贸易战正式开打，昨夜美股大跌，今天A股也不能幸免。贸易战本身就没有赢家，全球金融市场一片惨淡，所以A股这种下跌也并不意外，个股方面今天近400家跌停。不 过本周前三天已经带领学员进行了集中的减仓，学员目前持股比例很低，这一点大家要珍惜，手中持有现金，我们就掌握主动权！ 而盘面上，我们反复讲外围政策和外围市场是目前最大的不确定因素，一语成谶。





从贸易战的角度看，战火已经在升温，日本政府3月23日在内阁会议上决定对中国和韩国产的部分钢铁产品征收反倾销关税。征税对象为碳钢焊接接头，3月31日起征，为期5年，税率为41.8-69.2%。日本这个举动以及今天美国将日本调整出钢铁关税名单，很有一种利益交换的味道。当然中国并不是孤军奋战，午后欧洲方面也向美国发难。





特朗普选择贸易战这个时间点，显然是为了中期选举前兑现自己对于铁锈带的政治承诺 。必须要承认，川普大爷比所有人预期的更加激进和鹰派，所开出得惩罚性关税，也已经是现代以来中美贸易摩擦中的最高额。





但是就像刚才说的贸易战中并没有所谓的赢家。最近的一次没过对外展开贸易争端，同样是钢铁， 小布什执政期间美国对欧洲征收惩罚性关税，看似挽救了国内的炼钢工人就业，但大家稍微想一想就明白，钢铁这种基础原材料一旦开战必然涨价，你看上去是救了炼钢工人，然而实际上却坑了造车、造船、造飞机、造电视、造洗衣机、造电冰箱、造房子。。。的工人。当时第三方的统计口径，美国因为贸易战最终的失业人数达到20万。





当然这些都不是川普考虑的问题。川普不考虑贸易战最终产生的美国本土的失业人数，也不考虑目前展开贸易战+美元加息通道+美股十年牛市后的超高估值三连叠加是否会造成美国金融市场的一次大衰退，这个他也不用管。 川普考虑的其实不是make america great again，而是对内通过实现政治承诺保住自己的选票，以及对外通过搅浑水把所有玩家拉下水的混战，本着一种“我没有也不想你好过”的态度，通过“降维打击”来确保自己的世界第一。





这种手段的低劣甚至堪比内忧外患的俄罗斯不断秀肌肉的操作。





所以大家看到贸易战是表象，大家更应该注意到的是，美国每一次展开贸易战的背景都是相同的。都是在一次“全球经济处于后经济危机时期的恢复期，以邻为壑的全球贸易保护主义抬头”的背景中，因为“国内政策空间不足，财政赤字大增，自己是烂摊子但是没法治病”，所以只好高举贸易保护主义大旗。





美国搞贸易战，不是因为自己牛大了，而是因为以其他的经济手段，温和手段，无法真正的刺激经济。





大家要知道，如果全面你死我活的贸易战展开，美国不可能独善其身，中美经济贸易关系在中国入世之后的17年内发生了深刻的变化。这17年间，美国对中国出口增长了500%，远远高于同期美国对全球出口90%的增幅。中国是美国许多产品的重要海外市场，美国出口的62%大豆、14%棉花、17%汽车、15%集成电路，以及波音飞机全球交付数量的约25%都销往中国。要不要大喊一声日子都别过了，一把梭哈全压上去？





但是日子恐怕还都要过下去，就像行情不管怎么样市场也都要开下去。近期恐慌性的情绪宣泄恐怕还会延续。大家注意不要盲目出手。受影响的方面，周期是恐慌性的。而后面要看美国惩罚性关税的方向。





从签署备忘录来看首当其冲是针对中国计划加征25%附加关税的行业，尤其是航空航天、信息及通信技术、机械领域；





贸易占比较高的行业也会受到影响。从当前的中美贸易行业结构来看，中国对美国的出口产品主要是机械设备仪器(根据分类主要是家电、电子等类别，占出口总量48%)以及杂项制品(12%)、纺织品(10%)、金属制品(7%)等。美国对中国出口的产品则主要集中在机械设备仪器(30%，主要是资本品)、运输设备(20%)、化工产品(10%)、塑料及橡胶制品(5%)等；





而中方反制一旦开始，也将对相关国产替代的产品形成利好。事实上今天盘面硕果仅存的热点，几乎都与贸易反制有关。 农业股涨停潮，万向德农、丰乐种业、新五丰、哈高科等批量封板；军工板块午后奋勇发力，博云新材、航天动力、安达维尔等多股涨停；避险情绪推升国际金价，黄金板块异动，荣华实业、西部黄金双双封板。后面大家还是看政策，同时上面讲的美国对华出口品种占比，也是考量的范围。



