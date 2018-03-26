A股是一个神奇的领域。有时候外围暴涨，A股跌得妈都不认识。有时候外围暴跌，A股跌得比外围还严重，但也有时，外围跌成狗，大A岿然不动。







有朋友说，这种岿然不动是偶然事件，其实并不是，大家看看去年，美联储加息、英国脱欧、美国大选黑天鹅，外围跌得不成样子，大A脸不变色，而今天，中美贸易战的大背景下，美股纷纷形成破位，连续重挫，A股在周五和今天早盘集中释放情绪之后，截止收盘，K线已经全面收红，创业板暴涨3%。





这种绝境中的强势，很多朋友说是郭嘉队所为。我们也认为很可能会有郭嘉队出手，但是事实上， 大家看看上证50的走势，明显弱于市场整体。虽然午后保险股一度发力，但总的来说今天大A是在自身的动力下完成了企稳的回升。





这种自发的企稳，实际上恰恰是给了特朗普的贸易保护主义一记响亮的耳光。也能从一定程度上为我们后期与特朗普政府的贸易谈判，取得更多的主动权。简单讲——你搞了半天贸易战，我们的市场反映出的情绪是“老子不怕，老子好滴很”，还不赶紧把您的谈判加码放低一些！





回到盘面上，沪指的连续下影线，基本上宣告底部支撑。说市场能不能就此企稳呢？不知道，但是有希望，之所以讲不知道，是因为目前完全是外围消息面主导的市场格局。能否企稳，要看外围特朗普这个政治素人会不会再一次不按套路出牌。但是就目前刚刚过去的周末来看，中美双方实际上都很克制。





这很容易理解，美国方面特朗普的根本还是商人，希望通过大棒子来坐下来谈判。所以真正打两败俱伤的贸易战并非是美国的目的。这个我们上周分析过，不赘述。





中国方面，我们坐享着巨额的贸易顺差和技术转让，借用一句老话——乱，有利于美国；静，有利于中国。所以美国若能够减缓，中国大概率不会主动挑起贸易战升级。





换句话说，第一阶段的交锋，基本上进入尾声了。消息面能够稳住，那么市场就大概率会稳住。至少从股市的对比上看，这是一场胜利。





板块方面，贸易战接下来的王牌品种，仍然是市场的重点，芯片半导体、军工航天全面领跑，加上国产软件，其实就一句话——国产替代。这些原本希望通过国产替代实现增长加速的产业，无形中，贸易战成为了加速器。而这些产业都不是10年前一穷二白的阶段。这几年政府不断的通过财政和政策支持，都有了基础。所以一飞冲天。这里面半导体芯片。恰恰是我们在三月电话会议给学员重点解读的品种。整体的思路还是得到了市场的认可。





接下来随着消息面逐渐平静，利空出清之后，A股会不会开启复仇者模式？中方会不会通过贸易反制寻求主动？亦或者美国方面的301调查会引向什么样的结果？美国正在寻求的谈判领域会不会出现新的变局？这些是我们接下来重点关注的问题。而大家也要知道，每一个变局，对于市场对于投资来说，都是机会，大家目前所身临其境的，不仅仅是贸易战，而是在我国重要政策窗口已经制定出未来长期政策和发展方向之后+中美贸易战引导的世界格局开始变化之后的双窗口期。





这是史无前例的变局。也将有史无前例的机会。我们近期已经预告过，再提示一次——本期电话会议，我们会从这两个角度触发，为学员重点聚焦，这个大变局时代的“新五虎上将”，学员请注意近期的电话会议通知接收。我们届时不见不散！热线：010-57594189