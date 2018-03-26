【政策】





1、我国对美国花旗参加征关税 国产参公司迎利好





为了应对挑起中美贸易战，中国政府23日宣布第一批中止减让产品清单，该清单暂定包含7类、128个税项产品，其中第一部分共计120个税项，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参(西洋参)、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。





益盛药业(002566)对人参、西洋参进行综合立体开发(人参5378亩，西洋参1322亩，今年非林地参将达1.2万亩)。康美药业(600518)有2.5万亩人参种植基地。









2、中国拟对美国葡萄酒进口加税 存在退出中国市场压力





中国商务部就美国进口钢铁和铝产品232措施，提议中方应对措施，即对自美进口部分产品加征关税。在商务部公布的表格中，葡萄酒汽酒，瓶装葡萄酒、加强酒、散酒和葡萄酒原料都在范围。





A股葡萄酒相关概念股主要有莫高股份(600543)、威龙股份(603779)等。









3、文昌航天科技(000901)城完成初步规划、成海南发展新亮点





位于海南省文昌市的文昌航天科技(000901)城规划已初步完成。该科技城已纳入海南未来“海陆空”发展的三个重点之一，规划由中国航天科技(000901)集团和海南省有关部门共同实施。文昌市正在以军民融合为契机，重点打造六大航天产业链。未来五年内，涉及六大产业链的招商和洽谈项目预计金额在1000亿元以上。国家航天超算中心、航天交易博览中心，航天金融中心等项目正在筹划中。





海南高速(000886)参股海南航天投资管理有限公司25%股权；海南瑞泽(002596)是海南岛内从事混凝土、水泥、园林绿化的龙头企业。









【涨价】





1、国际油价逼近70美元 OPEC减产协议或延长





周五NYMEX原油期货收涨1.44美元，涨幅为2.24%，报65.74美元/桶，创八周以来新高，全周累计上涨5.34%。布伦特原油收报69.75美元/桶，时隔两个月后再次逼近70美元大关；WTI原油收报62.57美元/桶，创下近三年来新高。





投资标的建议关注石油化工产业链，如中国石油(601857)、上海石化(600688)。









【产业】





1、C919第二架机成功试飞 关注产业链个股





据央视报道，24日中国商飞C919大型客机第二架机成功执行一架次试飞。第二架飞机预计4月到山东东营试飞。此前两会期间，中国商飞副总经理吴光辉表示，C919预计2021年交付东航。





四川九洲(000801)是C919大型客机的国内一级供应商；中航飞机(000768)是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商。









2、51信用卡赴港上市 参股公司有望受益





据悉，杭州创业“独角兽”的代表51信用卡发布消息，正式向香港交易所递交招股书，开启赴港上市之旅。





上市公司中，新湖中宝(600208)于2016年9月参与51信用卡的C轮融资，对其增资1亿美元；万和电气(002543)通过投资前海基金，间接参股杭州恩牛网络技术有限公司。









3、微信支付宝同时发力 高速“无感支付”时代到来





近日微信和支付宝同时宣布，上线高速“无感支付”功能，车主在过收费站时不需要掏现金，也不需要掏手机，车子开过去的时候，收费站的摄像头在识别车牌后，会自动从车主的支付宝里扣取高速通行费用。整个过程，车主可实现“无感支付”，车辆通过时间比原来大大节省。





上市公司中，天喻信息(300205)与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。捷顺科技(002609)目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。









4、超高速无线通信技术主力5G 开拓新移动互联网入口





据新华社报道，在日前召开的日内瓦2018年信息社会世界峰会论坛上，中国新岸线公司推介的超高速无线通信技术有助于保障5G通信在工业应用中的高可靠、低延时，引发广泛关注。在不久前的巴塞罗那世界移动通信大会上，新岸线公司展示了结合EUHT的全球首款商用超宽带车地无线通信解决方案，吸引了众多专业人士关注，并与韩国、德国等国铁路部门达成了合作意向。





A股上市公公司，杰赛科技(002544)为WAPI产业联盟主要发起单位；辉煌科技(002296)参股公司飞天联合已在国内率先上车测试高铁动车无线网络通信技术(WIFI)。









5、药明康德下周二上会参股公司受关注





据证监会官网发布发审会公告，被誉为医药界“华为”的药明康德将于3月27日上会。自从富士康成为第一个“吃螃蟹”的独角兽公司后，谁会成为第二家上会独角兽公司一直备受关注。





A股公司中，信邦制药(002390)和昆药集团(600422)通过常州平盛间接持有药明康德股权。









【提醒】





1、本周693亿市值限售股解禁，环比增加近25%。





2、本周央行公开市场1600亿逆回购到期





3、原油期货今日正式上线









【要闻】

1、新央行行长易刚首秀：实施好稳健中性的货币政策；今年将确保确保M2、贷款和总融资合理增长；要稳住宏观杠杆；坚决取缔非法金融活动。

2、国务院副总理刘鹤应约与美国财政部长通话：美方301调查报告，违背国际贸易规则，中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益。

3、原商务部副部长魏建国表示，中国正在研究第二批、第三批中止减让产品清单，比如飞机、芯片领域。

4、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总额不超过26亿元。

5、媒体：周五国家相关资金入市干预，买入部分蓝筹股。

6、商务部副部长：将进一步放宽金融业外资股权比例限制。

7、财政部部长刘昆：房地产税立法、个人所得税改革等正稳步推进。

8、何立峰：将深化供给侧结构性改革，持续推进壮大清洁环保产业等。

9、特朗普正式签署1.3万亿美元的5G法案

10、孙宏斌称解决乐视问题还剩下三条路：破产重整、卖资产还债、最后是退市。

11、周五美股继续大幅下挫，道指收跌1.77%，纳指收跌2.43%；美国COMEX 4月黄金期货收涨1.7%；WTI 5月原油期货收涨2.5%。





【公告：复牌】

光一科技(300356)复牌继续推进重大资产重组事项

华昌达(300278)：终止重大资产重组事项

华英农业(002321)：农副产品暂无对美国出口

国投中鲁(600962)：尚未研究过涉及国企改革的事项

乐心医疗(300562)：计划2018年下半年推出基于区块链技术的高端智能手表

【公告】

易事特(300376)：中标6144万元国网采购项目

华胜天成(600410)：今年来与参股公司签署逾10亿元产品购销合同

赤天化(600227)10.94%股份被协议转让

莱茵体育(000558)拟5.28亿出售杭州房产

粤电力A拟投资建设湛江外罗海上风电项目

隆基股份(601012)拟13.65亿元投建宁夏光伏发电项目

时代出版(600551)终止购买径成英教育51%股权

巨人网络(002558)拟2850万美元转让OKC股权

欣龙控股(000955)：京南公司溢价20%受让5.8%公司股份

鸿特精密(300176)拟收购远见精密100%股权

国联水产(300094)：永辉超市(601933)5.38亿元受让公司10%股份

乐视网(300104)10位高管及核心骨干已无法再继续履行增持计划承诺

中环装备(300140)控股股东部分国有股权无偿划转

天原集团(002386)拟再投建5万吨氯化法钛白粉项目

索菱股份(002766)拟参股设立智能驾驶公司

万泽股份(000534)：3.54亿出售常州万泽天海50%股权

广汇汽车(600297)：附属公司拟不超6.19亿元收购4家汽车销售公司

平潭发展(000592)：终止重大资产重组

新野纺织(002087)终止筹划重大资产重组事项

博腾股份(300363)终止筹划资产购买事项

汇鸿集团(600981)间接持有蚂蚁金服股权比例微小

哈高科(600095)澄清中美贸易争端受益传闻：公司不种植大豆

【公告：分红】

梅泰诺(300038)年报拟10转18派1.5元 一季报预增逾17倍

高升控股(000971)年报净利增长四成 拟10转10股

丽珠集团(000513)年报净利增465% 拟10转3派20元

泛微网络：2017年净利同比增33% 拟10转4.8派1.5元

星星科技(300256)年报拟10转5派0.2元

伟星新材(002372)年报拟10转3派6元

中国重汽(000951)年报净利倍增 拟10派6.8元

灵康药业(603669)年报净利略增5% 拟10转4派4元

新泉股份(603179)：2017年净利同比增120% 拟10转4派5元

来伊份(603777)：去年净利下降24% 拟10转4派4元

【公告：业绩】

华新水泥(600801)2017年业绩增长359.72%

天齐锂业(002466)2017年净利润同比增长41.86%

经纬纺机(000666)年报净利增长120% 拟10派2.1元

用友网络(600588)年报净利增长97% 拟10转3派1.5元

宁夏建材(600449)年报净利增长485% 拟10派2.2元

新疆众和(600888)：2017年净利同比增207% 拟10派0.5元

兖州煤业(600188)：去年净利增213% 拟10派4.8元

中国神华(601088)年报净利增98% 拟每股派0.91元

重庆水务(601158)年报净利增长94% 拟10派3元

新五丰(600975)年报净利降逾七成 拟10派1元

宁沪高速(600377)2017年净利增长7.23%

森霸股份(300701)：去年净利同比增近3成 拟10派3.75元

圆通速递(600233)年报净利略增5% 拟10派1.1元

中科曙光(603019)年报净利增近四成 拟10派1元

王府井(600859)年报净利增长19% 拟10派3.6元

上海机场(600009)年报净利增逾三成 拟10派5.8元

国电南自(600268)年报净利增长19%

浙江世宝(002703)：去年净利同比下降近5成

新研股份(300159)一季度业绩预增7336%-7782%

新和成(002001)一季度业绩预增530%-580%

梅泰诺(300038)：一季度净利预增超17倍

智慧松德(300173)：一季度净利预增逾6倍

金卡智能(300349)：一季度净利预增85%-110%

国恩股份(002768)：一季度净利预增50%-100%

美晨生态(300237)：一季度净利预增55%-85%

【公告：增减持】

招商银行(600036)年报净利增13% 证金增持

上海医药(601607)年报净利增一成 证金增持至4.86%

高能环境(603588)实控人累计增持488万股

长城汽车(601633)年报净利降五成 证金公司增持

紫金矿业(601899)年报净利增九成 证金大幅增持

北京城建(600266)年报净利微增 证金公司增持至4.9%

数字政通(300075)董事高管拟合计减持不超5.19%股份

北讯集团(002359)股东拟减持不超1%股份

龙宇燃油(603003)股东财通基金拟减持不超3%股份

郑煤机(601717)股东亚新科中国投拟减持不超1%股份

中矿资源(002738)：股东拟减持不超2%股份

【解禁股】

青海春天(600381)、银河生物(000806)、浙江龙盛(600352)、龙津药业(002750)、强力新材(300429)、北部湾旅(603869)、爱普股份(603020)、浙江鼎力(603338)、暴风集团(300431)、特力A、碳元科技(603133)、金一文化(002721)、九华旅游(603199)、元成股份(603388) 、龙韵股份(603729)、华测导航(300627)、力盛赛车(002858)、常青股份(603768)、中泰股份(300435)、新劲刚(300629)、银江股份(300020)、维业股份(300621)、正业科技(300410)、康美药业(600518)、澳洋顺昌(002245)、快意电梯(002774)、蓝思科技(300433)、岭南控股(000524)



