【政策】





1、智能制造标准体系初步建 立行业发展提速





据媒体报道，国家智能制造标准化总体组在北京召开了第三次全体会议，会议报告总结了智能制造标准项目、宣贯培训和应用、以及国际标准化和双边合作成果，现有标准已基本覆盖《国家智能制造标准体系建设指南》提出的基础共性标准和关键技术标准，智能制造标准体系初步建立。





由互联网技术、云计算、大数据、无线通信网等技术集合成的云-网-端架构是实现制造业智能化的动力引擎，相关公司有望受益。鼎捷软件(300378)是国内领先的智能制造IT供应商。黄河旋风(600172)子公司明匠智能是工业4.0领军企业，全行业智能制造系统集成商。









2、零售药店分级管理本月广东率先实施 行业迎发展机遇





据媒体报道，广东省食品药品监督管理局近日印发《药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》的通知，自2018年4月15日起，广东省将根据药品零售企业设置条件与药品经营范围、经营规模的适应程度，核定的经营范围从小到大分为一类、二类和三类，相对应的企业分别简称为一类店、二类店和三类店。





大参林(603233)拥有2754家直营连锁门店，覆盖广东、广西、河南等多个省份。国药一致(000028)作为行业龙头，其规范化经营程度与专业化服务水平具处于行业领先地位，占率有望快速提升。









【涨价】





1、水泥需求旺季将至 行业盈利有望持续改善





据媒体报道，近日全国水泥市场拉开涨价序幕。东北地区水泥价格暴涨，3月25日-29日，东北地区水泥价格普遍上涨100-150元/吨，上涨幅度高达20-30%。西北、西南等地上调20-30元/吨，其中新疆部分地区上涨70元/吨。在北方水泥持续走强带动下，华东、华南等地开始跟涨，江苏、浙江等部分城市接连上调10-30/吨。目前，全国主要城市水泥库存持续下降，需求回升明显。





塔牌集团(002233)受益于华南地区水泥需求向好及粤港澳大湾区建设的持续升温。金隅集团(601992)控股冀东水泥(000401)后公司区域议价能力大幅提升，持续受益于京津冀一体化及雄安新区建设的提速。









【产业】





1、腾讯无人车首次曝光并上路行驶、BAT三巨头已都有布局





4月2日上午，腾讯无人车首次公开露面出现在北京四环。据报道，该车头顶硕大醒目的激光雷达，车尾还有一个改装添加的传感器，车身前后四周则加装了相机、毫米波雷达等传感器。





星网宇达(002829)的惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制。百度和腾讯是公司的重要客户。华阳股份华阳集团(002906)是唯一与BAT三巨头在自动驾驶领域都有合作的上市公司。公司为腾讯车联ROM首批战略合作伙伴。









2、铁总30亿出售动车网络49%股权、为高铁WiFi引入战略投资者





自北京产权交易所获悉，中国铁路总公司旗下动车网络科技有限公司49%股权挂牌转让，转让底价304900万元。挂牌项目显示，动车网络是中国铁路总公司确定的下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业，经营期限自公司设立之日起20年，现通过公开挂牌转让标的企业股权的方式统一面向社会招商。





辉煌科技(002296)旗下赛氟科技、飞天联合、16WiFi等三家公司参与高铁WiFi的建设。公司已成功向飞机、高铁提供WIFI系统。精准信息(300099)高铁WiFi一体化服务器解决方案已在“复兴号”获得全国首例应用。









3、信支付接入银联、条码支付进入更加规范化时代





近日，中国银联与与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。简单来说，就是今后商户通过微信扫码或付款码付款产生的交易，银行或支付机构方面，都需在银联网络内清算，过去微信(或者说财付通)直接与银行对接的情况将不复存在。银联在公告中提到了“也做好了为其它机构提供转接清算服务的准备”，让人不禁猜测支付宝可能也会在未来接入银联平台。





广和通(300638)占据传统POS机70%的模块市场份额；中科金财(002657)与中国银联共同发明的移动互联网无卡手机支付，已获得实用新型专利。









【要闻】

1、中央财经委员会会议召开，会议强调强调防范化解金融风险；强调地方政府和企业特别是国企要尽快把杠杆降下来。

2、券商积极筹备阿里、京东CDR 最快料三季度推出。

3、上交所：把服务国民经济支柱产业、新经济等作为工作重中之重。

4、新华社：现金分红渐成趋势，促A股构建良好投资关系。

5、2018全国大数据标准化工作会议发布《大数据标准化白皮书(2018版)》。

6、三部委加强免征车辆购置税的新能源汽车车型目录管理。

7、中国一季度票房202.17亿，刷新单季度国家影市票房纪录。

8、据报道，中国铁塔上市筹备目前“正在顺利推进”，目标是年内向港交所提交IPO申请。

9、美国政府将于本周公布针对中国对美出口产品的关税清单。

10、阿里宣布95亿美元全资收购饿了么。

11、美股三大股指全线大跌，标普500指数收跌2.23%，纳指收跌2.74%；COMEX 6月黄金期货收涨1.4%；WTI 5月原油期货大跌3%。

【公告：复牌】

蓝丰生化(002513)：子公司存账实不符情况金额约3亿元

华钰矿业(601020)：拟收购两公司提升公司综合回收的选矿业务

群兴玩具(002575)：控股股东筹划转让股权，公司拟购买受让方资产，预估值 70-90 亿元

海利生物(603718)：终止筹划发行股份购买资产事项

恒逸石化(000703)： 拟收购三家公司股权





【公告】

国电南瑞(600406)：中标25亿元国网采购项目

东珠景观(603359)：预中标5亿元项目

金盾股份(300411)：中标9277万地铁项目

围海股份(002586) ：预中标9.5亿PPP项目

元成股份(603388)：预中标逾5亿元PPP项目

重庆建工(600939)：中标8.77亿元项目

藏格控股(000408)：签订1.85亿元氯化锂分离浓缩装置购销合同

拓维信息(002261) ：与华为签合作协议 在长沙建立拓维华为云孵化创新中心

东华能源(002221)：就LPG 贸易资源等于昆仑贸易签战略合同协议

小康股份(601127)：与百度签署战略合作协议

*ST沪科：4月4日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示

盈方微(000670)：控股股东1.06亿持股4月21日第二次司法拍卖

常青股份(603768)：拟投资15亿建设汽车配件生产项目

禾望电气(603063)：拟投资 6-7 亿元建光伏电站相关项目

隆基股份(601012)：签49.46亿多晶硅料采购合同 占去年成本的45%

二三四五(002195) ：股东信佳科技拟转让5.8%股份

黔轮胎A：搬迁补偿协议未能履行，预计2017年亏损约2亿

坚瑞沃能(300116)：因债务纠纷名下13个银行账户被冻结

【公告：分红及业绩】

艾德生物(300685)：年报拟10转8派2.4元

宜昌交运(002627)：控股股东提议年报10转10派1.5元

吉比特(603444)年报：每10股派26元

华西能源(002630)年报：拟10转6派0.3元

石大胜华(603026)：年报拟10派6元

同益股份(300538)年报：拟10转5派1.2元

建研集团(002398)：年报拟10转10派2元

龙蟒佰利(002601) ：年报拟10派5.5元

顶点软件(603383)：年报净利同比增4成 拟10转4派5元

大烨智能(300670)：董事长陈杰提议10转8股派2元

诚益通(300430)：拟10转5派0.56元

佳力图(603912)：年报拟10转4派2.5元

纵横通信(603602)：年报拟10转4派1.5元

绿茵生态(002887)：拟10转10派6元

永鼎股份(600105)：年报拟10送3派1元

中金岭南(000060)净利同比增2.3倍 拟10转5派2.5元

柳工(000528)：年报净利同比增长555.56%

宇通客车(600066)年报：拟10派5元 净利下滑22.62%

海南椰岛(600238)：大幅下修2017年业绩 预亏1.1亿元

海马汽车(000572)：汽车销量下滑明显 2017年净利亏损逾9亿元

扬帆新材(300637)：一季报预增151%-180%

【增减持】

宏达股份(600331)：新华联(000620)控股计划减持 4%股份

南大光电(300346)：股东计划减持不超过3%股份

久吾高科(300631)：股东拟减持不超5.613%股份

【解禁股】

新华联(000620)、人福医药(600079)





节后第一个交易日，下周一我们讲召开本期电话会议，正式为学员公布新五虎上将名单。短线若市场受美股拖累形成下跌，那么很可能将成为一次极佳的布局金坑。学员一定跟上我们的脚步。热线：010-57594189



