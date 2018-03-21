【政策】





1、第三批混改试点名单即将公布、关注国家电网系公司





据报道，国务院国资委主任肖亚庆表示，第三批混改试点企业名单有望于今年上半年公布。国务院国资委副秘书长彭华岗此前表示，第三批混改试点企业名单已经确定，一共31家。其中，中央企业子企业10家，地方国有企业21家。三批混改试点加起来一共50家，重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。





国家电网旗下上市公司有国电南瑞(600406)、平高电气(600312)等。









【产业】





1、苹果Micro LED技术获重大进展、芯片厂商先受益





据外媒报道，苹果公司在加州总部附近的一家工厂开始设计和生产自己的Micro LED显示屏，来取代三星OLED屏幕。这将使苹果设备屏幕更薄，且比OLED显示屏更亮更省电。苹果OLED屏幕供应商三星电子等股价受其影响均出现下跌。预计Mircro LED最先出现在苹果的Apple Watch上。





三安光电(600703)是LED芯片龙头，已在布局Micro LED；乾照光电(300102)未来显示研究院主要研究Mini LED显屏和Mini LED背光、MicroLED显示。









2、我国首个声纹识别认证云落户贵州 助力互联网身份认证





继去年广州等地推出“微信身份证”后，我国首个基于声纹识别技术的互联网身份认证云项目近日落户贵州，将为更多百姓提供网络身份认证服务。这一项目由贵州贵安新区、清华大学信息技术研究院、北京得意音通技术有限责任公司共同打造，旨在助力互联网身份认证难题破解，为广大用户提供高质量身份认证云服务。





上市公司中，数字认证(300579)认证云服务在全国政务、医疗、金融、旅游、航空等行业形成了全面推广态势。高升控股(000971)和浪潮信息(000977)携手，为云上贵州提供硬件和基础云服务。









3、九大主流手机厂商抱团推统一快应用 保卫入口对抗微信





日前，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo九大主流手机厂商共同发起快应用标准，其目的在于赋能开发者拓展场景未来，以标准化的方式接入。





上市公司中，诚迈科技(300598)国内最大的移动智能终端软件外包服务提供商，华为、小米、联想、魅族等主流手机厂商均是公司重要客户。中科创达(300496)主营移动智能终端操作系统，与华为等国内手机厂商合作密切。









4、通过走路也能认出你 智能家电有望用上步态识别技术





日前，银河水滴、中科院自动化所、美的集团(000333)宣布，三方达成战略合作协议，共同研发智能家电领域核心技术，特别是家庭环境远距离步态识别技术，为行业提供创新的智能家电解决方案。





上市公司中，汉王科技(002362)是我国生物识别龙头企业，已在步态识别及扩张方面取得突破性进展。振芯科技(300101)表示，正在结合人的步态识别等技术，强化视频识别跟踪能力。









5、腾讯与中物联签约 助力区块链技术落地物流场景





腾讯与中国物流与采购联合会20日签署战略合作协议，并联合发布首个重要合作项目——区块供应链联盟链及云单平台。未来双方将共同合作开发基于腾讯区块链的电子运单服务平台、TMS(运输管理系统)＆WMS(仓储管理系统)、医药冷链溯源平台、物流与采购金融平台、物流与采购保险平台等行业应用与系统平台。这标志着腾讯区块链正式落地物流场景。





信息发展(300469)与霍尼韦尔就区块链技术在农产品(000061)质量安全追溯中的应用等领域签订合作谅解备忘录；润和软件(300339)区块链子公司润辰科技完成工商设立登记。









6、多省市提出全装修目标 家居龙头受益集中化采购





长沙市政府办公厅近日下发通知，要求进一步推广新建商品住宅全装修建设交付的应用范围，5个主要城区新供地的商品住宅项目采用全装修建设交付的比例不低于70%。在长沙之前，全国还有十多个省市发布了全装修政策，即在房屋交付时，所有功能空间的固定面完成铺装或涂饰，门窗、厨房、卫生间等处的基本设施完成安装。目前全国全装修成品房的平均比例约20%，而发达国家高达80%左右。





金牌厨柜(603180)此前连续五年被评为“中国房地产开发企业500强首选供应商(橱柜类)”；志邦股份(603801)与一些大型房企建立了较稳定的合作关系，去年上半年大宗客户渠道销售收入同比增长75.87%。









【事件】





1、糖酒会大幕即将拉开、高端白酒业绩或超预期





据媒体报道，第98届全国糖酒商品交易会将于3月22日在成都开幕。展会总展览面积近21万平米，是迄今为止糖酒会展览面积最大的一届，比上年同期增长65%。参展产品来自40多个国家和地区，参展企业近4100家。本届糖酒会的召开，行业相关信息将密集发布，将对食品和酒类行业的健康发展产生积极影响。





可关注五粮液(000858)、泸州老窖(000568)等高增长的高端白酒公司。









2、全国医疗器械监管会议召开 推动行业高质量发展





全国医疗器械监督管理工作会议在上海召开。会议提出，今年要继续完善医疗器械监管法规体系，为医疗器械监管工作提供重要保障；要深化审评审批制度改革，推动医疗器械高质量发展；要强化医疗器械全生命周期监管，严防严控风险。政策方面，1月29日食药监总局发布《医疗器械标准规划(2018—2020年)》，旨在进一步提升医疗器械标准化水平，助推医疗器械创新发展。





相关公司包括影像设备龙头万东医疗(600055)、主营诊断设备的开立医疗(300633)、体外诊断试剂及仪器领域的安图生物(603658)等。





【新股申购】

1、新股申购——天邑股份：申购代码300504，申购上限2.55万股，申购价格13.06元。

2、新股申购——爱婴室：申购代码732214，申购上限1.00万股，申购价格19.95元。

3、全国体育彩票工作会议今日召开

【要闻】

1、李：已要求有关部门完善境内上市规则，欢迎互联网企业回归境内。

2、上交所：需要进一步深化对公司财报、网络舆情、券商研报等监管数据的处理研究和关联分析。

3、深交所：积极推进主动式预防式监管 完善上市公司信息披露直通车制度。

4、监管层要求券商进行“自查自纠”，针对公司债和ABS业务。

5、财政部：力争年内完成个税法(修订)的部内起草， 及时上报国务院。

6、发改委印发《增量配电业务配电区域划分实施办法(试行)》。

7、河北印发加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见，雄安将打造世界级高端高新产业集群。

8、上周新增投资者数38.3万 环比增加14.98%。

9、今日证监会发审会：一家通过 一家暂缓。

10、美股小幅收涨，纳指收涨0.27%；纽交所4月黄金期价跌0.45%；WTI 5月原油期货收涨2.3%。

【公告：复牌】

深交所：*ST华泽将于明日复牌

中成股份(000151)：异动核查完毕

中国船舶(600150)：拟收购外高桥(600648)造船 36.27%股权

中船防务(600685)已对问询函所提问题进行回复

中矿资源(002738)拟18亿元收购锂原料生产商 将增厚上市公司业绩

【公告】

红豆股份(600400)：持有华云数据股权比例较低 对公司影响很小

科斯伍德(300192)：油墨及相关产品价格上调5%-10%

晋亿实业(601002)：签署3.34亿元铁路扣件合同

宏润建设(002062)：联合中标22.57亿元施工项目

京东方A：与工商银行(601398)签署500亿战略合作协议

太空板业(300344)：21日起简称变更为“太空智造”

得润电子(002055)：子公司成一汽大众MEB电动车 平台供应商

香山股份(002870)：与京东战略合作，涉及智能产品等领域

盈峰环境(000967)：中标污水处理 PPP 项目

方大特钢(600507) ：实控人溢价近8%转让7.97%股份

久吾高科(300631)：成为五矿盐湖碳酸锂 项目设备供货单位

久联发展(002037)：子公司签订重大合同

万兴科技(300624)提示股价异动风险：公司市盈率水平较高

国投中鲁(600962)：股价涨幅异常 明起停牌核查

【公告：分红】

新美星(300509)：拟10转9派6元 一季度净利预计同比持平

鞍重股份(002667)：去年净利扭亏 为盈 拟10转7派0.24元

银龙股份(603969)：去年净利同比降18% 拟10转4.5派1.5元

特一药业(002728)：去年净利同比增12% 拟10派5元

渤海轮渡(603167)：去年净利同比增63% 拟10派4元

【公告：业绩】预增预减·

中国平安(601318)：2017年净利891亿元 同比增42.8%

赢合科技(300457)：一季度净利预增50%-65%

中青宝(300052)：一季度盈利预增140%-170%

上海家化(600315)：去年净利增逾九成 证金公司退出股东前十名单

马钢股份(600808)：受益钢材涨价 去年净利增236%

天赐材料(002709)：一季度净利预增530%-560%

元成股份(603388)业绩快报：去年净利增73%

京投发展(600683)：去年净利增10.77% 拟10派2元

长荣股份(300195)：一季度净利预增 装备 业务新订单 大增

新华保险(601336)：去年净利同比增8.9% 证金公司小幅增持

京投发展(600683)：去年净利增10.77% 拟10派2元

江淮汽车(600418)：去年净利同比下降62.83%

九鼎投资(600053)：去年净利同比降近五成

方正证券(601901)业绩快报：去年净利同比降43.45%

【公告：增减持】

蓝色光标(300058)：获西藏耀旺增持股份

永吉股份(603058)：股东拟减持不超1%股份

二三四五(002195)：股东拟减持不超1%股份

*ST金宇：金宇控股拟减持不超3%股份

斯太尔(000760)：宁波理瑞计划清仓减持6.42%股份

【解禁股】

全筑股份(603030)、华测导、顺丰控股(002352)、泰禾光电(603656)、金城医药(300233)、诚益通(300430)、捷荣技术(002855)、艾格拉斯(002619)、通化金马(000766)、以岭药业(002603)、辽宁成大(600739)、神州高铁(000008)



