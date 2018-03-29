先说消息面，昨天晚间两个大消息，以及两个不大不小的消息





第一个大消息是降税。 国务院常务会议确定深化增值税改革措施，5月1日起制造业等增值税税率从17%降至16%，预计全年减税4000亿元，中国将纳税人年销售额标准由50和80万上调至500万元。很多朋友看到降税不太理解， 实际上这才是真正的大利好 。





要知道，增值税是我国最大税种， 减税1个点，能增加制造企业盈利5%以上，对高新产业也意义深远 ；对实体经济减税，才是最大的改革！此前川普表示减税，大家看到了与之对应的美股走出了一段疯狂的上涨。这次我们的力度虽然没有那么大，但是对工业、制造业企业，是巨大的福音，对股市也是直接的刺激。 同时降税直接带来企业利润提升的同时，银行资产风险也降低了 ，堪称一箭多雕！这是大家真正要看到的大红利。





第二个大消息是资管新规落地。 这个新规是此前2月份市场下跌的原因之一，所以很多朋友也非常关注。简单讲，有了2月份的提前反映，市场目前不会直接理解为利空，同时按照目前披露的内容看， 资管新规延长过渡期，且时间比预想还要长，可以有效的平抑掉风险，投资者们可以稍微淡定一点了，对A股的冲击，比预想中小很多，这也算是一种对市场的呵护！





同时，大家看新闻要发现，资管新规这是大大亲自拍板的，可见层级之高！一方面，现在金融形势依旧严峻，另一方面，这也传到了一种决心，以后谁还敢在金融领域捣浆糊，唱歪经，小心被收拾。





两个不大不小的消息方面呢，





一个是美股，昨天相对消停 ，仅仅是微跌，外盘虽然不稳定，但是整体来看负面影响在逐渐削弱。昨天给大家分析过，其实目前很多资金还是看外盘在做，但是A股的质地和面临的处境和美股是完全不同的，所以一味的将就国外市场并不是一个合理的现象。





另一个是对贸易战：中国按对等报复原则对美加征关税清单将完成，该清单涉及大量美国主要对华出口商品。 可能谈得不太融洽吧（笑）。特朗普这事儿就是搬起石头砸自己的脚，这就和做股票一个意思，你要看明白大势，大势要突破的时候你空仓了，接下来怎么做都是错失机会。大势跌的时候您满仓，股票选得再好也得高位站岗。看来特朗普这个房地产的不太懂二级市场的道理。





最后，盘面不是完全没问题，目前看创业板仍然是前期套牢区承压，继续震荡，沪指确实是超跌了，但是上证50破位的现状必须要清楚 。短线来看，不排除会有类似早盘这种券商反弹的走势出现。但是我们认为中期看机会还是在创业板的优质题材上。 这方面才有真正的大机会，大家不要把短线和中线搞混了。





大A迎来重磅利好落地，市场有望就此企稳展开反弹，本期电话会议也即将召开，新五虎上将名单将为学员公布，大家注意接收通知信息，热线：010-57594189



