市场继续剧震，其实本质上还是贸易战导致的不稳定。







昨夜，美国股市在复活节之后首次开市，迎来剧跌，隔夜美股三大指数大跌1.9%、2.74%、2.23%，不仅仅是将今年的涨幅全部抹去。同时也是让美股三大指数分别都进入了破位的边缘。再来一跌，基本上就将宣告破位。那么将意味着美国资本市场将为特朗普的疯狂首先付出沉重代价。





说句题外话，这也无怪乎当初为什么华尔街清一色的支持希拉里了。





贸易战继续升级，来源于4月2日凌晨，中国针对美据232条款对华钢铁、铝关税，展开了反击第一枪， 对美128项进口产品加征关税。中美贸易摩擦进入了实质性过招阶段。与中国的强势反击相比，反而美国方面有松口的迹象。美方可能发布清单的时间，原本为北京时间3月28日凌晨或29日凌晨，但这一预期随即被打破。当地时间3月28日，美国贸易代表莱特希泽接受采访时表示，美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天。换句话说，今年6月之前，美国不会对中国相关产品增收关税。莱特希泽还表示，中美之间有希望通过谈判来避免此次关税大战。





本周将是一个重要时点。根据特朗普3月22日签署的对中国商品加征关税的备忘录，美国贸易代表办公室将在15天内公布对华产品征税建议清单。这也就是说，美国将于本周五之前公布产品清单。





无论如何，贸易战的每一次推进似乎都在挑战市场神经。但是从盘面上看，明显A股表现出更强的适应性。如果说过去A股的抗跌，是郭嘉队护盘，上证50死扛创业板猛砸的打掉牙往肚里吞。那么今天大家在看看，包括创业板之内的四大指数都表现出了极强的风险适应性。A股在同样的贸易战风险下，在于美股的较量中，明显获得了胜利。





A股赢在哪？我们和大家讲过：估值、位置、货币政策周期、中央政府集中度以及流动性等方面，A股所处的状态都明显强于美股。所以这回到底是谁在自掘坟墓，一目了然。





对于贸易战，目前我们认为大家要谨慎——市场仍然要切忌进行追高操作。但是不要恐慌，原因也是两点：





第一，贸易战双方目前已经是剑拔弩张，除非特朗普服软，否则中国一定奉陪到底。虽然说实质性降温的可能性不大，但是大家也要记得所有的战争摩擦都是为了谈判。双方目前的目的都是奔着贸易磋商去的，只不过都在争取主动权，没有人愿意打成烂仗。





第二，即便真的成了烂涨，中国有着全世界最庞大的市场，最强的产业纵深，和最高执行力的中央政府。我们底气十足。





最后盘面上短期仍然有震荡需求，沪指继续看3100点的支撑，而创业板合理支撑在1800上下。明天是清明节前收官，不太可能有超预期表现了，大家还是多一点耐心，先看晚间外盘表现。



