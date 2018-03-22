周四市场早盘走出下跌，个中原因，恐怕美联储加息仍然是最重要的因素。





昨夜美联储确定加息，并且确定2017年整体利率预期不变，意味着今年加息三次仍然是市场共识。超预期的部分是美联储上调了19和20年的利率预期，意味着明年或者后年可能会多加息一次。当然加息速度提高是目前市场一致认为的大概率事件，所以也不需要过分的解读，另外远期风险的即期影响比较有限，这也能很好的平抑掉市场的情绪。





所以很多朋友看不懂了，为什么没啥问题，早盘还跌呢。提问这种话的朋友一定没养过孩子，养过孩子的都知道， 小孩儿哭有两种，一种是真的疼，一种是为了引起关注。





那么我们目前确认一下，市场没有真的疼的大利空存在，那么大概率这种下跌，这种哭法，就是为了吸引市场的注意力。这种吸引注意力的学名叫——让你以为我不行了其实我还行。 简单讲——洗盘。





早盘市场的下跌，第一没有动用近期的强势股，尤其是妖股，并没有被撼动，万兴科技高位震荡、泰永长征继续走高。连创业板整体都明显稍稍强势，在下跌的时候，乐视网首先拉升，接着就是拉中青宝，然后就是互联网概念起来，说明了， 资金对创业板的关注要远远大于主板了，临近收盘，创业板成为唯一翻红的品种。





创业板题材是近期市场的人气方向标，人气风向标没有倒，或者说目前没有倒，至少证明现阶段的下跌，并不是因为人气涣散引发的。而大家看今天的跌幅榜，上证50明显处于领跌的节奏中，上证50并没有太强大的获利盘，而其调整早已经结束，早盘下跌是主动性的下杀。茅台、五粮液、美的、新华保险，大权重开始下挫，拖累指数下行





这里面我们认为确实有外围加息的影响。但是更重要的，恐怕是借着加息利空，进行洗盘的动作。因为只有砸上证50才能以小博大带动指数的快速下行。 所以资金的根本目的是造成一种指数危机四伏的节奏感。但实际上，市场整体的人气风险是可控的。





所以对于盘面，大家看着不好看，，实际上不用过分的担忧。我们和大家讲目前仍然是磨底的阶段，所以市场走势纠结很正常。反复的试探，震荡，才能最终走出底部。创业板尤其如此。刚才讲人气没有问题，但是大家也还是需要注意一点。注意MACD可能短期有死叉的可能。



