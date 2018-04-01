创业板是市场的主角。这是我们农历年后不断给大家提示的要点。上周即便在上证50暴涨的时刻，我们也在告诉大家——技术面上，只有创业板指数是真正出于上升趋势中，所以假如说2018年真正存在超预期机会，那么一定在优质成长股相关品种中出现。



对于仍然对创业板充满怀疑的朋友，我认为大家首先应该关注政策的转向。



第一，从今年2月以来，政策对于成长股的宽容度突然提升，从富士康的急速过会，到证监会确定注册制延期，到所谓的独角兽绿色通道，周末人民币CDR（相当于独角兽上市的跳板）突然加速推进，同时，本次贸易战之后大家也发现“高新技术”才是未来十年中国崛起的关键。这一系列的转变在短时间内快速达成，成为了优质成长股的政策底部！



第二，技术上面大家关注两条线。我们从图上标出，一条是2016年以来的趋势压力线，一条是2016年以来的年均线。这两条线同时连续压制市场多年的反弹。过去三年创业板的每一次行情都被压制在这两条线之下无法动身。但是随着二月份的政策变化，指数开始发力，目前市场时隔三年站上两条压力线。这意味着技术底已经达成。



我们的这个技术底，实际上有两层含义。一是，创业板的1571点至少会是2018全年的最低点。因此属于“反转”形态。二是，创业板虽然有形态反转的迹象，但短期难以再创4037点的新高的，我们更愿意相信，未来一年甚至更久，创业板将走出类似2012~2014年那种慢牛的独立行情！



