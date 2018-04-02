周末消息还是偏暖的，首先是CDR火线过关，再次表明高层推动独角兽上市的思路不变。同时新的标准上面看，监管对于未来独角兽企业的利润增速不再做硬性要求，反而开始关注收入增长及研发投入。 这是一种思路的全面转化。也说明了高层对于目前高新技术的认可，和对于研发投入的支持。2018年主线看来仍然是科技强国。





其次我们也公布了第一轮贸易反制的名单，仍然是干果水果蔬菜猪肉等等前期讲的品类为主。目前看中美贸易战方面还是胶着的状态，反而特朗普方面开始呈现出一些示好的意向。不过这位白宫当家的本身变脸就比翻书快。这件事儿还是说明了两点。 第一，所有的战争都是为了谈判。第二，发展才是硬道理。





消息面基本上偏暖。而早盘的诸多品种动态也和消息面直接挂钩。受益贸易反制，早盘猪肉品种整体上涨。但基本上都形成了冲高回落。与之对应的是，早盘上证50又一波比较强势的拉升。但是 从分时级别上看上证50的这种走势有点套人了。很难看。





我们还是维持此前的观点。目前上证50再强势也仅仅是超跌反弹，大的趋势上是已经构建顶部。后期说深跌，难度很大，因为慢牛仍然是重要的政治任务，而如果要完成政治任务，那么上证50必须不能拖后腿，这是关键。但是你说这些品种走出多大的独立行情，我们认为难度还是比较大的。 后期上证50的表现，恐怕更倾向于维稳。





但是与之相比，芯片半导体所代表的科技龙头，则成为目前行情上最大的一抹亮色！早盘芯片半导体的再度启动，和消息面不无关系。消息面上很可能台积电也将成为A股独角兽的品类，这对于相关产业刺激力度巨大。但是从本质上来说，上述板块已经从农历新年后走出非常强势的走势。大家在对比同样是贸易战相关，芯片明显强于猪肉，为什么？





因为科技才能强国， 科技才是未来十年中国实施产业转型升级乃至于崛起的关键所在 。所以资金并不糊涂！





数据上面也是如此，统计显示，一季度通过沪、深港通北上的资金合计净买入422亿元，其中3月份北上资金净买入97亿元，南下资金达105亿港元，成交金额环比小幅提升。据统计，北上资金连续3个月增持中小板、创业板。从板块平均持股比例来看，创业板最新平均持股比例达0.48%，已超过深主板，中小板持股比例近0.6%，仅次于沪主板。





早盘其实大家看板块方面会有一个明显的感觉——资金的立场越来越坚定，半导体相关品种友讯达、润新科技、北京君正顶一字开盘，深南电路换手连板，紫光股份、世运电路、广东骏亚低位补涨拉板。物联网、智能制造等等等都表现非常活跃， 上证50的捣乱并没有打破市场资金的偏好。这个非常重要。





最后技术上面讲，短线市场大家也还是要平常心，早盘沪指也好创业板也好波动都很大。这很正常。沪指我们一直认为本轮反弹高度不会太高。因为主要的力量就不再指数这边。而创业板虽然个股表现出色，但是大家也要注意， 板块指数处于1927的前高附近了，量能仍然需要进一步配合。否则承压是必然的。



