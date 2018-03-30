昨天大篇幅和大家分析了目前上证50对比创业板的走势情况，当时给大家的结论非常的明确——我们认为上证50有机会，但是真正处于上涨趋势，更加具有进攻性的一定是创业板。仅仅时隔一天，市场验证了我们的观点。撒花庆祝。







很多朋友看不懂近期的市场走势，其实我们和大家说大家多去读一读我们上上个周末，针对贸易战的文章，大家就明白了——我们当时给的题目就非常明晰《贸易战将催生超级热点》。所以本周市场的走势，我们结合贸易战主线给大家梳理一下！





板块方面，大家是要明白的，为什么反复讲创业板核心成长，以及上次电话会议为学员提示的芯片半导体品种。因为所谓贸易战，打得并不是低附加值的传统行业，特朗普明确的把目标指向的就是中国制造2025名单。这意味着这是一次针对中国产业向高端制造业转型的杀招。而之后所谓的贸易磋商，也明确指向了半导体进口——这就是要遏制“中国芯”的崛起。我们当时明确和大家讲过，为什么要关注芯片半导体，因为美国人都看到了芯片半导体，那我们国家的政策制定者更不会放松。未来不管贸易战是打是和，芯片作为所有中国制造2025的核心，都必须得到政策扶持。所以贸易战实际上对于大国的核心产业，不是坏事，反而是加速剂！





这个道理事实上可以应用在所有亟待“国产替代”的高尖端行业上。而这些行业的龙头企业，几乎清一色是大家耳熟能详的创业板品种。比如芯片、比如半导体，比如工业互联网比如人工智能等等等等。





今天有两个消息，其一是减税，集成电路也要减税，说白了就是在跟美国拼，美国那边减税，曹德旺们都跑到美国去了，咱们必须减税，才能留住并吸引更多的优质企业。这也是我们真正下决心和美国拼未来十年制造业核心竞争力的一个动作！





其二，工信部装备工业司组织召开重大短板装备座谈会，关于短板装备这个，在政府工作报告里就提过，是跟工业互联网一个级别的，可见政策开始进入落实阶段。而对于这个重大短板装备的利好，我们和大家再说一句——没有真正炒作结束，甚至只是开始。因为除了一些公认的之外，其他哪些算短板装备，还在征求意见中，如果被纳入，那这个行业绝对是大力扶持，重大利好。所以我们认为将来在核心成长品种之上的政策红利，只会更加加速的释放。值得期待。





所以说到底，题材上面，本周完全集中在贸易战的国产替代上，完美的呈现了什么叫贸易战催生的超级热点。





而指数层面，大家可能会想不通，说为什么上证50在周四突然走出爆发？原因很简单，因为管理层需要有人来稳住指数，因为指数是经济的晴雨表，而这个晴雨表直接挂钩的就是贸易战，就是面子。中美贸易战，中国股市崩了，那就是摆明了一种“我输了”的样子。我们也和大家说过，中美第一轮交手，其实双方影响都不太大，都有杀招还没出。但是双方最希望的是这时候仍然在观望的欧洲、老毛子、南亚、中亚、非洲、南美占到自己的阵营中。而中立的第三方不会轻易地选边，除非已经看到一种“明显的力量不对称”。所以这个时候，A股通过50指数来企稳的表态，其实就是为了营造一种游刃有余的状态。





我们也可以和大家说，未来市场也一定会是交替的，50指数不太可能一路南下，因为股市不仅有贸易战，还有要通过慢牛来支持实体经济直接融资的政治任务。后者甚至是主要任务。而这个任务的前提是必须要有慢牛，而上证50如果走坏，必然要拖累慢牛，所以50指数后期也还会出现间歇性的表现。创业板的上涨，也会以反复震荡的模式展开。





但是第一，我们还是那句话，如果2018年有大行情，很可能会是在创业板的核心成长品种中出现。

第二无论创业板还是主板，都难以形成过去传统意义上的系统性行情。

第三，操作上面还是切忌追高，逢低进场。今年的行情，大家更要有逆向思维。





最后，近期市场活跃度明显提高，而随着指数进入震荡区间，“新五虎上将”的布局窗口即将打开。下周三我们将召开本期学员电话会议。为大家公布五虎上将名单，学员一定安排好时间参会，我们不见不散。热线：010-57594189