贸易战之下，有点覆巢之下安有完卵的意思。





周五晚间美股再一次大幅下行，道琼斯直接形成破位走势 ，周一上证50直接跟随了道琼斯的走势，向下破位。A股美股走势可以堪称惨烈。特朗普的贸易战直接带来股灾6.0，应该说纵观历史的每一次贸易战，都是两败俱伤没有赢家。但是对方出手，我们必须应战。





所谓亮剑，狭路相逢勇者胜。





当然，对于贸易战还是有一些新的内容可以在盘面上体现出来。





第一，在上周明确了第一批贸易反制名单（蔬菜水果干果葡萄酒、花旗参）之后，中国正在研究第二批、第三批清单， 比如飞机、芯片领域。而且，中国可以采取的措施不仅限于商品领域，旅游业等其他行业也有可能。





早盘也是受到这些因素的影响，飞机（军工航天）+芯片半导体等品种强势上涨。 半导体芯片恰恰是我们三月电话会议重点为学员强调的品种。 我们当时的思路非常明确——如此重要的领域中国不可能仰人鼻息，因此势必带动产业的加速发展。而从贸易战目前的进程看，我们的国家战略也确实如此。 持有的学员，应该很好的抵抗了本轮6.0的股灾风险，恭喜大家。





接下来，我们也会在即将召开的本期电话会议，重点给学员解读符合两会之后政策新方向，以及中美贸易战带来的中期产业变革的 “新五虎上将”学员一定注意关注近期的会议通知 。我们说好了不见不散。





第二，贸易战现阶段其实双方还是比较克制。 大家看到上周美国号称600亿美元的贸易名单。觉得事儿大了。但是事实上目前贸易战这事儿对于我国的出口没有大家想象的那么严重，中美贸易额2017年在3.9万亿左右，贸易顺差稳定在2700亿美元左右。这次贸易战涉及的贸易总额仅仅600亿美元，并不是说这600亿没了，而是对这600亿加税，加税之后按照我们核算的弹性系数，真正影响的应该只有60亿左右。就算退一步，真的600亿都不要了，也不影响中国贸易顺差的状态。但是这种先例不能开，所以必须反击。





另外，特朗普在贸易战开战的前后，曾经有过多次表态，对于中国洋垃圾禁令，以及汽车进口关税等方面提出过要求。 因此以其强人的姿态，不排除贸易战的闷棍，是为了后面的谈判 。毕竟是商人出身，大家也不要真把他想成疯子。





此外，短期市场情绪宣泄是必然，不过中美贸易战最直观体现就是股市（虽然并没有什么关系），A股若大幅弱于美股，必然显示我们好像更亏， 所以不排除情绪宣泄结束后，郭嘉队会快速进场护盘。





第三，市场仍然是游资占据绝对主导，上周五暴涨的农业品种，周一领跌，市场目前风云变化太快，所以大家还是多一点警惕，游资是不讲道理的。





最后提醒大家，就算贸易战真的无法挽回的延续下去，对于中国来说，也不过是崛起路上的小坎坷。中国有着所有美国历史上贸易对手所不具备的综合素质——最广阔的内需，极具纵深的产业结构以及强有力的中央政府！没事儿不惹事儿，有事儿不怕事儿！



