(002012)：认购深圳优卡增资扩股5%股份 布局区块链技术的油站OS系统

中国中车(601766)： 1-3 月新签合同约 487.4 亿元人民币

宁波联合(600051)：拟23亿元收购盛元房产100%股权

开立医疗(300633)：1.57亿股首发限售股下周一解禁上市，占总股本39.14%

【公告：增减持】

司太立(603520)：两股东计划减持不超过6.32%股份

国投资本(600061）：远致投资拟减持不超过2%股份

晨光文具(603899)：两股东拟6个月内合计减持不超过2%股份

汇中股份(300371)：两股东拟合计减持不超1.125%股份

昆仑万维(300418)：两名高管拟计划合计减持不超过1.16%股份

世纪瑞尔(300150)：股东王铁拟6个月内减持2%股份

正海磁材(300224)：多名高管拟计划合计减持不超过0.33%股份

华宇软件(300271)：多名高管及股东拟合计减持不超过0.87%股份

恒锋信息(300605)：特定股东及多名高管拟合计减持不超过 1.30%股份

【解禁股】

冠福股份(002102)、泰豪科技(600590)



