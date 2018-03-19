早盘市场很争气，创业板2%继续领跑。这也符合我们之前的预期， 早在今年农历新年刚过，我们就和大家讲过，2018年，部分优质的中小创成长股讲迎来底部。 而创业板刚刚形成的放量反弹，其实恰恰是完成了一次非常标准的对于下跌通道和前期平台的回踩。

当然，目前的位置，以创业板目前的成交和沪指的成交水平，连续拉升的难度还是存在的。我们也和大家说过，这个位置出震荡应该是大概率事件。所以，大家也不要过于着急。对于沪指来说，我们认为目前真的是进入一个方向选择的窗口， 当前时点大家要特别留意3270~3260的防守区间。短期市场若守住3260~3270并且达成放量上攻，那么很可能意味着将形成加速突破，这个加速拉升大概率会挑年前高点走出新高。但如果失守选择下行，则不排除补缺口+二次探底。





其实近期盘面上，虽然热点频现，但是真正持续性比较一般。上周很多品种出现了涨一天调整四天的走势，这里面很多还是基本面非常幼稚的品类。因此，当前的市场其实更适合赌徒。对于对风险有顾忌的投资者，仍然需要控制好总仓位， 毕竟如安彩高科这种富士康独角兽天字一号受益品种，早盘也一度跌停。避免倒在行情启动的前夕 。





板块方面还是独角兽领跑，上文提到的安彩高科其实和周末的事件有关。周末美国方面通过了台湾旅行法，川普的对台政策有微妙的变化，这个不按套路出牌但又异常强硬的政治素人在近期不断展开摩擦。 所以很多声音认为富士康缺席本周IPO，也有其台商背景的影响。我们不评论，不过富士康体量确实较大，延后上市对于市场有好处。





同时，大陆独角兽仍然是主体，所以东边不亮西边锃亮，更多的资金开始围猎独角兽的二梯队。这里面很多同学看到了早盘的中国平安启动，认为是大权重护盘，但是不要忘了，平安参股宁德时代，也是典型的独角兽概念。对于独角兽第二梯队的逻辑，我们在周末的永源财经HLC5678YC文章中已经做出解读，有兴趣的朋友啊，关注公众号，回复关键词策略自动索取。





同时更值得注意的是，在经过了上周的分化冲动之后，本周率领创业板再次启动的不光是所谓独角兽概念股， 更重要的是比如芯片，半导体、国产软件这种优质成长股。说明资金开始从第一阶段的超热点，渐渐深入到核心逻辑中，这是一条主线确立的标志。本月电话会议为学员重点解读的恰恰是相关方向，学员好好消化电话会议的策略。





总的来说，市场目前还是在方向选择窗口，无量的前提下，大家一定要切忌冲动，控制好仓位，一旦市场选择发力上行，我们将第一时间吹响进攻号角。而中期来看，成长股的炒作才刚刚掀起大幕。 但是今年大家也不要认为所有的中小创都存在机会，商誉减值、减持、解禁、质押四座大山仍然在，很多股票仅仅是借势而动，在选股的过程中，一定要规避这些品种。





避免在独角兽真正起舞的时候，发现自己其实骑上的是一头粘了犄角的驴。



