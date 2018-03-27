【政策】





1、原产美国等地苯酚遭反倾销调查 国内公司迎机遇





据商务部网站26日消息，商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，决定自2018年3月26日起对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚进行反倾销立案调查。本次调查自2018年3月26日起开始，通常应在2019年3月26日前结束调查，特殊情况下可延长至2019年9月26日。





A股涉足苯酚产业链的公司中，可关注建新股份(300107)、沈阳化工(000698)等。









2、航空发动机创新中心获批成立、推进产业创新发展





中国航空发动机集团26日宣布，国防科技工业航空发动机创新中心日前获得国防科工局同意设立的批复。该创新中心以中国航发研究院为主依托单位，中国航发动力(600893)所、动研所、涡轮院为依托单位。成立后将作为航发集团加强开放融合、促进协同创新的基地，努力打造航空发动机领域的国家科技创新高地和高端创新人才高地。





航发动力(600893)是我国大中型军民用航空发动机研制生产的重要基地，航发控制(000738)主营发动机控制系统及部件，航发科技(600391)建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台。









【产业】





1、太赫兹技术成6G通信基础 相关公司受关注





据媒体报道，电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示，太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术，如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力，在未来无线与移动通信中大有用武之地。





华讯方舟(000687)成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片；大恒科技(600288)深耕太赫兹领域多年，承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”产品已开始销售。









2、腾讯音乐估值飙升 预计年内公开上市

不足1个月，估值涨了100多亿美元。今日(3月26日)，媒体援引知情人士消息称，腾讯旗下数字音乐流媒体业务腾讯音乐的估值，因部分股票私下交易而飙升。该人士透露，在上述交易中，腾讯音乐的估值约为250亿美元。2017年其估值是100亿美元，2018年3月Spotify的招股书显示为123亿美元。





上市公司中，新华联(000620)大股东新华联(000620)控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐；漫步者(002351)是腾讯音乐唯一合作厂商。









3、云计算拉动服务器需求、国产龙头助力自主可控





第十届云计算峰会暨混合云世界论坛将于3月29日至31日在北京召开。活动从云计算给行业和企业带来的业务升级的商业回报切入，汇聚领先的云计算解决方案及服务提供商以及成功部署云计算并从中受益的典型企业，展示成果，交流经验，推进创新，启迪产业。





浪潮信息(000977)占据BATJ等云计算厂商70%以上份额，将最大程度受益IT投入向云部署转移；中科曙光(603019)是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一，去年8月与腾讯云达成战略合作。









4、MCU产品供应持续紧张 国内厂商有望受益





据媒体报道，微控制器(MCU)巨头意法半导体计划二季度起，将旗下8位MCU的产能，转移一半至32位MCU。8位MCU产能拉响警报，缺货状况加剧。去年下半年来，MCU大厂意法、恩智浦出现缺货状况，价格一路走高，恩智浦今年一季度再调升5-10%。目前产品交期已延长至12周，最长达到9个月，有厂商已暂时封单。受到大厂产能移转及涨价效应刺激，预期MCU将一路缺货到年底。





东软载波(300183)加大8位MCU销售计划，32位MCU陆续上市。中颖电子(300327)是家电MCU主控芯片龙头公司。









5、中国建成首台散裂中子源 设备国产化率超过90%





从中国散裂中子源工程工艺鉴定验收新闻发布会上获悉，建在广东东莞的中国散裂中子源日前按期、高质量完成了全部工程建设任务，并于当日通过了中国科学院组织的工艺鉴定和验收。建成后的中国散裂中子源成为中国首台、世界第四台脉冲型散裂中子源，填补了国内脉冲中子应用领域的空白。中国散裂中子源设备国产化率超过90%。





相关概念股主要有万讯自控(300112)、盾安环境(002011)等。









6、百度阿波罗和金龙汽车(600686)合作 4个月后量产无人小巴





3月26日上午，百度公司董事长兼首席执行官李彦宏在国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛上发表演讲时介绍，未来中国经济的成长，人工智能发展将是新动能，阿波罗和金龙合作 无人小巴将在4个月后量产。





上市公司中，除金龙汽车(600686)外，索菱股份(002766)为百度阿波罗合作伙伴。公司1.4亿元收购航盛实业95%股权，后者与金龙汽车(600686)有合作。









【提醒】





1、统计局公布2月工业经济效益月度报告









【要闻】

1、李：中国将加强保护知识产权；打贸易战没有赢家。中美应坚持谈判化解分歧。

2、就美方近期公布301调查报告，刘鹤表示中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益。

3、郭树清出任央行党委书记、副行长。

4、游资大佬“孙煜”因炒作贵州燃气(600903)、天华院(600579)，遭上交所限制交易三个月。

5、媒体：中美幕后磋商避免贸易战，美财长考虑亲赴北京

6、国务院发布用地指标跨省域调剂办法，建设用地增量不得用于特大城市。

7、工信部部长苗圩：“十三五”去产能目标有望在今年提前实现。

8、许家印回应“回归A股问题”：与监管部门沟通顺利 进展顺利

9、中国计划10年内部署3000万辆自动驾驶汽车，采用自主芯片。

10、中国移动完成雄安新区首次5G自动远程驾驶启动及行驶测试。

11、美国大豆协会反对美政府对华贸易保护举措。

12、美股大反弹，三大股指创两年半最大单日涨幅，纳指收涨3.26%；美国COMEX 4月黄金期货收涨0.4%；WTI 5月原油期货跌0.50%。





【公告：复牌】

创业黑马(300688)：无未披露的重大事项

浙江东日(600113)：与金融改革无直接关联





【公告】

鹏鹞环保(300664)：拟在亳州投建有机类肥料项目 投资额2亿元

蓝晓科技(300487)：签署5.78亿元重大合同

昆百大A：将与海尔金控在住房租赁领域开展合作

兰花科创(600123)：阳化分公司、化工分公司复产

道恩股份(002838)：子公司1.1亿元投建特种氢化丁腈橡胶项目

东方市场(000301)：国望高科借壳上市

华夏幸福(600340)澄清公告：银行未停止向公司发放开发贷 目前资金链正常

*ST沪科：2017年净利同比实现扭亏为盈 申请摘帽





【公告：分红】

深圳新星(603978)：2017年拟10转10派4元。

道恩股份(002838)2017年净利润增2成 拟10转10股

信立泰(002294)：年报净利增长近4% 拟10派8元

今天国际(300532)2017年净利润增7成 拟10转8派3元

双汇发展(000895)：2017年净利同比微降 拟10派11元

万科A：年报盈利280亿同比增长33% 拟10派9元

天士力(600535)：年报10转4派4元 确认分拆子公司赴港上市

外运发展(600270)：2017年净利同比增36% 拟10派6元

拓邦股份(002139)：年报净利增长45.5% 拟10转5派1元

索菲亚(002572)：2017年净利同比增37% 拟10派4.5元

美联新材(300586)：2017年净利同比增长15% 拟10转15派5元

朗迪集团(603726)：去年净利同比增近7成 拟10转4派5元

电连技术(300679)：拟10转8股

晶瑞股份(300655)：去年净利增长6.7% 拟10转7元

珠江啤酒(002461)：2017年净利润增6成 拟10转10股

利亚德(300296)：2017年净利润大增8成 拟10转5股派1.1元

天润乳业(600419)：年报拟10转10派2.9元





【公告：业绩】

湖南海利(600731)：2017年净利同比增长195%

士兰微(600460)：去年净利1.69亿元 同比增77%

江苏舜天(600287)：2017年净利8289万元 同比增76%

安纳达(002136)：2017年净利同比增285% 拟10派1元

花王股份(603007)：2017年净利1.71亿元 同比增137%

南方航空(600029)：去年净利同比增17% 证金公司小幅减持

复星医药(600196)：2017年净利31.24亿元 同比增11%

招商蛇口(001979)：去年净利增长27.5% 拟10派6.2元

豪迈科技(002595)：2017年净利同比微降 拟10派3.75元

国投电力(600886)：去年净利同比下降17% 证金持股增至4.9%

新股份(300107)：一季度预增1949%—2359%

帝龙文化(002247)：一季度净利预增105%至155%

中国巨石(600176)：一季度净利预增30%以上

东华能源(002221)：一季度净利预增50%至80%

巨星科技(002444)：一季度净利预增15%至35%

弘亚数控(002833)：一季度净利预增20%至40%

华谊兄弟(300027)：一季度扭亏 预计盈利2.5亿元-2.56亿元





【增减持】

步森股份(002569)：实控人拟受让公司13.86%股权

宜华生活(600978)：雅华投资计划增持1%-2%股份

兰生股份(600826)：控股股东增持226万股 拟继续增持

沃尔核材(002130)：公司及一致行动人近期减持长园集团(600525)5%股权

佳讯飞鸿(300213)：实控人之一王翊拟减持2.19%公司股份





【解禁股】

中铁工业(600528)、中天能源(600856)、天士力(600535)、丽珠集团(000513)、众合科技(000925)、建艺集团(002789)、金瑞矿业(600714)、南洋科技(002389)、张家港行(002839)



