【产业】





1、阿里巴巴全面进军物联网





据媒体报道，阿里巴巴集团资深副总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网(IoT)领域，物联网(IoT)是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者，计划在未来5年内连接100亿台设备。





聚光科技(300203)、是阿里云Link城市物联网平台第一批授牌的合作伙伴；和晶科技(300279)为阿里云Link城市物联网平台首批认证合作伙伴；，华中数控(300161)与阿里云签订了《智能制造新模式框架合作协议》；和而泰(002402)主营家电和汽车智能控制器；金卡智能(300349)主营智能燃气表，并与阿里云合作燃气业务。









2、独角兽依图科技联手华为发布AI一体机 视觉智能备受关注





今日(3月28日)独角兽依图科技联手华为，在英伟达GPU技术大会上发布AI一体机，基于华为视频智能分析服务器G2500 和依图科技业界领先的智能识别算法，支持多种场景的视频对比和分析能力，实现超过99%的精准识别率，提供最高可达256路实时分析能力。





上市公司中，神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”；劲拓股份(300400)机器视觉产品去年销售快速增长。永创智能(603901)出资2000万元成立全资子公司北京永创视觉科技有限公司，持续加大对机器视觉检测技术的研发投入。









3、比内存快1000倍 中国投资130亿元量产相变内存





全球的内存市场主要被三星、SK Hynix和美光三家公司垄断，他们三家加起来的份额高达95%，中国要想在内存市场实现突破并不容易。近日，江苏时代芯存半导体有限公司相变存储器工厂竣工运营启动仪式顺利举行，此举标志着130亿元投资的相变存储项目开始进入运营阶段。





上市公司中，纳思达(002180)全资子公司艾派克微电子、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等联合在相变储存器产业化方面获突破性进展。南大光电(300346)主导产品MO源、二叔丁基碲是制造相变存储器的核心材料。









4、海上风电项目接连启动 投资迎来加速期





中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)日前与天津开发区管委会签署投资合作协议，计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准，2020年开工建设，2022年全部机组投入运营。粤电力不久前也公告，拟投资37.4亿元，参与广东省首批海上风电示范项目。





风电设备公司中，泰胜风能(300129)在海上风机塔架等领域拥有较强技术优势；金风科技(002202)正在大力推进“两海”战略，以海上市场、海外市场为主要切入点。









5、企业加速数字化转型 云计算市场空间广





据媒体报道，阿里云与IEEE中国28日联合发布的《中国云信任报告》显示，目前中国大部分企业都能接受使用云服务，已上云的企业中，43%企业将全部业务放在云上，将超半数业务放在云端的企业有70%。这背后是各大企业在加速数字化转型，政策、资本和市场教育等因素都推动了云计算应用普及。





看好由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司以及与云计算基础设施厂商进行合作的公司，包括石基信息(002153)、天源迪科(300047)、超图软件(300036)等。









6、北方进入沙尘天气高发期 相关公司受关注





据生态环境部通报，继3月25-27日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后，3月28日凌晨开始，京津冀区域开始再受沙尘天气影响，这是北方地区今年第四次沙尘天气。内蒙、京津冀等地区先后出现扬沙或浮尘，并伴随5-7级大风。此次沙尘覆盖面积包括华北、西北等150万平方公里的国土面积，同时空气污染程度也十分严重。业内预测，受天气等原因影响，4月份北方仍将出现多次沙尘天气。





可关注，蒙草生态(300355)、绿茵生态(002887)等在沙尘治理领域具有技术与经验的公司。









【提醒】





1、新股申购——振德医疗(603301)：申购代码732301，申购上限1.00万股，申购价格19.82元。









【要闻】





1、国常会：确定深化增值税改革措施，制造业等增值税从17%降至16%。





2、中央深改会议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。





3、发改委：支持香港全面参 “一带一路”建设，支持香港参与和推动粤港澳大湾区建设。





4、监管层召开闭门会议，就货基T+0单日赎回限额监管政策征求意见。





5、一位接近监管层的券商人士说，CDR规则正在制定，最早可能于6月出台。





6、中国按对等报复原则对美加征关税清单将完成，该清单涉及大量美国主要对华出口商品。





7、国务院：积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程。





8、2018全球能源互联网大会发布报告预计，2025年全球能源互联网总投资约38万亿美元。





9、国内油价年内第三涨，加满一箱油多花6.5元。





10、吴小晖案今日上午开庭审理。





11、美股小幅收跌，道指收跌0.04%；COMEX 4月黄金期货收跌1.3%；WTI 5月原油期货收跌1.33%。









【公告：复牌】





双林股份(300100)、蓝帆医疗(002382)发行股份购买资产获通过





涪陵榨菜(002507)收购终止





山东华鹏(603021)：不排除继续并购重组以促发展





南京高科(600064)：高送转预案存在与公司经营业绩增速不相匹配的风险





航天发展(000547) ：拟逾15亿收购航天开元等三家公司股权









【公告】





中国建筑(601668)：近期获得402亿元重大项目





丰乐种业(000713)：子公司拟投建年产450吨原药项目





铁汉生态(300197)：联合中标5.58亿元EPC项目





天喻信息(300205)连续三日涨停：目前没有“无感支付”相关产品





必康股份(002411)：浙商银行南京分行承诺提供50亿意向性综合授信额度





高升控股(000971)收关注函：请说明高送转方案主要考虑及其合理性、必要性









【公告：分红】





宁波银行(002142)：去年盈利93亿增长近两成 拟10派4





南大光电(300346)：去年净利增长近3.5倍 拟10转7派1.2





科大讯飞(002230)：去报净利同比下降10.27% 拟10转5派1元 葛卫东新晋公司第五大股东





星帅尔(002860)：去年营收净利均增长两成 拟10转5派3









【公告：业绩】





道明光学(002632)：一季度净利预增120%至170%





佳隆股份(002495)：一季度净利预增50%至100%





皮阿诺(002853)：一季度净利预增25%至65%





南极电商(002127)：一季度净利预增239%-249%





中科新材(002290)：一季度净利预增30%-60%





集友股份(603429)：一季度净利预增48%-68%





佳讯飞鸿(300213)：一季度净利预增100%至120%





仙琚制药(002332)：一季度净利预增120%至160%





易世达(300125)：一季度预盈800万至1000万元同比扭亏





三维通信(002115)：一季度预盈1500万至2200万同比扭亏





海普瑞(002399)：一季度预盈3500万至5200万元同比扭亏





东方新星(002755)：一季度净利预计同比扭亏





新光圆成(002147)：一季度预亏6800万至8800万元









【公告：增减持】





瑞丰高材(300243)：获江苏瑞元第二度举牌 持股达10%





久吾高科(300631)：维思捷朗及一致行动人拟减持不超6%公司股份





凯众股份(603037)：股东拟清仓减持4.59%股份





汉威科技(300007)：控股股东减持公司1.98%股权 拟继续减持不超过5%股份









【解禁股】





广州港、 鹏辉能源(300438)、扬杰科技(300373)、裕兴股份(300305)、亿纬锂能(300014)、卫士通(002268)



