【政策】





1、资本市场支持国之重器 推动半导体等科技创新





新华社19日发布财经观察文章，指出我国经济正处在迈向高质量发展的新节点上，资本市场的快速发展，也在支持和壮大着对高质量发展具有重要意义的“国之重器”“大国工程”企业，推动创新和国家重大工程建设。文章中提到，上交所联合工信部、中国铁路总公司、中科院国科控股，正在共同支持中国商用飞机、京沪高铁、中国卫通、国盾量子和中微半导体等企业，使其有效利用资本市场发展壮大。





华创证券研报看好前道半导体生产设备龙头北方华创(002371)、检测设备龙头长川科技(300604)等公司。









【科技】





1、新型锂硅电池即将量产 电池容量增加30%以上





据媒体报道，Sila Technologies和Angstron Materials等创业公司开发出一种新的锂硅电池技术(技术已成熟至接近投产)，在未来短短几年内，可以让手机、汽车、智能手表电池的电量增加30%甚至更多。





中国宝安(000009)旗下贝特瑞是最早获得硅碳负极外国订单的国内企业；杉杉股份(600884)硅碳负极已经开始逐步放量，计划2017年底形成4000吨/年产能。









2、首例中国人群“超级供体”制成 大幅降低细胞医疗费用





从安徽省干细胞学会获悉，首例中国人群通用型诱导多能干细胞(ips细胞)近日在安徽省临床级干细胞研发制备中心制成。这一成果可实现细胞制剂即来即用，在最大范围内普及细胞治疗，大幅度降低细胞医疗费用。





上市公司中，该项目的研发公司中盛溯源为乐金健康(300247)参股公司。中源协和(600645)子公司协和干细胞拥有全球最大规模之一的天津脐带血造血干细胞库。









【产业】





1、独角兽华云数据开启IPO之路 关注参股公司





“2018中国独角兽100强”榜单近日发布，在众多领域中，华云数据集团凭借着在云计算领域的开创性精神和在私有云细分市场所取得的卓越成绩，成为行业内最可能快速登陆A股的100家公司之一。据此前报道，华云数据上市前的最后一轮融资，获得15亿元融资。早在2016年科技部发布的《2016中国独角兽企业发展报告》中，华云数据就已然成为云计算领域的10亿美元级别的独角兽企业。





红豆股份(600400)参与华云数据的B轮和C轮股权融资，持有其2.22%股权。智慧能源(600869)出资5000万元参股，占比2.22%。









2、苹果液态金属应用取得进展 相关公司望受关注





据媒体报道，苹果公司近日在液态金属的应用领域取得了最新进展。该公司考虑将液态金属专利技术应用在压力感测组件或压力转换器上，未来主要可能会使用于iPhone主按键。自2010年开始，苹果每年都会定期更新液态金属领域的相关技术，可见苹果对于金属材料技术研发的专注。





宜安科技(300328)是液态金属领域龙头公司。云海金属(002182)在液态金属精密机构件领域已有布局。









3、阿里将召开发布会 有望发布第二代天猫精灵





3月19日，天猫精灵官方发布预告，阿里巴巴人工智能实验室2018春季发布会将于3月22日在北京举办。从宣传海报来看，本次发布会可能会推出一款与视觉有关的设备。有网友猜测有可能发布天猫精灵第二代X2，结合视觉元素推测可能会发布拥有触摸屏的智能音箱。





上市公司中，奋达科技(002681)代工生产天猫精灵X1。共达电声(002655)是全球领先的微型电声元器件提供商。全志科技(300458)是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。









4、微博原创内容将获版权认证、版权服务商迎机遇





19日，新浪微博正式与中国版权保护中心、平壑科技达成合作，接入中国版权保护中心DCI体系，为平台原创内容开通版权认证。微博平台上的头条文章原创内容，将由中国版权保护中心提供基于DCI体系的数字作品版权登记。经过登记认证的微博原创内容，中国版权保护中心将为拥有其版权的用户提供盗版侵权监测及快速维权服务。





安妮股份(002235)旗下畅元国讯凭借以DCI技术为核心的版权保护体系；视觉中国(000681)是中国图片交易第一平台。









【要闻】





1、上交所：已形成针对优质创新企业上市和交易等业务规则。





2、央行行长易纲：改革措施将在博鳌峰会举行前公布，中国将实施稳健货币政策。





3、央行等五部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》。





4、央行副行长潘功胜：金融支持住房租赁市场相关文件有望上半年出台。





5、上交所联合多家单位正在共同支持“国之重器”利用资本市场发展壮大。





6、银监会：2018年银行业要深化三农和扶贫金融服务。





7、2月份44座城市新建商品住宅价格环比上涨。





8、小鹏汽车拿到第一块互联网汽车车牌，新造车公司进入量产竞争。





9、美股大跌，纳指收跌1.84%；COMEX 4月黄金期货收涨0.4%；美国WTI 4月原油期货价格收跌0.5%。









【公告：复牌】





晨鑫科技(002447)：实控人刘德群等被刑拘未对公司产生重大影响





西宁特钢(600117)终止重大资产重组事项





通葡股份(600365)：拟3.7亿收购控股子公司九润源49%股权









【公告】





合众思壮(002383)：签6.92亿元重大合同





亚翔集成(603929)：中标逾7亿元工程项目





棕榈股份(002431)：中标2.9亿施工总承包项目





宏润建设(002062)：中标7.33亿元轨道交通施工项目





高新发展(000628)：联合预中标2.2亿元工程项目





万邦达(300055)：签订约9700万元供货合同





围海股份(002586)：联合中标超10亿元PPP 项目





博汇纸业(600966)：年产14万吨文化纸项目恢复生产





人福医药(600079)：萘普生钠软胶囊获得在美销售资格





科达股份(600986)：发起设立科达区块链产业基金





路畅科技(002813)：子公司发起设立智能驾驶产业基金





宁沪高速(600377)：1.84亿收购瀚威公司剩余股权





乐心医疗(300562)：携手佰客云设立区块链研究实验室





新安股份(600596)：白南山产区整体搬迁工作已完成





三六零(601360)回应“360 股东质押借款600 亿”报道





赛轮金宇(601058)：终止实施回购股份事宜





创业黑马(300688)：近期股价涨幅较大 明起停牌核查









【公告：分红及业绩】





岭南股份(002717)：2017年拟10转13派1.75元





江山欧派(603208)：年报 净利同比增26% 拟10派6.2元





台基股份(300046)：拟10转5派2元 一季度业绩预增





齐心集团(002301)2017年拟10转5股派0.5元





双一科技(300690)2017年拟10转6股派10元





索通发展(603612)：年报净利增5倍 拟10转4派6.77元





柳州医药(603368)：年报净利增25% 拟10转4派6.6元





安徽合力(600761)：年报净利超4亿 拟10派5元





双鹭药业(002038)：去年净利同比增18% 拟10派5元





泰豪科技(600590)2017年净利润增9成 拟10送3股派1.2元





智飞生物(300122)：年报预增 12倍 一季度预增281.32%～347.63%





当代东方(000673)：一季度净利预增超6倍





奥拓电子(002587)：一季度净利预增318%-367





云铝股份(000807)：2017年净利同比增近5倍





麦达数字(002137)：一季度净利预增50%-100%





平治信息(300571)：一季度净利预增92%-119%





顺丰控股(002352)：2月快递业务营收超59亿 同比增53%





千禾味业(603027)：年报净利同比增44% 拟10派1.33元





宝信软件(600845)：年报净利增26.7% 拟10派1.7元





天房发展(600322)：年报营收增近八成 净利扭亏





安井食品(603345)：年报净利增14% 拟10派2.82元





驰宏锌锗(600497)2017年实现净利润11.55亿元 同比大幅扭亏





韵达股份(002120)：2月快递业务收入同比下降25%





优博讯(300531)：一季度净利预增70%-80%





金辰股份(603396)：年报净利增16% 拟10派3.1元





中国巨石(600176)：年报净利增四成 拟10转2派2.5元





申通快递(002468)：2月份快递业务收入同比下降27%









【公告：增减持】





北特科技(603009)：股东拟减持不超2%股份





火炬电子(603678)：股东拟减持1.99%股份





绿城水务(601368)：温州信德拟减持不超1.36%股份





神剑股份(002361)：实控人终止减持计划









【解禁股】





雷柏科技(002577)、盛通股份(002599)、中恒电气(002364)、华瑞股份(300626)、碳元科技(603133)、唐德影视(300426)、创力集团(603012)、国光股份(002749)、埃斯顿(002747)、腾龙股份(603158)、世龙实业(002748)、登云股份(002715)、溢多利(300381)、思美传媒(002712)、麦迪电气(300341)、宜华健康(000150)、明家联合(300242)、中京电子(002579)



