大家如果还记得，早一点我们在文章中和大家讲过—— 目前的市场如果说有变量，那么最大的变量就是超级权重的按兵不动，这句话我印象中最后一次在文章中提及，应该是在上周四。





本周三天，各路权重开始集体异动，中国石化反弹接近7%，中国平安最高涨超8%，而券商股也在今天，周三早盘形成强势启动。





但是老读者知道，我们当时讲大权重为变量，并非是单一方向。因 为超级权重本身一旦补涨也将带来新的不确定因素——成交量。 道理大家都懂，大权重拉升，本身会分流题材资金，而自己如果再呈现出一种反弹无量的格局。那么势必造成丢了西瓜也丢了芝麻的尴尬局面。





而周三的下跌，我们认为恰恰是源于如此。早盘保险高开，券商股东兴证券快速爆发一度涨停，权重的再次启动直接将高位妖股的资金逼出场外，大量分流的前提下，伊戈尔、七一二、华金资本等高位涨停股，纷纷开板！虽然尾盘最终前两者还是涨停结束，但是能看出已经走成了烂板，资金分化非常剧烈。 而近期的妖王万兴科技也迅速跳水，高位震荡持续至收盘。高位股还是有风险的，大家近期要规避一下





午后带动市场拉升的权重龙头东兴证券开始展现疲态，始终无法封板，当时和学员说，午后市场危了，结果临近尾盘快速回落。





本质上讲，权重启动市场跳水仍然是因为存量博弈下资金短板造成的问题，没有必要过分恐慌。同时可以讲今天的下跌有相当一部分是在提前消化美联储加息的预期。大家在看到跳水同时，也要看到尾盘两桶油的护盘拉升。 这种走势，说明市场人气确实是恢复了，有人气在，大盘短线震荡一下，后面就还是艳阳天，没必要恐慌。





板块方面，国企改革仍然是市场看点。这是两会概念炒作的一个排头兵，这两天在和大家说，因为近期市场连续度过了多个重要会议窗口。我们之前和大家说过，今年的一季度是近几年来最重要的政策窗口。 而随着两会结束，政策定调进入尾声。国改的启动只是开胃菜，真正的政策红利板块还没有爆发。





我们也在结合相关产业动态，产业链梳理，上市公司基本面的反复比对之后。进一步精选主线，在A股3000多家公司、300多个行业中， 最终锁定5家，最符合“新时代、新科技、新财政、新机会、新市场”的“新五虎上将”品种。 五家公司作为两会政策主线龙头，也是我们2018年“主线布局活动”第一批次核心品种。即将为学员全面公开！



