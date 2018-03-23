【政策】





1、国办发文促进全域旅游发展、景区及园林企业迎机遇





国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。





相关公司如黄山旅游(600054)、峨眉山A等。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景，如东方园林(002310)等。









2、广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级





《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018-2020年)》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。广东还提出，引导各类投资基金等社会资本向工业互联网领域倾斜，支持符合条件的工业互联网企业在境内外资本市场开展融资。





东方国信(300166)今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司，切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地；汇川技术(300124)位于深圳，通用伺服、PLC等通用自动化业务持续高增长。









【涨价】





1、MOSFET二季度再涨一成 缺货潮持续上演





据媒体报道，在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下，金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货，第二季价格喊涨5-10%。MOSFET去年下半年以来持续缺货，今年以来由于6寸及8寸晶圆代工产能严重吃紧，EPI硅晶圆供不应求，MOSFET产能无法大量开出，价格也跟着水涨船高，上半年累计涨幅可望上看10-15%。大中、富鼎等台湾大厂第二季接单全满，订单能见度看到第三季，营运一路看旺到年底。





华微电子(600360)第六代IGBT、MOSFET及高端应用SCR产品系列化推进顺利。韦尔股份(603501)自研MOSFET产品进入技术成熟期。









2、钴系列产品全线大涨 行业盈利持续走高





据百川资讯，22日钴系列产品全线大涨，金属钴价格上涨4万元至67万元/吨，涨幅约6.3%；氧化钴价格.5万元/吨至46.5万元/吨，涨幅约8.1%；四氧化三钴价格上涨2万元至48.5万元/吨，涨幅约4.3%。





寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)等钴资源企业盈利有望继续走高。









【产业】





1、多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展





22日，重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。预计到今年底，重庆移动物联网连接数将超过自然人连接数，这将是行业发展的又一个里程碑。此外，3月6日江西省政府网站显示，江西电信已开通12800多个NB-IoT基站，已实现江西省城乡全覆盖。





相关公司包括日海通讯(002313)、高新兴(300098)等。









2、北京发放自动驾驶首批牌照 百度成为唯一成员





北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。据悉，百度是目前唯一一家。





上市公司中，路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴；万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。









3、华为正与各方谈判 计划推出区块链智能手机





据报道，消息人士透露，全球第三大手机制造商华为技术有限公司正在考虑开发一款能够运行基于区块链的应用程序的手机。华为公司希望许可Sirin Labs公司旗下的SIRIN操作系统，并与谷歌的安卓系统共同运行区块链应用程序。华为和Sirin Labs的代表证实两家公司已经会面。





上市公司中，新国都(300130)携手华为等加入Hyperledger区块链项目。华为和趣链科技签署合作协议，双方将在区块链技术平台和行业应用层面深入合作。信雅达(600571)、浙大网新(600797)参股趣链科技。









4、小程序型朋友圈广告即将开放、微信生态圈日渐成熟





据媒体报道，微信朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着微信中可供投放的广告类型会更加丰富。借助小程序广告，商家可以在单纯的展示之外，实现用户调查、预约预订等更多与用户互动的行为。如果引导得当，商家还可以促使用户浏览小程序的其他商品，进一步完成更深度的导流，甚至直接完成交易。





博彦科技(002649)移动团队已开展微信小程序开发；联建光电(300269)旗下的精准分众已参与微信朋友圈广告业务；新国都(300130)旗下的公信诚丰是微信小程序认证委托的第三方审核机构。









5、华为中国生态伙伴大会召开 小伙伴们迎新发展机遇





3月22日至23日，作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会在山东青岛国际会展中心召开。华为EBG中国区总裁蔡英华表示，2018年，华为将在9大行业打造279张生态合作地图，将投入35亿用于伙伴激励。





上市公司中，深南电路(002916)是国内印制电路板的龙头企业，公司第一大客户为华为。拓维信息(002261)与华为携手“同舟共济”，公有云助力业务发展。









【提醒】





中签缴款：爱婴室(603214)、天邑股份(300504)









【中美贸易战开打】





1、美国宣布对500亿美元中国出口商品征收关税。





2、商务部：中止减让产品清单涉美对华出口约30亿美元。第一部分共计120个税项，第二部分共计8个税项，对华出口的改性乙醇、无缝钢管等加征15%的关税。





3、中国驻美大使馆发表声明：绝不惧怕贸易战，如果美方执意要打，我们将奉陪到底。





4、新华社：美国“霸凌”经贸政策吃不开也行不通。





【要闻】

1、上交所：“忽悠式”重组被亮剑，财务造假必被处罚。

2、央行公开市场操作利率上行5个基点，央行表示这是对美联储刚刚加息的正常反应。

3、国务院印发促进全域旅游发展的指导意见，大力推进“旅游+”。

4、沪深交所就资产支持证券存续期风险管理等发征求意见稿。

5、中国移动董事长回应混改：一旦有考虑的话我们及时向规则向市场通报。

6、北京发放自动驾驶首批牌照，百度获准测试车辆正式上路测试。

7、车和家拿下30亿融资，将为滴滴定制生产网约车，利欧股份(002131)持股车和家。

8、华为云在大会上宣布进军区块链，海联金汇(002537)负责区块链钱包业务区块链落地。

9、北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌由百度获得。

10、欧美股市重挫，道指跌逾700点，纳指收跌2.43%；美国COMEX 4月黄金期货收涨0.5%；WTI 5月原油期货收跌1.33%。

【公告：复牌】

航新科技(300424)拟4317万欧元收购欧洲航空维修公司

天安新材(603725)：终止筹划重大资产重组

欧比特(300053)：非公开发行股票完成询价认购

德艺文创(300640)：终止重大资产重组

神雾节能(000820)、神雾环保(300156)：控股股东增资扩股交易额预计超50亿

【公告】

石化油服(600871)：中标超12亿元工程项目

国统股份(002205)：预中标5112万元PPP项目

维尔利(300190)：中标近6000万元项目

蒙草生态(300355)：联合预中标2.56亿元PPP项目

国中水务(600187)：仅持有赛领基金4.44%股权 对公司影响较小

文一科技(600520)两涨停后提示风险：市盈率远高于行业平均

岭南股份(002717)高送转遭深交所关注

九典制药(300705)收深交所关注函：送转比例是否与业绩增长幅度相匹配

隆鑫通用(603766)：控股股东拟发行不超30亿元可交换债

天马精化(002453)：拟收购银嘉金服10%股权 切入支付领域

华英农业(002321)：终止重大资产重组

华自科技(300490)：成为军队采购网入库供应商

中成股份(000151)：尚未研究过涉及央企混改的事项

玉龙股份(601028)：拟7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司，布局锂电池材料

浙江东日(600113)：近期涨幅较大 23日起停牌核查

【公告：业绩分红】

美亚柏科(300188)：去年净利同比增近5成 拟10转6派2元

御家汇(300740)：2017年度拟10转7派4元

海天味业(603288)：年报净利增长24% 拟10派8.5元

中国石油(601857)：去年净利227.9亿元 同比增188.5%

中国铝业(601600)：去年净利13.78亿 同比增274%

洛阳玻璃(600876)：去年净利同比增近八成

国药股份(600511)：去年净利增15% 拟10派4.5元

同德化工(002360)：一季度净利预增40%-90%

云天化(600096)：去年净利超2亿 同比大幅扭亏

冀东水泥(000401)：2017年净利1.1亿 同比增109%

通产丽星(002243)：2017年净利同比增六成

东尼电子(603595)：去年净利同比增173% 每股收益2.03元

大连热电(600719)：去年净利同比下降75%

国旅联合(600358)：去年营收同比增145% 净利扭亏

沧州明珠(002108)：拟10转3派2 今年一季度净利预降

【增减持】

梅花生物(600873)：拟派现超10亿 证金持股升至4.9%

中信证券(600030)：去年净利同比增一成 证金持股升至4.9%

中国人寿(601628)：去年净利增68.6% 证金公司增持

汇鸿集团(600981)：减持华泰证券(601688)获投资收益8038万元

三变科技(002112)：股东拟清仓减持5%股份

汇金科技(300561)：苏州衡赢真盛拟减持不超2.14%股份

天原集团(002386)：东方资管拟减持不超5%股份

华瑞股份(300626)：联创投资拟减持不超550万股

好利来(002729)：控股股东方面拟减持不超3.29%股份

【解禁股】

东方证券(600958)、富临精工(300432)、卫士通(002268)、康尼机电(603111)、华孚时尚(002042)、麦格米特(002851)、恒通科技(300374)、久吾高科(300631)、银信科技(300231)、捷荣技术(002855)、三晖电气、唐人神(002567)、无锡银行(600908)、圣阳股份(002580)、振东制药(300158)



