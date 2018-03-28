早盘市场形成低开、冲高回落。目前看外围走势仍然是影响A股最大得因素。





还是先跟踪一下贸易战，贸易战目前还是有新的动态，首先是美国方面，白宫贸易顾问纳瓦罗表示，我们已经准备好同中国进行协商 。美国财长努钦和美国贸易代表处积极与中国进行接触。我们已经和中国坐在了谈判桌边。





而国内方面李27日会见美国国会联邦参议员戴恩斯率领的访华团。这两件事联想在一起就是 中美很可能开始协商“贸易战”的问题。 协商什么呢？自然是此前爆出的美国的三项磋商清单——金融准入、汽车减税、采购半导体。





结果怎么样呢？看三件事儿。





第一，外交部回应美“贸易清单”：谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求。 要我说：棒！！！昨天给大家分析过，所谓的贸易清单里面，有着直接钳制中国转型高端制造之路咽喉的条款。这种条款能写出来，那就不是商量了。这就好比你去买东西，人家卖家开价说500块，您不能直接说，东西不怎么样，我出五毛。这不是砍价，这是找茬打架。中方的强硬回击，大快人心！





第二，新华社在今早披露了“金”访华。 这个访华日程是在25~28日，这个行程没有第一时间见报，而是在中美磋商阶段放出，很有意思，这个消息看大家怎么解读了。美国敢发动贸易战的一个重要背景是在于美、朝关系缓和，特朗普明显是认为不再需要中国在朝、核问题上来钳制“朝”。因此才能放心发动贸易战来压制中国。原本更早些时候3月8日，韩国媒体爆料特朗普将在5月前会面“金”，然而却被中国截胡了，这个时间点新华社发布新闻，意味比较深厚。





第三，昨夜美股再一次暴跌。 刚刚出现了“两年半以来最大的单日涨幅”，紧随其后出现暴跌，科技股领跌，这其间，说没有贸易战的影响是不太可能的。





所以目前看虽然贸易战的第一回合交手结束，但是贸易磋商还有可能存在变数，双方都在互相试探底线。这是我们昨天和大家说的问题。所以A股这个位置出现反复的震荡盘整是正常的。





有人担心说A股会不会完全复制美股的走势，一骑绝尘的下跌。我们觉得目前看A股还是有机会。 美股目前是三期叠加（历史估值高位，加息周期，贸易战） ，再加上形态破位。所以继续下跌可以说是自己太作给作死了。





而 A股处于估值低位，经济周期良好，再加上稳健的货币政策（非紧缩），虽然有贸易战影响，但是大环境是好的。我们的产业纵深、消费升级带动的庞大内需以及强有力的中央政府。这些事西方国家没法比拟的。





所以A股本质上没有必须跟跌美股的理由！我们也盼望着大A 能够再争口气，就是让特朗普看看，要战便战，老子不怕你！



