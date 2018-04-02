周末重磅：国务院同意开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点





证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》已经国务院同意，意见指出，开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点，试点企业应当是符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，且达到相当规模的创新企业。试点企业应当是已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业(包括红筹企业和境内注册企业)，最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。









【政策】





1、广深港高铁香港段试运行 大湾区融合加速





4月1日，广深港高铁香港段开始试运行，每日会安排多班列车往返广州南、深圳北、福田站和西九龙站之间。港铁相关负责人还表示，相关试运行工作将一直持续数月，预计今年第三季度开通。





大湾区交通互联互通，区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益，可关注世荣兆业(002016)、招商蛇口(001979)、恒基达鑫(002492)。









【产业】





1、联想将聚焦边缘计算 产业迎重要发展机遇





联想集团董事长兼CEO杨元庆最新透露，联想会All in AI，全面拥抱智能化，不仅开发丰富多彩的智能终端，针对不同行业的smart IOT的设备，还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。据其透露，目前云计算全球十大公司，现在六个都已经是联想的客户，公司目标是在三年之内，至少要做到九个。





上市公司中，日海通讯(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局；中兴通讯(000063)已拥有完整的边缘计算解决方案；东软载波(300183)主营低压电力线载波通信产品。









2、折叠手机或成新风口 OLED柔性膜材料产业链望受益





据媒体报道，日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏，如果需要显示内容扩展，可直接摊开，如果需要小屏或者收纳，则对折即可，并且中间连接处并没有塌陷。目前，包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划，折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。





时代新材(600458)公司PI膜实现量产，芳纶等多个新材料项目有序推进；新纶科技(002341)公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。









3、中国科学家发现肿瘤治疗新工具 被誉为第四种治疗手段





据新华社报道。中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队，最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。





上市公司中，双成药业(002693)是我国多肽药物领先企业，免疫调节类多肽产品“基泰”(注射用胸腺法新)是公司的主导产品；天马精化(002453)主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品。









4、腾讯与中国汽车流通协会战略合作 发力智慧4S店





3月28日，腾讯公司正式与中国汽车流通协会达成战略合作。根据协议，双方将发挥各自的平台、渠道、服务等方面的优势，加快汽车流通行业智慧化升级、推动终端客户体验优化，助力经销商建立智慧4S店。





相关概念有均胜电子(600699)、高新兴(300098)等。









5、微软公司重组加码云计算万亿级市场待分享





据媒体报道，微软公司施行重大重组，将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着，微软正在削弱其Windows产品系的重要性，将云计算放在更高的层级。事实上，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。亚马逊的云业务以174.6亿美元排在首位，微软、谷歌、阿里紧随其后。





浙大网新(600797)斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴；云赛智联(600602)主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块，与微软中国在云计算领域进行深度对接。









6、苹果获得多项新专利 室内导航有望迎风口





本周后期苹果公司公布获得几项新专利，涵盖的领域包括柔性电池、室内导航，以及在2D屏幕上生成3D效果。由于室外定位技术的局限性，GPS技术在室内无法完成导航，以及人们对于精准性和速度的要求，再加上大数据时代的到来，室内定位导航的应用已愈加广泛。





上市公司中，金智科技(002090)(与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地，该系统采用蓝牙通信，在手机上实现室内导航，优于现有寻车系统，前景可期。中海达(300177)通过收购联睿电子，成功切入室内定位领域，是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。









【提醒】





1、本周公开市场合计到期逆回购200亿元





2、本周A股仅3个交易日，合计解禁市值逾400亿。





【周末要闻】

1、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过16亿元。

2、证监会：明确规定符合条件的创新企业不再适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。

3、证监会：防范CDR试点中过度市场炒作，防范市场投机炒作，严厉打击违法违规行为。

4、深交所：坚决贯彻落实国家战略部署，全力支持创新企业境内上市。

5、河北省委书记王东峰许勤到雄安新区调研检查，强调新区规划建设要抓好十项重点工作。

6、人民日报：规划建设雄安新区，突出七个方面的重点任务。

7、商务部：着力推进外资促进行动计划，高质量建设自贸试验区。

8、我国将于5-6月开展专项大检查防范“地条钢”死灰复燃。

9、钢铁去产能工作要点将发布：包含四个方面19条政策措施。

10、中国3月官方制造业PMI为51.5，升至一季度高点。

11、独角兽宁德时代下周三上会。

【公告：复牌】

东方铁塔(002545)：终止重大资产重组事项，股票复牌

狮头股份(600539)：终止筹划重大资产重组 明日复牌

鲁亿通(300423)：完成定增询价工作 明日复牌

盘龙药业(002864)：核查完毕 星期一开市起复牌

【公告】

光正集团(002524)：拟6亿元收购新视界眼科51%股权

华闻传媒(000793)：拟1.86亿元受让麦游互动51%股权

林洋能源(601222)：预中标1.12亿元经营合同

高能环境(603588)：签署乐山高新区犍为新型工业基地静脉产业园固废项目

乐视网(300104)：子公司新乐视智家拟与腾讯签署互联网电视合作项目合作协议

寒锐钴业(300618)：拟投资19亿新建三元前驱体项目

千山药机(300216)：两名实控人所持股份或被平仓

中国船舶(600150)：控股股东中船集团未得到任何有关合并事项的通知

坚瑞沃能(300116)：5%以上大股东一致行动人所持股份可能被平仓

【公告：业绩及分红】

川环科技(300547)：2017年拟10转10

力盛赛车(002858)：2017年拟10转10派2元

养元饮品(603156)：年报拟10派26元

赣锋锂业(002460)：年净利润同比增长216.36% 拟10转5股派4元

蓝光发展(600466)：去年净利同比增逾5成 拟10转4派1元

惠达卫浴(603385)：2017年净利同比增8% 拟10转3派3元

天坛生物(600161)(年报：2017年净利同比增长359%，拟10送3派2元

永安行(603776)：净利润5.16亿同比增长343.85% 拟10派7转4

天坛生物(600161)：年报净利增359% 拟10送3派2元

凯普生物(300639)：2017年净利同比增逾两成 拟10转10派5元

鸿路钢构(002541)：年报拟10转5派0.65元

*ST郑煤：2017年净利同比扭亏为盈 申请摘帽

鹏翎股份(300375)：年报拟10转8派3.00 元

中原环保(000544)：年报拟10转5派 3.50 元

深康佳A：去年盈利50.57亿 同比增长近52倍

北玻股份(002613)：一季报预增5069.95% - 5118.60%

人人乐(002336)：一季报预增514.75%-1129.51%

博深工具(002282)：一季报预增260% - 310%

紫鑫药业(002118)：一季报预增254.38%-296.91%

天润数娱(002113)：一季报预增471.23% —518.84%

常宝股份(002478)：一季报预增 101%-149%

南国置业(002305)：一季报预增80% - 130%

世纪华通(002602)：一季度净利翻倍 100亿韩元参股韩国KakaoGames

华宏科技(002645)：一季报预增 95.14%至 143.93%

涪陵榨菜(002507)：一季报预增130%—170%

报喜鸟(002154)：一季报预增100%-150%

赞宇科技(002637)：一季报预增90.77% -138.46%

世纪华通(002602)：一季报预增107.79% - 139.76%

美邦服饰(002269)：一季报预增55.52%-90.08%

杭州园林(300649)：一季报预增170%-200%

上海莱士(002252)：炒股亏损8.9亿 一季报预亏7.2亿元~6.5亿元

黑牛食品(002387)：一季报预亏1.6亿元 至 2亿元

通源石油(300164)：美国页岩油产量持续增加 预计一季度业绩扭亏为盈

德豪润达(002005)：LED芯片行业景气 一季度净利预增76%至123%

涪陵榨菜(002507)：下调一季度业绩预增幅度至65%-110% 此前工作人员工作不细

猛狮科技(002684)业绩变脸，2017年亏损1.29亿元

【公告：增减持】

东土科技(300353)：董事计划减持不超过200万股，占比0.39%

辽宁成大(600739)：获新华联(000620)控股举牌 举牌方将继续增持不低于1000万股

今世缘(603369)：上海铭大拟减持不超2509万股

东土科技(300353)：董事计划减持不超过200万股，占比0.39%

【解禁股】

同和药业(300636)、达安股份(300635)、新宝股份(002705)、众信旅游(002707)、三星医疗(601567)、顺网科技(300113)、硕电源(002660)、旗滨集团(601636)、永辉超市(601933)、金城医药(300233)、诺普信(002215)、神州信息(000555)、东百团(600693)、天通股份(600330)、烽火通信(600498)、蓝光发展(600466)



