周四市场四大指数均形成回调。沪指走出探底回升，而创业板则一直坚挺至最后一小时，最终放弃抵抗选择下行。



技术上面看，市场没有任何一个单一指数走出所谓方向选择， 创业板继续维持在250日年线上方——目前仍然是2016年创业板跌穿年线后的首次长时间站上年线。而沪指最终守住了3250~3270的支撑区间，所以市场整体还是在横盘中。



很多朋友对于近期的盘面感到迷惑，诚然妖股仍然在继续妖，中成股份六板，神州信息5板，浙江东日4板。。。但是同时，今天很多权重股走出破位，比如伊利股份、格力电器等等。市场到底是强是弱，行情到底有无二八转换？这些都是问题。



从数字上面看，今天的涨跌比远没有指数显示的这么悲观，涨跌家数都在1500家~1600家之间。 但是从盘面展现的信号来说，我们认为还是整体情绪偏弱。 事实上，最近两天以来行情一直有一种特征——资金开始不遗余力的挖掘低位品种，以及妖股。



弱势炒妖股，这一点大家比较熟悉。近期证监会一直没有大力监管，市场对妖股的偏好越来越高、资金持续向妖股集中！归根到底还是市场缺钱，没那么多资金，再加上暂时的政策空窗期，资金只能集中到一点搞少数的妖股……



而低位品种则是同一种情绪的另一个表现，因为缺钱，又不愿意接高位筹码，所以一部分资金选择寻找任何能够启动的信号，来创造热点。 比如昨天滞后于新闻至少半个交易日的航母军工，昨天暴起今天领跌。包括今天涨停板一些品种，汇鸿集团 天津磁卡 中百集团 银宝山新 滨海能源，几乎都是底部启动。都是近期一些热点的边缘受益品种。



所以其实说到这儿，我们和大家讲一下操作思路。近期的市场完全是两种情绪的两种极端，所以对于操作来说，我们也分两部分， 如果大家是风险偏好非常强，风险承受能力也非常强的投资者，那不说二话，就买最热的。



而如果大家是偏稳健的投资者朋友，我们认为近期盘面的各种信号，都表明了市场仍然是在一个相对低迷相对弱势的环境中。大家最好是多一点耐心，等待回调的进场机会。



这里面回调布局的主线机会，我们为学员准备了此前讲过的新五虎上将，近期给大家作公开，学员注意更新。 总的来说，行情目前大趋势问题不大，大家注意短线3250~3270的支撑区间，具体的策略已经有过明确的解析，不再赘述。热线：010-57594189

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