【政策】





1、智能网联汽车迎标准化建设 多家公司或参与制定 工信部27日公布《2018年智能网联汽车标准化工作要点》，要求尽快启动汽车网联标准的研究与制定，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究，积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定，协同推进汽车信息安全标准的制定，充分调动汽车整车和零部件以及电子、通信、互联网等企业的积极性和主动性，进一步发挥企业在标准化工作中的核心作用。 保隆科技已为多家整车企业的主力车型配套供应汽车轮胎压力监测系统，业务处于快速成长阶段；德赛西威(002920)IPO募投项目达产后将新增400余万台ADAS产能。









【涨价】





1、白炭黑巨头下周起涨价、行业迎来涨价潮





据媒体报道，气相二氧化硅(白炭黑)巨头企业——日本德山化工近日发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从4月1日起，公司生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。目前华东150#均价达到了32000元/吨，华南150#更是高达34000元/吨，部分企业出厂报价已到35500元/吨。此前全球炭黑巨头日本三菱化学表示，将于4月1日提高炭黑价格，涨幅高达400美元/吨。





金能科技(603113)炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨；黑猫股份(002068)炭黑产能106万吨，沉淀法白炭黑产能6万吨，气相白炭黑产能3000吨。









2、成本上涨和需求推动 四氯化硅产品提价





二氧化硅巨头日本德山化工近日在官网发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从4月1日起，德山化工生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。百川资讯数据显示，近一年国内金属硅价格涨幅在17%左右，区间最高涨幅达30%。





三孚股份(603938)主要产品为三氯氢硅和高纯四氯化硅；合盛硅业主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，拥有产业链优势。









【产业】





1、运营商积极推进物联网建设 模组及终端厂商受益





广西移动27日召开“和慧八桂 智联未来”窄带物联网(NB-IoT)商用发布暨5G试点建设启动会，宣布NB-IoT网络在全区正式商用，这也标志着广西进入了万物互联新时代。预计到2018年底，近2万个站点将具备NB-IoT承载能力，可提供近30亿的物联网连接容量。后续，广西移动还将继续加大投入完善网络，加速行业应用创新与产品研发，迅速将物联网应用推广到远程抄表、智能停车、共享经济等领域。





相关公司包括日海通讯(002313)、高新兴(300098)、宜通世纪(300310)等。









2、国际人类表型组计划启动 构建中国首例表型图谱





近日上海启动国际人类表型组计划，由复旦大学牵头，中国科学院上海生命科学研究院、上海交大、上海市计量测试技术研究院的专家共同承担，将聚集国内外百余名科学家，通过对人体从宏观至微观的多个层次的表型特征进行跨尺度多维度研究，首次在国际上建立先进的人类表型组学研究平台，全面制定我国人群健康表型组标准化技术体系，构建中国首例健康人群表型图谱及数据库。





凯莱英(002821)与上海交大合作，共建生物药物创新技术研发联合实验室，银河生物(000806)子公司与上海赛安生物签署《战略合作框架协议》。而赛安生物和中国科学院上海生命科学研究院、复旦大学生物医学院、复旦大学病理诊断中心等中国最具实力的生物医学研究机构建立战略合作伙伴关系









3、世界首个柔性直流电网工程开工 将创造多项世界第一





日前，张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程正式开工，这是世界首个柔性直流电网工程，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程。据国家电网公司董事长舒印彪透露，该工程核心技术和关键设备均为国际首创，将创造12项世界第一，创新引领和示范意义重大。





上市公司中，远光软件(002063)投资设立远光能源互联网产业发展(横琴)公司等3家公司深化能源互联网业务布局；紫光股份(000938)旗下新华三助力全球能源互联网研究院搭建SDN科研仿真平台。









4、海信今年将落地3000家无人零售店、行业再迎风口





据媒体报道，海信大手笔布局无人零售，2018年将落地3000家无人零售店。海信智能商用相关负责人表示“很多企业都在做无人便利店，我们不是第一个吃螃蟹的人，但是我们要做吃得最好最多的那一个”。早在2017年，海信与欧尚联合开展了无人便利店“欧尚一分钟”项目，目前已进入大规模落地应用阶段。如今，升级传统便利店成为海信在无人零售的另一大动作。





石基信息(002153)是阿里旗下新零售信息系统解决方案及大数据提供商，参股海信智能商用；神思电子(300479)是身份识别领域龙头，公司深耕商业人工智能系统等无人零售领域









5、新iPhone备货提前、苹果产业链存双重预期差





据媒体报道，苹果今年将提前至第二季度试产新iPhone，以确保上市后的供应量。目前，苹果已经完成了新手机零部件的采购谈判。苹果今年将发布三款新iPhone，5.8英寸的iPhone X更新、6.5英寸的iPhone X Plus以及廉价LCD版iPhone。





可关注歌尔股份(002241)、蓝思科技(300433)、安洁科技(002635)等苹果核心供应商。









6、雄安新区设立一周年 “雄安第一标”即将竣工





4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。新区第一个标志性建筑群------雄安市民服务中心也即将竣工。这个项目，被喻为中国未来之城的孵化器，包括一期“政务中心”、二期“企业办公周转房”和三期“雄安集团”自办公区，总建筑面积超过10万平方米。





上市公司中，绿茵生态(002887)与中建三局集团雄安市民服务中心项目I工区项目部签订合作框架协议。硅宝科技(300019)装配式建筑用胶已率先应用在雄安新区第一个装配式建筑------雄安市民服务中心。其他公告中标雄安市民服务中心项目的公司还有丝路视觉(300556)、扬子新材(002652)等。









7、国内首张无人机运营许可证颁发 行业高增长可期





顺丰控股(002352)最新公告，子公司丰羽顺途获得中国民航华东地区管理局颁发的国内首张无人机航空运营(试点)许可证，这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段。顺丰表示，将持续建设物流无人机覆盖网络，在非人口密集、涉山涉水的广大偏远地区，扩大物流配送范围，提升物流服务时效，完成对三线及以下城市的空网覆盖，大幅度提升物流效率。





上市公司中，炼石有色(000697)去年与顺丰在无人机领域达成战略合作；南洋科技(002389)去年12月完成重组，获注航天气动院无人机业务；长鹰信质(002664)去年通过收购天宇长鹰股权，布局无人机；隆鑫通用(603766)也涉足无人机业务。









【提醒】





1、新股申购——长城科技：申购代码732897，申购上限1.70万股，申购价格17.66元









【要闻】





1、刘鹤在金融管理部门调研时强调，增强四个意识、切实做好当前金融工作。





2、证监会：6家公司首发上会 药明康德等2家通过 3家被否1家暂缓。





3、今年上交所还将提高上市公司信息披露质量要求，继续整治市场乱象。





4、李签署国务院令公布《快递暂行条例》，自2018年5月1日起施行。





5、李：中国不希望打贸易战，但也做好了准备。





6、外交部回应美“贸易清单”：谈判磋商绝不是一方居高临下地提要求。





7、保险业信披纲领性文件——《保险公司信息披露管理办法》7月起实施。





8、中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比增长16.1%。





9、基金业协会:对不符合规定私募公告注销。





10、工信部：将组织开展《中国电动汽车标准化工作路线图》修订。





11、医药界“华为”药明康德50天火速过会，或成中概股IPO回A首单。





12、美股再度下挫，纳指大跌近2.9%，道指收跌1.43%；COMEX 4月黄金期货价格收跌1%；WTI 5月原油期货收跌0.50%，上期能源原油期货主力合约跌3.89%。









【公告：复牌】





乐视网(300104)：正竭力解决目前经营困难





ST常林(600710)：股票摘帽 更名为“苏美达”





涪陵榨菜(002507)：终止发行股份购买资产事项





天润乳业(600419)：高送转具备合理性和必要性





长方集团(300301)实控人拟变更









【公告】





龙元建设(600491)：联合预中标逾23亿元PPP项目





龙建股份(600853)：中标4.36亿元工程项目





东诚药业(002675)：子公司细胞色素C原料药通过芬兰药品管理局现场检查





共进股份(603118)：拟7亿元收购闻远通信100%股权





博腾股份(300363)澄清：中美贸易争端对公司当前业务影响有限





万华化学(600309)：下调中国区聚合MDI价格





新五丰(600975)：终止发行股份及支付现金购买资产





诚迈科技(300598)：股价连续5涨停 明起停牌自查





万兴科技(300624)：近期股价涨幅较大 停牌核查





上海三毛(600689)：股价涨幅较大 明起停牌核查





【公告：分红】

南京高科(600064)：年报拟10转4送2派1元

华信新材(300717)：2017年净利微增 拟10转6派2元

新天药业(002873)：控股股东提议年报10转10派2元

富森美(002818)：2017年净利6.51亿元 拟10派6元

晨鸣纸业(000488)：年报拟10派6元

金牌橱柜：年报拟10派8元

北方国际(000065) ：年报拟10转5派1.2元





三雄极光(300625)：控股股东及一致行动人提议年报10派12.5元





国光股份(002749)：2017年净利1.85亿元 拟10转7派20元





大豪科技(603025)：2017年净利同比增66% 拟10转4派10元





金牌橱柜：2017年净利增7成 拟10派8元





晨鸣纸业(000488)：2017年净利增长近九成 拟10转5派6元





【公告：业绩】

贵州茅台(600519)全年净利润271亿元

石化油服(600871)：亏损105.8亿元将实施退市风险警示 明日停牌一天

中海油服(601808)：2017年净利同比实现扭亏为盈

鸿特精密(300176)：一季度净利预增1549%-1624%

獐子岛(002069)：一季度预亏700万元–1100万元

克明面业(002661)：一季度净利预增80%-120%

聚光科技(300203)：一季度净利预增115%-145%





【公告：增减持】

神农基因(300189)：获自然人曹欧劼再度举牌 持股达10%

四川双马(000935)：北京泛信拟减持不超3%公司股份

武进不锈(603878)：股东拟减持不超6.74%股份

当代明诚(600136)：股东及董监高拟合计减持5.68%股份

天际股份(002759) ：股东拟减持不超过1.4%股份





【解禁股】

普利制药(300630)、天域生态(603717)、新劲刚(300629)、欧派家居(603833)、开元股份(300338)、中航高科(600862)、方直科技(300235)



