昨夜美股再次暴跌，标普500指数收跌2.23%，纳指收跌2.74%；COMEX 6月黄金期货收涨1.4%；WTI 5月原油期货大跌3%。A股昨天和大家说了， 虽然创业板很强，但是短线明显已经受到1920附近的压力压制，既然A股昨天已经表现出的高位压力，那么就坡下驴的调整也是情理之中。





早盘市场的下跌主要还是看美股，美股的下跌则是担忧贸易战升温。而之所以美股这么担心，是因为白宫大当家是一个不按套路出牌的政治素人。。。你说能怨谁？你们自己选的。





其实近期来看，虽然中美贸易战没有定论，但是明显第一轮试探性的进攻之后都更多地是进行后台的调配，并没有全面战争的意思。与美股相比A股其实表现的更加淡定。虽然早盘都在回调，不过都控制在合理的范围内。





目前来说我们一直觉得特朗普选择这个时点开战，其实至少对美股来说是非常不利的。因为 美股与A股所处的境遇完全不同。





第一是估值和位置。 美股是十年牛市之后的估值高位，而A股则是三年熊市之后的估值低点，这里面创业板甚至是历史低点。





第二是货币政策和流动性。 美联储加息通道自不用说，加息带动的分流是必然的。而与美股相比首先我们的新行长开篇立意的讲了维持稳健的货币政策。其次A股目前正在引导独角兽回归，同样也要通过直接融资支持实体经济。这两件事儿想要干好，从股市进行分流是不行的，还必须开源，注入新的流动性。





第三是中央政府的执行力。 中国我们就不必说了。美国目前显然是反面例子的代表，特朗普的幕僚团以及白宫高层在今年的一季度已经大批辞职，表达对大当家的不满。11月是中期选举，特朗普还要为共和党的眼前利来争选票。但是大家要明白，很多时候光看眼前利就会忽略长远的机会。





所以这五个不同，决定了同样的贸易战爆发， A股的抗风险能力远高于美股 。大A短线震荡一下我们认为是正常的，创业板1927的前高以目前的成交量，盲目的冲关也并不好。震荡整固反而有利于中期机会的发酵。但是从长期的角度来说，A股在2018年的表现，一定是优于美股的。





我们目前所欠缺的，仅仅是信心。所有的资金应该都意识到这些不同，然后明白——A股完全不需要看外盘的脸色，我们大可以活出自己的精彩。当然这是美好的愿望，也是我们对于A股的期待。



