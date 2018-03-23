早盘市场大幅低开，反弹后再次转弱，低位震荡。





所有的原因，都和海对面白宫里的某人有关。 昨晚，特朗普宣布计划至少对500亿美元的中国进口商品征收25%的关税，尤其是在铁路、新能源汽车、以及电子产品等1300个类别。相关的清单会在15日内公布并公示。中美贸易战正式打开。





首先给大家扫个盲，美国对500亿美元的中国商品征收25%的关税并不表示中国对美国出口将减少500亿美元； 如果我们假设消费者价格弹性系数为0.5%，25%的关税仅将为中国对美国出口带来大约60亿美元的减量，而中国一年对美国出口贸易额约为2.28万亿美元；所以第一枪的影响并不是没法承受。与之相反， 贸易战的风险并不在于开始的第一枪，而是未来持续的升级，后续中国以及其它经济体的反应将更为重要





所以很多朋友肯定非常关心，那么接下来会怎么样。





我们首先和大家讲，美国并不是没有搞过贸易战，恰恰相反，美国太喜欢搞贸易战。近点的小布什当年就针对钢铁对全球开炮（最后成功被欧洲反制）。 特朗普的火力全开其实符合历次美国政府展开贸易战的大背景：





第一：全球经济处于后经济危机时期的恢复期，以邻为壑的全球贸易保护主义抬头。 最典型的例子，是70年代石油危机后，美国主导的在80年代针对日德的贸易战。





第二，美国国内政策空间不足，财政赤字大增，自己是烂摊子但是没法治病，只好高举贸易保护主义大旗。 特朗普政府目前恰恰如此，贸易保护这事儿真正提上日程是1月份，2018年1月正是美国政府因为财政赤字再一次关门大吉的日子。而眼下马上11月份面临中期选举，共和党的处境又比较微妙，特朗普意图也很明显，兑现对于铁锈带选票的政治承诺。但是贸易战之后，随之上升的钢铁等原材料成本会不会对更多下游企业产生毁灭性打击？这是他不管的。





可能也是顾不上那么多了。





对于我们国家来说，经济独立、产业有纵深，加上对于货币、汇率等方面有远超出西方的政府控制力度。 这些因素是当初美国的任何一个贸易战对手所不曾拥有的。所以对于贸易战是否延续和深化，甚至中国会不会重蹈日本失去的十年，我觉得这就有点太夸张了。 大家应该想的是，美国敢来，我们怎么拖死他。朋友来了有美酒，豺狼来了有猎枪！





对于盘面方面，短期确实有悲观情绪，近期反复提示大家对于周期股要谨慎对待也是源于对贸易战的预期。但是有朋友讲说行情完全没有的看，我觉得也不正确。 大家看看早盘农业股的爆发，其实是源于我们的贸易反制预期。市场目前是按照贸易战的思路在走，如果中国进行反制，首先目标一定是美国农产品出口，所以早盘农业股整体上涨。





那么其他的原本我们就希望进行国产替代的领域，会不会借着这个机会迎来政策上更加强势的关注，直接加速独立呢？而我们收到保护性关税的钢铁等重工业，会不会借此机会加速去产能呢？ 大家要知道当初同样签署了广场协议，同样面临本币升值的德国，并没有像日本一样迎来失去的十年，反而一举成为欧洲霸主。





一个事情总有两面，我们要做的，是多一点信心！



