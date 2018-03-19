周末新领导都确定了，市场也受到欢腾气氛的引导，最终收红。不过红盘得略微有点勉强。一方面沪指最终继续维持缩量，几乎是近期的地量水平。创业板方面也在午后形成了比较明显的冲高回落。







从技术面观察，今日市场再现“大小”指数背离走势，上证指数受周期股全线回调的影响低开后震荡走低。这一品种的下跌，有投资者认为和目前中美贸易摩擦有关系，我们之前给大家做过分析，以钢铁为例，事实上真实出口美国的比例占到全国钢铁总产量的1%已经是到头了。非常有限。短期更应该关注的是黑色系金属的供需因素，以及通胀预期的分歧。这是比较有分量的因素。





受到黑色系影响，市场一度回踩3250点附近，日线图上承压于20日均线，在没有量能的配合支撑下，快速反攻实属不易。我们今天也在午间的博文中和大家推进了最新的观点——市场在当前位置，要非常注意3260~3270的防守区间。短期市场若守住3260~3270放量上攻，可能会挑新高。但如果失守选择下行，则不排除补缺口+二次探底。大家近期一定控制好仓位，不要盲目冲动





所以三件事儿决定方向：第一，能否放量，第二3260~3270防守力度，第三，最终的方向选择是加速信号。





与主板相比，创业板领涨明显，成功收复10日均线，日线图中走出的止跌企稳形态也彰显下行动力有所减弱。另外，小时级别上MACD指标显示在黄白两线在零轴附近收敛，后期有望形成金叉。但创业板再一次在1850点位受阻。成交量仅仅能算作轻微放大，目前企稳尚可商量，但说马上突破走新高还是有难度。所以大家还是要关注整体市场的方向选择。





板块方面今天市场开始呈现一些不同的信号。独角兽开始分化，天华超净、麦达数字、天华超净几个高位的开盘后出现回调动作。这种分化和富士康缺席ipo有关——富士康这事儿周末我们已经解读过，有声音认为是因为富士康的台企背景，以及美国刚刚通过的《台湾旅行法》，但我们认为这其中不乏对于富士康巨大体量的考量。但无论如何，内地独角兽的相关品种，开始进一步得到资金认可。同时，优质成长股开始启动，今天互联网金融，以及芯片、半导体等炒作开始升温说明炒作开始深化。说明开始有更多资金开始关注优质成长股这条主线。





几家欢喜几家愁，除了独角兽之外，海南板块个股集体跳水，罗顿发展、罗牛山、海南瑞泽、海南高速等个股均大跌。这些都是过去市场的风云儿，再度彰显游资的不讲道理，市场风口变化太快，大家近期一定要多一点耐心，不能光看贼吃肉不看贼挨打。





而次新方面也是如此，万兴科技今天第八个板，除此之外其他封板次新都是低位，早盘万兴只有8000手封单，到现在撤到还有5000手。这里面不排除是通过拉升低位品种掩护高位万兴科技出货，而且大家要特别小心，一旦万兴开板，后面就是次新炸一片。





总的来说，市场目前这个位置，仍然是一团和气背后暗藏杀机，指数上面大家要盯住近期的方向选择信号。而对于个股来说，事实上今年的行情恐怕都将如此，因为个股的基本面分化一定是行情中前期第一次大分歧的焦点。所以能否正确的选股以及选时很重要。市场今年仍然有大机会，学员一定要跟上我们的节奏，把握好低位的进场策略。热线：010-57594189