到今天为止，贸易战第一波（甚至可能是最后一波）的冲击宣告结束。隔夜美股暴涨，甚至达到两年半以来最大的单日涨幅。而A股也在昨天出现见底回升后，继续拉升反弹，创业板超预期强势。人气明显修复，股灾6.0基本宣告结束。





中美市场的企稳和消息面的跟进有直接关系。外媒传出的中美磋商是一个核心。贸易战是双输，磋商势必是双方都要让步。 美国提出的三个要求：开放金融准入，进口汽车减税，加大半导体采购。昨天我们在永源财经（HLC5678YC）给大家做过系统分析，欢迎大家移步阅读。





其实这两天盘面还是围绕这些议题在炒作。 进口汽车方面，美国车其实目前的竞争力有限 ，并且近几年我国的国产汽车和新能源车已经抢占了先手。特朗普针对汽车方面的谈判，一个核心是针对铁锈带和美国制造业的政治承诺，目标是中期选举。另一个 核心是特斯拉。 大家都应该还有印象此前特斯拉在华建厂搁置，这一次这个议题应该是瞄准这个方向的。





所以大家看早盘盘面，特斯拉概念一骑绝尘，天汽模、国机汽车等品种被发掘出来，走出强势上涨。





开放金融准入，这个其实是我国的大趋势，只不过核心是必须以我们的节奏和我们的规矩来 。毕竟A股还是要更多增量资金，外资进来投资我们的公司，监管可控的前提下，不是坏事。不过对于相关的金融股就是分蛋糕的问题了。大家看看近期保险银行的涨势低迷一部分原因是源于此。而 华鑫股份，作为外资参股的金融品种，昨天逆势上涨，早盘又一度涨停。





最后，半导体这块其实是我们认为这个谈判的核心 ，毕竟是“卡位”的产业，关系到未来我国的中国制造2025能否真正的实现自主化的产业升级。全球高端制造好比一个蛋糕，芯片就是吃蛋糕的勺子。我们现在希望能够自己拿着勺子吃。但是美国说，不行，你要用我的勺子，并且最好是我来喂你。我喂你多少你才能吃多少。





这事儿就恶心了。所以中美磋商的核心，要看半导体行业。而 不管如何，未来在贸易战的背景下，芯片半导体加大国家投入和关注应该还是大趋势 。这也是为什么农业炒作一天降温，今天猪肉继续领跌，而半导体芯片能够继续拉升的原因。





另外也和大家说一下，虽然说行情转暖。但是我们认为本轮反弹不会平均。比如一月份的拉升是大权重拉升指数，个股赚钱效应一般。但是本轮我们认为指数反弹空间不会太大，但是个股上面的表现会非常值得期待。这里面早盘从股指期货上面也能看出。





期货方面IF、IH、IC虽大幅高开，但并未同步出现高走。对应考察沪深300、上证50以及中证500指标股的主力资金表现，并未呈现明显流入迹象，表明主力资金目前仍旧保持谨慎。





题材股、创业板这是目前行情的核心所在。 大家唯一需要警惕的是游资的大幅活跃把很多中期品种炒成了短线，如此一来，后面再更加明确的行情前一定会有猛烈的分化和震荡。



