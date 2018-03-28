昨天和大家说，贸易战可能还存在变数，今天从消息面上看确实是如此。







从国内外最新的消息上来看，白宫贸易顾问纳瓦罗表示，我们已经准备好同中国进行协商 。美国财长努钦和美国贸易代表处积极与中国进行接触。而国内方面李27日又会见美国国会联邦参议员戴恩斯率领的访华团。这两件事儿联系在一起，应该可以理解为我们与美国已经展开贸易谈判。





那么谈判的进程怎么样呢？恐怕确实是存在变数。





第一个外交部回应美“贸易清单”：谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求。第二个新华社在今早披露了“金”访华。





贸易清单的问题，我们这几天给大家系统的讲过，不再赘述。“金”的新闻其实比较耐人寻味。这个访华日程是在25~28日，这个行程没有第一时间见报，而是在中美磋商阶段放出，很有意思，这个消息看大家怎么解读了。美国敢发动贸易战的一个重要背景是在于美、朝关系缓和，特朗普明显是认为不再需要中国在朝、核问题上来钳制“朝”。因此才能放心发动贸易战来压制中国。原本更早些时候3月8日，韩国媒体爆料特朗普将在5月前会面“金”，然而却被中国截胡了，这个时间点新华社发布新闻，意味比较深厚。





所以美股在昨晚再一次形成了强势下跌，纳斯达克跌3%，道琼斯也接近2%。所以和大家先说第一个观点：贸易战的风险并没有完全解除。





有的朋友要问了，那么今天A股的下跌，是不是再一次对美股跟跌呢？说没影响是假的。但是我们认为A股的下跌成因并不完全是因为贸易战。





首先两国股市目前面临的问题是不同的，美股高位A股低位，美股十年估值顶点A股仍存低估，美股面临加息通道A股货币政策稳健，所以面临同样的贸易战袭来的时候，反馈自然是不同的。





其次，大家也要睁大眼睛看看，美股昨晚暴跌以科技股为主，而A股则是集中在大蓝筹方向。方向不同，因此我们认为贸易战和跟跌仅仅是一个表象，大家想要理解盘面的走势就要明白真正的成因。成因是什么呢？两点：





第一，部分外资确实是在美国加息之后选择撤出，这个动作从3月初就开始操作，而这些外资持有的比重最高的恰恰就是大蓝筹，因此外资获利了结，才是本轮蓝筹品种扶不起来的核心之一。





第二，外资撤离和内资机构想要离场是同步的。但是可惜市场第一轮下跌时候，因为正好赶上两会，窗口指导下内资机构无法进行抛售。而当前的时间点，刚好是在两会结束后，换言之，目前一部分离场意愿是内资机构减仓意愿的延后表现。





不过无论从1还是2出发，这种意愿更像是高买低卖的交易性行为，而非看空A股，尤其是创业板近期的连续强势，所以大家不用过分的恐慌。





需要给大家提一个醒的是，近期一些妖股开始展现出风险。昨晚诚迈科技(300598)、万兴科技(300624)、上海三毛(600689)遭遇集中特停，今天市场风险偏好明显下行，尾盘七一二带头跳水，妖股集体跳水，朗新科技、创业黑马全部高位大阴线。





所以大家在操作的过程中，规避高位股是需要特别注意的问题。大的方向没问题，之前和大家说过，机会是跌出来的，本轮底部震荡一下，很可能反而会是2018年最大的机会。近期不少学员留言特别期待五虎上将的名单，大家留意近期发送的电话会议通知，我们会议上给大家做全面的解析！热线：010-57594189