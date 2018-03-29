周四市场上演了大逆转，我相信很多投资者的第一个疑问就是——沪指今天这么涨，市场是再一次二八转换了吗？



我还是那句话：不要轻言二八转换！



大家看指数拉升，我们则要看为什么拉升，我们从大蓝筹这边入手。很多朋友看的是沪指，其实看大盘股走势，上证50的走势更能说明问题。上证50这个上涨意不意外呢？我觉得不意外，市场在今天选择拉升指数有很多重理由。



第一，是需要通过抬升沪指来为贸易战进一步谈判创造环境。目前和大家说过，第一轮中美贸易摩擦其实不是关键，关键的问题是接下来全球的其他国家如何站队。这里面既有欧盟这种相对成熟的经济体，也有南亚、中亚、非洲这些摇摆的国家。所以中国必须要表现得自己足够主动，足够从容不迫，才能引导全球市场的协同作战。



第二，创业板近期逼空走势太过于强烈，指数已经回归前期套牢区间，我们之前和大家说过，创业板接下来会有宽幅震荡，目前看1900~1800区间都是合理范围，区间震荡的需求则是针对过去鸡犬升天行情的去伪存真。近期连续的特停也为很多妖股、次新股降温。所以震荡调整正常。



第三，既然要反弹，既然创业板有震荡需求，那么势必要拉升上证50，所以选择的也都是一些低估蓝筹品种。近期集中公布业绩的地产板块。融创今天召开了见面会，这下目前的四大地产公司都公布了业绩，万科在这里面因为体量大，利润增速相对较弱，也有33%（其他都在100%以上），所以基本面够硬，调整到位，有拉升需求，创业板又时间点不太对，所以你说拉升大蓝筹正不正常？我觉得正常。



但是你说二八转换，我觉得有点问题。趋势上面看，我觉得大家不应该过多的关注上证50是否在年线企稳。而应该看到，上证50在2月8日已经跌穿60日线，而后者恰恰是本轮行情加速以来的重要支撑，27日前后50指数反攻未果，选择跳空下行，这种动作，基本上宣告反攻失败。所以目前看，上证50应该是走在一个下行趋势之中。









反观创业板，虽然今天出现了冲高回落和震荡，但是同样在2月8日后，创业板保持了极强的走势。长期看，这又是2016年跌破年线之后第一次站上并且长时间站上年线的时间窗口。所以创业板短期会震荡。但是中期我们认为还有机会。









所以，和大家说一下过去在大家理念中不太相同的内容。我们认为如果是风险偏好大，纪律性强的投资者，超短线大可以做权重，而且一定要做最火的权重。因为市场的成交量仍然不足以支撑普涨，大家从今天地产带动的第二梯队——建材板块艰难的封板情况上就能看出来。



但是如果风险偏好较低的投资者，我们倒认为，创业板回调，是继续购入优质题材股的好机会。



所以买权重要买最猛的，买题材则坚决不能追高买最猛的。这点一定要记住！！









最后，市场近期活跃，我们所跟踪的“新五虎上将”也即将进入布局窗口，本次电话会议将集中为学员展现、公开、说明。大家一定注意近期通知的发送。我们电话会议不见不散。热线：010-57594189