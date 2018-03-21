周三早盘四大指数均已红盘报收，但是明显，创业板再一次形成震荡格局。而沪指虽然早盘有券商等蓝筹板块助推，但是同样没有脱离3330的箱体。仍然处于窄幅震荡的过程中。目前主板和创业板面临的问题是一致的， 在没有放量的前提下，没有足够的资金去吃掉前期的套牢筹码，于是反攻都面临着近在咫尺的前期套牢盘的压制。所以震荡是正常的 。





消息方面，北京时间今天凌晨美联储正式召开议息会议。为期两天。 此次加息基本上板上钉钉，但是A股提前反映，影响应该不大。 目前关注点是两个：第一，美联储会不会从年内三次加息上调到四次加息。第二我国央行会在货币政策上如何应对。





不过我们判断是央行直接跟进的可能性很低。 中美利差收窄对于资本外流和人民币汇率的压力逐渐减弱，央行盯紧美联储被动上调政策利率的必要性降低。所以直接调整基准利率的意义并不大，目前国内并没有过热的经济势头和通胀压力，因此跟进加息的概率非常低。但是在金融去杠杆背景下，利率分层问题依然严峻。参考 2017 年三次“非典型”加息，央行有可能随行就市，通过上调公开市场操作利率，进行“修复式加息”，时间节点很可能选择在美联储加息之后。这个是大家需要注意的。





整体目前是中性的，你看A股这个蹦跶劲儿，也不像有毛病。





板块方面， 今天大权重再一次有动作，在中国平安连续数日强势之后，券商股展开补涨。 东兴证券一马当先。我们之前和大家说过，本轮反弹最大的不确定既是这些一直装死的大权重，最终如何消化补涨的这个问题，目前看，权重启动暂时没有对指数形成方向选择的助推，但是对于题材股确实是有效的出现降温。





早盘东兴证券一马当先启动。把一众妖股都吓尿了，伊戈尔、七一二、华金资本等高位涨停股，纷纷开板！妖王万兴科技也迅速跳水。大权重启动对于盘面的分流和对于妖股的还是比较明显。当然我们一直不主张大家去火中取栗。目前看券商股本身能否持续还是要观察，毕竟目前的行情对于券商来说，很难支持一波主升浪。恐怕还是短线炒作。





题材股一批高位分化之后，短线也要规避一下。其实明眼的投资者能看出来，近期市场轮动态势太过于迅速。昨天领跑的医药，今天走出修整。所以操作上面一定等回调的机会，而不要追高。



