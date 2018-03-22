







1、信部提出加快5G应用发展 推动跨行业合作





5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。





中兴通讯(000063)5G技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态；宜通世纪(300310)去年11月与中国联通(600050)签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。中电鑫龙(002298)日前披露，全资子公司作为联合体中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目。









【涨价】





1、供需两方因素齐助力 钒产品价格创年内新高





21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。





公司方面，西宁特钢(600117)子公司肃北博伦矿业保有钒矿资源储量2996万吨；明星电力(600101)正在建设杨洼钒矿项目，矿石资源量974万吨。









2、金三银四旺季到来、染料景气有望持续





最新获悉，自福建长乐、石狮，南通、绍兴、萧山、吴江、无锡、嘉兴等地印染厂公开涨价之后，近日，广东佛山、顺德、三水、江门、高明等地印染厂公布统一涨价1000元/吨，自此，全国印染行业涨价潮已经全面覆盖。价格良性向下游传导，支撑上游染料龙头继续走强。





建议继续关注浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)。









【产业】





1、腾讯游戏帝国版图再扩容 收购世界著名游戏制作商育碧股权





据媒体报道，3月21日世界著名游戏制作商育碧(Ubisoft)与维旺迪正式达成协议，维旺迪将出售其持有的27.3%育碧股票，并承诺在未来五年内不再收购任何育碧股份。而作为跟进者，腾讯将以每股66欧元的价格收购育碧5.0%的股份。腾讯与育碧还达成一项战略合作协议。根据该协议，腾讯将在中国市场运营、发行和推广育碧几款最成功的PC游戏和手游。





A股上市公司中，丝路视觉(300556)为育碧其出品的游戏进行美术制作。掌趣科技(300315)、游久游戏(600652)与育碧有合作。









2、首个混合云+SD-WAN融合产品发布、云网融合进入全新高度





据媒体报道，中国混合云领导厂商ZStack近日携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布全球首个混合云+SDN专线一体化产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。





苏州科达(603660)发布了视讯混合云，可用于企业大规模的混合云部署及B2B互联；华胜天成(600410)的异构混合云能为企业在技术架构、资源管理和云管模式提卓越云管能力。，华星创业(300025)与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的SD-WAN云网一体化解决方案；飞利信(300287)参股大河云联。









3、汽车轻量化成必然趋势 铝合金零部件将推广





海源机械(002529)最新公告，为进一步加深与吉利新能源在汽车轻量化领域的全方位合作，拟通过全资子公司，在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源的区域，投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，总投资预计约为12亿元。全资子公司已与义乌经济技术开发区管委会签署投资意向书。





爱柯迪(600933)产品为铝合金精密压铸件，间接供货全球高端车企；海达股份(300320)收购的科诺铝业主营铝制汽车零部件，并拟进一步扩展轻量化业务。









4、中国智能网联汽车数据首次公开发布、行业发展望加速





日前，由中国汽车技术研究中心主办的“中国智能网联汽车驾驶场景与信息安全数据发布会”召开。首次发布了中国智能网联汽车驾驶场景数据共享平台以及信息安全漏洞应急响应平台，包括驾驶场景数据采集与存储规范、车内网络通信测试成果等内容。这为中国智能网联汽车的开发测试奠定了数据基础，具有里程碑意义。





德赛西威(002920)是智能驾驶舱领域龙头；保隆科技参与设立国汽智能网联汽车研究院。









5、首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略





首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。





上市公司中，海量数据(603138)作为数据中心解决方案与服务的提供商；数据港(603881)是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件(002474)福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。









【提醒】





1、新股申购——锋龙股份：申购代码锋龙股份 (002931)，申购上限0.85万股，申购价格12.36元。





【要闻】

1、党和国家机构改革方案：中央财经领导小组改为委员会。

2、证监会副主席阎庆民: 加快建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。

3、媒体：上交所计划三年内外资交易A股的比例达到15%

4、周小川：中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策。

5、央行：放开外商投资支付机构准入限制，推动形成支付服务市场全面开放新格局。

6、郭树清任中国银保监首任主席，原有七名副主席职位不变。

7、腾讯2017年全年净利润715亿元人民币，市场预估671.7亿元人民币。

8、阿里巴巴与京东最快六月“回A”发行CDR。京东回应极有意愿回归。

9、1-2月证券交易印花税收入同比增长42%。

10、大同、深圳等多地正在酝酿促进氢能产业发展的相关政策。

11、美国冲高回落小幅收跌，纳指收跌0.26%；COMEX 4月黄金期货涨2.57%；WTI原油期货涨3%。

【公告;复牌】

金通灵(300091)、国瓷材料(300285)重组过会

朗新科技(300682)：终止重大资产重组

天桥起重(002523)：控股股东与中车集团筹划公司股权划转，涉及混改

新研股份(300159)：终止重大资产重组

【公告】

大千生态(603955)预中标3.8亿元施工总承包项目

兴源环境(300266)：联合预中标超11亿元PPP 项目

中装建设(002822)：联合预中标12.64亿元PPP项目

金智科技(002090)：子公司中标海上风电场模块化变电站项目

友讯达(300514)：预中标广州供电局约3000万元项目

风语筑(603466)：与湖南芒果文化公司战略合作

高新发展(000628)：再次预中标成都天府国际空港新城项目

贵研铂业(600459)：去年净利同比增44% 拟配股募资不超15亿

南方航空(600029)：子公司厦门航空拟购买30架波音飞机

华录百纳(300291)：美的少东家何剑锋将入主

可立克(002782)：仅持有中微半导体 设备约0.37%股权

国电南自(600268)两涨停后提示风险：公司市盈率较高

抚顺特钢(600399) ：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

掌阅科技(603533)两涨停后提示风险：市盈率偏高 行业竞争激烈





【公告：分红及业绩】

九典制药(300705)：拟10转10派1.2元

新国都(300130)：拟10转8派1.5元

中孚信息：2017年拟10转6派2.5元。

中材科技(002080)：去年净利增逾9成 拟10转6派3元

航天信息(600271)：拟10派4.2元 去年四季度证金减持社保增持

北辰实业(601588)：去年净利增九成 前海人寿四季度加仓

沪电股份(002463)：去年净利同比增56% 养老金组合退出股东前十名单

兰太实业(600328)：去年净利超2亿 同比增153%

龙宇燃油(603003)：去年营收超168亿 净利翻倍

国盛金控(002670)：首次回购股份超5200万元

鲁北化工(600727)：去年净利同比增160%

西部创业(000557)：去年净利同比增长超9倍

吉林高速(601518)：去年净利2.97亿元 同比增55%

海尔电器：2017年度净利超33亿

金山软件：2017年盈利32亿 金山办公IPO进展顺利

数据港(603881)：去年净利增近五成 拟10派1.7元

银星能源(000862)：去年净利亏损1.89亿

建研集团(002398)：一季度净利预增40%-70%

晨鑫科技(002447)：一季度净利预增557%-607%

集泰股份(002909)：一季度净利预降54%-77%

英派斯(002899)：一季度净利预降29%-48%

捷顺科技(002609)：一季度预亏 智慧停车业务尚未产生运营收入

【公告：增减持】

全新好(000007)：朴和恒丰方面增持公司股份至5%

广安爱众(600979)：控股股东延期实施增持计划

苏州高新(600736)去年净利接近翻倍 拟2至4亿元回购股票

涪陵榨菜(002507)：北京一建拟减持约1%股份

乐金健康(300247)：公司董事计划减持2.36%股份

诚益通(300430)：部分董监高等拟减持不超2.62%股份

武进不锈(603878)：建银资源久鑫减持0.76%股份，完成减持计划

闻泰科技(600745)：股东拟减持2.59%股份

【解禁股】

美力科技(300611)、富瀚微(300613)、奥联电子(300585)、威星智能(002849)、海峡环保(603817)、欣天科技(300615)、杭州银行(600926)、贵阳银行(601997)、天孚通信(300394)、安井食品(603345)、博世科(300422)、鲁亿通(300423) 、博天环境(603603)、益丰药房(603939)、五洋停车(300420)、济民制药(603222)、白银有色(601212)、重庆建工(600939)、杭电股份(603618)、光华科技(002741)、 三圣股份(002742)、力星股份(300421)、富煌钢构(002743)、仙坛股份(002746)、正泰电器(601877)、罗平锌电(002114)、西仪股份(002265)、航天电子(600879)、国投资本(600061)、中关村(000931) 、 香江控股(600162)



