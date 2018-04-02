周一市场其实可以看作是对上周四周五两天走势的反馈。上周的最后两个交易日，市场出现了连续的热点转换，权重和题材交替上涨，这让很多投资者非常困惑——究竟接下来的市场主线在什么地方。 当然， 我们的观点一直很明确。我们和大家讲，2018年，如果有大行情，那么一定是在创业板。同样也反复强调，2018年，很多优质成长股是要走出大底的。





今天市场很好的对这一情绪做出了阐述。可能大家看指数会觉得，不都是同样的震荡吗。但是我觉得大家应该注意到的是，相比于创业板的高位震荡。沪指则明显出现了冲高回落的套人走势。强弱已经一目了然。更重要的是， 创业板今天的启动，可以说是在主板快速反弹的虹吸效应中，杀出一条血路 。完全没有过去敌进我退的状态，恰恰说明了资金目前的方向非常坚决！





资金的坚决态度，我们认为主要有两方面的原因。





第一是消息面跟进，大家都看到了周末CDR火速通关，这件事儿显然对题材股又是一次加速，当然影响不能局限于利好中小创，又有两方面的影响。首先是高层对于独角兽上市的政策跟进如此之快，应该是超出很多资金预期的。证明独角兽企业上市， 科技强国这种战略确实是目前的“国策” ，结合着贸易战和中国制造2025等等因素来看，中国选择了一条正面硬钢的模式打破包围网！壮哉。





其次，独角兽上市其实此前很多人担心会对市场是大抽血，毕竟富士康一家顶目前三十家常规IPO。不过从最新的CDR要求上看。最新的门槛是，最近一年营业收入不低于30亿元人民币，且估值不低于200亿元人民币，或收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中的红筹企业和境内企业。 市场推算，符合条件的不超过6家，这同样也就避免了一拥而上的吸血。





消息面对于题材的连续助推之外，第二个原因是业绩。我们之前说过，去年很多中小创品种四季度超预期业绩下滑主要源于非经常性损益。而这其中大量就是属于研发投入。而目前从最新的IPO或CDR要求来看，国家对于研发投入的认可度急速提高，这就变相的改变了市场对所谓白马股的判断依据。





但同时，即便抛开这一点不谈，创业板的利润增速也确实比较可观。 截止目前已经公布年报的公司中，2015年至2017年净利润连续3年增速超过30%，且今年一季度预计增速超过30%的公司有40多家。而这40多家主要集中在中小板和创业板 ，主板公司仅有2家。





其实这也是我们反复和大家强调创业板机会的原因。目前看，主板和创业板品种所肩负的任务并不一致。 主板是A股最强之盾。 大权重间歇性启动的意义在于指数维稳以及维持慢牛，因为必须要以慢牛的基础来维持IPO输血实体经济的政治任务。





而 创业板则是现阶段最强之矛 ，是市场的活力，也是聪明资金寻觅机会的主要战场。这也是为什么近期大家看，创业板只要回落就有明显的买盘进来的原因。





但是短线而言，我们还是要提示大家， 市场目前确实有震荡需求 。尾盘两点钟，市场走出过一轮跳水，原因恐怕还是对于贸易战的担忧。今晚美股节后开盘，市场担心存在不确定性，对应最明显的例子是西部黄金顺势拉升了一波。同时，这个时间点，距离我们的清明假期只有最后两个交易日。没有太迫切的理由，节前通常会维持平静。因此建议大家谨慎对待追高，反而要把握住强势股回调进场的机会。



