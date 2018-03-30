市场再一次表现出资金的无耻， 昨天领跑的地产、钢铁、周期、建材，今天纷纷领跌。而昨天看似遭遇“抛弃”的创业板，则强势上涨。





我们昨天在永源财经（HLC5678YC）给大家做了充分的分析，有兴趣的朋友可以移步。针对蓝筹还是题材，其实今年以来，我们的观点一致没有改变—— 这个位置，大家最需要去警惕的不是所谓的转换，恰恰相反是一定不要轻言转换。





过去大家习惯于认为蓝筹行情怎么样，或者题材行情怎么样，两者之间的跷跷板走势深入人心。2018年有没有跷跷板？我们认为还是有跷跷板。权重和题材的此消彼长仍然是存在的。但是我们认为今年的行情，大家要平均配置权重和题材股，因为不管是权重还是题材都很难形成普涨。





权重方面，成交量不足 ，以昨天为例，2000亿的成交，又想拉券商，又想拉地产、又想拉水泥又想拉钢铁。结果大家看看，昨天几个烂板的个股，成交量不足， 普涨是做梦 。





题材方面，大量个股因为农历新年之后的市场利好启动拉升，但事实上面临的业绩压力，减持利空，商誉减值，质押风险和半年前一致，所以鸡犬升天之后必然是泥沙俱下 ，这个位置是要分化的。





这里面大家大可以看一看次新品种的走势，一窝蜂上涨，一地鸡毛下跌。





今天早盘次新再次表现强势，我们提醒大家一句，今天周五晚上IPO极有可能富士康会来，已经延后两周，应该不会继续拖下去，而如果真的富士康IPO，那么对次新有短期影响特别是周一影响将不容忽视。要注意一下此因素。





与之对应，一些非常优质的核心成长股，反而在过去一段时间形成了不错的走势。昨天我们也在文章中，重点从技术层面给大家分析了上证50和创业板的现状。孰强孰弱、谁是上涨趋势一目了然。





所以，近期指数刚刚好都进入了一个比较微妙的时间窗口， 上证50面临年线的支撑，而创业板则有着1900~1800的密集成交区压力 。这个位置，此消彼长的反复拉锯是正常的。不过如果非要从长期来说的话，我们还是维持年初以来一致的观点——今年在创业板优质成长股中，会有大行情。这个思路不变。



