隔夜美股暴涨，今天A股暴涨，看样子，贸易战的第一战落下帷幕。市场重新变得活跃，而这第一阶段的交锋， 如果从股市的表现来看，A股明显胜一筹！





有的朋友说，贸易战是否就此结束呢？我们和大家讲纵观人类历史， 所有的战争本身都不是目的，所有的战争都是手段。 所以贸易战是不是结束，要看最终的目的——贸易磋商进行的情况。如果谈不拢，不排除还会有“二战”。





但是就现在第一回合交手的情况来看，美国似乎想要像《教父》电影中那样，提一个让我们“无法拒绝的条件”。然而很尴尬的是，至少在我们看来，特朗普本人才是那个麻烦缠身的状态。讲几个冷门的点：





1.即便作为美国保守派的共和党，本质上还是偏向市场经济的，所以特朗普搞保护主义关税，在保守派内部也不是很得民心。最近几天白宫内部各种炸锅，戏很足。





2. 特朗普支持率不断走低，低于其他20世纪和21世纪所有美国总统在同期的支持率 ，甚至低于2009年同期的奥巴马，1975年同期的福特，和1946年同期的杜鲁门。职业情况比较糟糕





3.共和党执政的白宫现在内忧重重，2018年中期选举压力大，所以这个时候的贸易战，可以分散一部分注意力





4. 中国给农产品加税，其实是对的，农业带的农场主们，是共和党的铁盘，特朗普背后的票仓， 针对这些人的生计行业加税，能产生最大的自下而上的压力——你的选民因为你挑起的贸易战而失业了，你看着办吧。





所以，其实大家如果想要真的看贸易战是否归于平静，直接看农业板块，这是真正打响特朗普政府本身的子弹。 所以今天尾盘的一些信号很有意思。农业品种里面，蔬果生鲜的龙头宏辉果蔬+黄金板块的西部黄金尾盘强势拉升，前者封涨停板。农业+黄金再一次异动，是否说明贸易战恐怕还有变数。这是大家需要去关注的 。





板块方面，昨天和大家说了，创业板是主力，沪指上涨的空间有限，但是个股会在这个区间非常活跃，今天的市场比较好的印证了这个观点。但是我们也要和大家说， 创业板目前在一次进入了前期的压力区间，这个位置肯定是要有反复震荡的， 以目前的成交量，想要一口气吃掉，比较难。午后高位的回落也一定程度上支撑这一判断。但是终归资金目前的关注重点在题材这边。所以大家唯一担心的是不要去给游资接盘，一些明显的中线品种，因为游资的过度参与短线均线乖离率太大，会有技术回调压力。





不过我们近期的观点市场还是非常认可， 上周四我们告诉大家变盘在即，周五暴跌，周末我们则和大家明确说——机会都是跌出来的。周一市场企稳。





2018年行情还有看点，我们至今也仍然看好机会。所以还是和大家说，行情没有结束，题材股今年有大机会。



