【政策】





1、雄安新区设立即将一周年





4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上，国际发改委主任何立峰表示，中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报，标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进，“规划纲要”现已经基本完成，有望近期发布。





中设股份(002883)与保定市保通公路勘测设计有限责任公司深度合作，共同参与雄安新区建设，并在雄安新区成立合资公司。同济科技(600846)旗下子公司入围雄安新区启动区城市设计招标。富煌钢构(002743)此前与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流；北新建材(000786)为国内石膏板龙头，受益于钢结构产业发展。









2、舟山拟推石油现货交易自贸区建设向前迈进





据媒体报道，物产中大(600704)集团旗下浙江(舟山)石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额，它是国内首个原油一般贸易配额，意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山政府官员透露，一旦正式运作，它将与26日刚刚上市的上海原油期货合作，为石油人民币做出贡献。浙江(舟山)石油化工交易中心主要经营石化产品交易，去年交易量达723亿元。





A股中，荣盛石化(002493)控股公司浙江石化4000万吨/年的炼化基地一期项目今年底投产。中化国际(600500)旗下舟山兴中石油转运公司岙山基地是全国最大的石油码头和储运基地。









3、交通一卡通即将实行全国互联百亿级市场受关注





据媒体报道，全国已有190个地级以上城市初步实现交通一卡通互联互通，发行互联互通卡片1300万张。根据交通部安排，今年年底前将完成220个城市的互联互通，并力争到2020年基本实现全国城乡的互联互通。近期，交通部制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法(试行)》，将于4月1日起正式实施。





捷顺科技(002609)作为国内一卡通行业龙头；华虹计通(300330)主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统(AFC)。









【产业】





1、北斗卫星发射即将进行军民两用进程提速





据国内航天爱好者网预计，2018年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划，2018年底前，将建成18颗卫星的基本系统，覆盖“一带一路”建设参与国。





A股中，海格通信(002465)此前公告获得4.4亿元北斗军品订单；北斗星通(002151)获得集成电路基金入股，是北斗芯片领域“国家队”。









2、阿里云与中国联通(600050)达成合作 携手缔造物联网安全里程碑





3月29日，在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上，阿里云与中国联通(600050)正式宣布达成产品合作。中国联通(600050)将结合阿里云的创新物联网安全技术，实现阿里云Link Security ID在中国联通(600050)物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑，并共同推进ID-SIM技术的标准化。





上市公司中，东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目，转型物联网平台运营商，为物联网终端打造身份标签。二六三(002467)为中国联通(600050)及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展。









3、中国移动全球首推飞联网 大规模部署空地网络





据报道，中国移动3月28日发布飞联网解决方案，包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能，中国移动表示，2013年就实现了技术验证，目前已具备全面资质，正进入试商用测试。





空中交通的网联化和地空通信的智能化成为趋势。相关概念股主要有辉煌科技(002296)、星网锐捷(002396)、北纬科技(002148)等。









【要闻】

1、证监会：注重发挥资本市场优化配置资源的功能，坚决打击“忽悠式”的虚假重组。

2、深交所王建军：上市公司应当遵规守法、重诺守信，维护中小投资者合法权益。

3、银保监管理委员会召开改革领导小组会议：坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

4、央行：扎实推进央行数字货币研发，展对各类虚拟货币的整顿清理。

5、商务部：中方对美中止减让产品清单本月底结束征求意见。

6、国务院办公厅印发《知识产权对外转让有关工作办法》。

7、两部委：开展基本养老保险基金委托投资。

8、MSCI高管：若有中概股回归A股，MSCI也会改变名单。

9、《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》印发

10、燃煤自备电厂治理方案发布，或大幅推升电解铝成本。

11、智能汽车有望2020年前后量产，中国正在制定智能汽车的政策

12、中国外汇局：预计2018年中国国际收支将延续基本平衡态势。

13、多只券商股去年业绩下滑，却引证金公司密集加仓布局。

14、美股科技股大反弹，纳指收涨1.64%；COMEX 6月黄金期货收跌0.2%；WTI 5月原油期货收涨0.87%。

【公告：复牌】

特尔佳(002213)：终止筹划重大资产重组

麦迪电气(300341)：拟收购其持有的麦迪医疗80%股权

通达股份(002560)：董事会审议通过定增预案

商业城(600306)：终止重大资产重组

【公告】

红阳能源(600758)：控股股东股份质押展期 解除平仓风险

威华股份(002240)：致远锂业募投项目首条生产线投产

哈三联(002900)成“港股投资高手” 一季度净利预增151%至180%

方园林(002310)：联合中标近35亿元PPP项目

海康威视(002415)：筹划在广州投建“海康威视(002415)华南研发基地”项目

金鸿控股(000669)：加强氢能产业链布局

启迪桑德(000826)：签署3亿余元生物质项目

深科技(000021)：控股股东将公司44.51%股权划转至旗下子公司

乐视网(300104)：新乐视智家最新增资方案出炉 估值由120亿下调为90亿

洲明科技(300232)关于337调查的声明：立案与否尚未确定积极应对

【公告：分红】

五洲新春(603667)：去年净利同比增11% 拟10转3派2.5元

大元泵业(603757)：去年净利同比增46% 拟10转4派6.5元

国泰君安(601211)：去年净利同比微增 拟10派4元

地尔汉宇(300403)：去年净利下滑16% 拟10转8派1.6

广汽集团(601238)：去年净利108亿元同比增逾7成 拟10转4派4.3元

上汽集团(600104)：去年净利344亿元同比增7.51% 拟10派18.3元

海信科龙(000921)：去年盈利近20亿增长八成 拟10派4.4

宏发股份(600885)：去年净利同比增18% 拟10转4派4元

中环环保(300692)：年报拟10转5派0.5元

【公告：业绩】

闰土股份(002440)：产品售价大幅上涨 一季度净利预增87%至120%

赣锋锂业(002460)：电池材料需求增长 一季度净利预增125%至175%

沃尔核材(002130)：一季度净利预增100%至150%

赛隆药业(002898)：一季度净利预增逾三倍

章源钨业(002378)：钨产品价格大涨 一季度净利预增50%至100%

凯美特气(002549)：一季度净利预增210%至260%

仙坛股份(002746)：鸡肉价格回升 一季度净利预增79%至126%

久立特材(002318)：一季度净利预增70%至100%

纳思达(002180)：一季度预盈2000万元-1.2亿元 同比扭亏

同洲电子(002052)：一季度预亏2000万至3000万元

【公告：增减持】

葛洲坝(600068)：去年净利增长38% 证金持股大幅增至4.9%

川投能源(600674)：获长江电力(600900)举牌 持股达5%

万向钱潮(000559)：去年净利增长5.7% 获证金公司增持

德展健康(000813)：西藏锦桐拟减持公司不超3%股权

开元股份(300338)：股东计划减持2.21%股份

惠达卫浴(603385)：九鼎基金拟清仓减持8.6%股份

【解禁股】

美思德(603041)、南威软件(603636)、春秋航空(601021)、金一文化(002721)、龙洲股份(002682)、舒泰神(300204)、搜于特(002503)、濮耐股份(002225)、拓尔思(300229) 、海峡股份(002320)、联建光电(300269)



