



周二早盘市场受到隔夜美股的影响出现大幅低开。外盘果不其然成为了目前最大的不确定因素，但是从本质上说，欧美市场目前唯一担忧的，也仅仅是美联储加息的预期。目前看，在美国挑起贸易战的预期下，本土CPI和PPI可能迎来双升，双升就是通胀，如此一来 加息几乎是板上钉钉。不过A股提前已经对加息有过预期和反应，加上本身加息的边际效益在递减。国内新行长刚刚表示延续稳健的货币政策，风向未改，对于A股的影响实际上非常有限。





次新方面今天表现亮眼，万兴科技9连板，已经有火中取栗的味道，市场目前的关注点就是今晚是否会被特停？考虑到目前两会已经结束，维稳压力结束，被特停的概率很大！而万兴科技已经是目前次新股的标杆，昨天和大家说过，除了万兴之外，启动的一批都是低位次新，一旦高位龙头特停，下方也会开始分化。这个还是要小心。





从今天盘中市场的动作来看，监管并没有降温，乐心医疗午间被特停，仅仅一个一字板，力度有点空前，乐心涨停是因为建设区块链实验室，作为医疗器械类企业，蹭热点有点过分。所以特停的不冤枉，但是证监会的速度和雷霆手段还是多少超预期。 监管压力之下，还是要特别留意。





其他品种方面，今天带动市场翻红的，其实就三大品种，早盘的国企改革、下午的医药（主要是次新医药）、以及部分的人气妖股，今天市场再一次出现非常强势的资金分化，昨天领跑的题材股今天全线回落，前期下跌的资源股，早盘形成反弹， 隔夜情绪太差 ，说明市场的资金信心在继续下降。所以虽然三大指数收红，但是市场整体的操作难度很大！





独角兽盘前被证券时报在提示风险，确实涨太多，分化在所难免。我们之前和大家说过，独角兽这批品种，有一些确实是有机会，但是同样也有一些，基本面稀烂，扛着商誉减值、减持、接近、业绩压力等等因素，仅仅因为客户准备上市而连拉几个涨停，有点奇怪了。所以分化是必然。





国企改革和医药今天基本高潮，妖股今晚大概率要被停几只，市场暂时还是没有主线方向！但是我们也要和大家说，今天是两会正式闭幕，在过去的一个季度中，19会议、中央经济工作会议、三中全会、两会相继闭幕，市场迎来了一个又一个重要会议窗口，可以说，这是近年来最密集的政策窗口期。随着两会的结束，最后一个决定未来数年中国经济改革基调的政策风向板上钉钉。而 随着政策定调，A股作为经济的晴雨表，也即将迎来一次主线的蜕变。



