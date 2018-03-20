昨夜外盘再次“立功”，在美联储加息的预期下，欧美市场全线走低，纳斯达克指数暴跌1.8%。我们讲过目前国内对市场影响不大，反而最大的不确定因素在海外，美股的影响下，A股早盘大幅低开。但是随后拉升。这种走势符合我们的预期。目前 其实美联储真实加息与否，不会过大的影响A股市场，第一是因为加息利空早已在盘面形成反映。第二是加息本身存在边际效益递减。





从早盘的盘面来说，分化还是非常严重。





医药股全面启动，我们在三月电话会议，已经提前和学员讲过，我们认为消费品种中的接力棒，应该是交给医药了。而相比其他大消费的高位，医药目前有一定的比价优势。





但大家需要警惕的是，医药股启动，往往是市场分化的标志，防御性的医药板块开始陆续有资金进入，每次以防御性板块作为市场核心的时候，也就是市场进入分化调整之时。妖股龙头万兴科技和兆易创新已经进入疲态。小心~





而与此同时，今天高送转大幅降温，而昨天领跌的资源股开始反弹，我们的观点还是不变，慎言二八转换， 因为很多机构资金目前并没有真正的进场。所以，存量资金不足以决定方向。





而与此同时，监管还在继续加码，午间乐心医疗被特停，这仅仅是乐心的第一个一字板——不过原因确实是该，乐心一个医疗器械公司，成立区块链实验室，导致开盘直接涨停，蹭热点有点过分。但是同样说明，目前监管的力度仍然保持极强势姿态，这对于游资和存量资金主导的行情而言，是一个比较大的不稳定因素。





市场目前还在继续打磨行情，大家也要多一点耐心，抛开盘面来说，今天是两会闭幕的日子，两会结束， 市场从年前的十九大、中央经济工作会议，到三中全会、两会，各种政策以及人事变动终于落地。这其中，大量酝酿着政策利好和行业变局的品种，最终开始由质变迎来量变，进入值得关注的时间窗口。



