如果说，2018年两会行情给市场带来的最大超预期亮点是什么，我相信所有的朋友都会不约而同的讲——独角兽行情！

独角兽概念股可以说，已经成为农历新年以来最大的行情核心。很庆幸的是，今年年后每周末的核心热点，几乎都为大家聚焦在相关品种上， 2月25日当时提及两会概念，第一个给大家解读的就是核心成长股——我们当时明确指出，优质中小创将在今年迎来大底



紧随其后就在独角兽利好公布的第一时间，三月的第一个周末，我们为大家聚焦“独角牛”概念股。



独角兽题材确实是非常争气，在年后成为市场中最亮眼的明星。而这背后，第一家独角兽公司也展现出强势属性。



富士康股份的“闪电”过会，使“独角兽企业上市”成为了近期资本市场的热议话题。就在上周（14日），一则重磅消息再次引起广泛关注。



在回应代表们证券市场热点问题时，证监会透露“目前国内独角兽企业中，资产10亿美金的100家左右，20亿美金的不超过50家，接下来准备分批推进A股上市。”



从富士康、到注册制延期、到独角兽绿色通道，到深交所总经理表示全力配合、到证监会再次表态独角兽规模，再到两会期间监管部门领导表示的CDR已经箭在弦上——这也是海外独角兽企业回归的重要跳板。



一切的因素都在指向独角兽这个冉冉升起的新星。



而在这些个股中，毫无疑问，最先披露超速上市的富士康概念股，成为了A股最强势的第一批独角兽品种。





唯一参股富士康的“影子独角兽”——安彩高科，从底部启动至今，最高涨幅已经达到108%







产业链品种胜宏科技、东尼电子、顺络电子、科森科技等等最高涨幅也达40%上下。







而就在2月5日，我们也在今年的第二期电话会议，提前为学员聚焦到“独角兽概念股”作为国内锂电池大龙头宁德时代上市预期下上游受益的龙头，华友钴业。







当时市场还没有所谓独角兽概念，但我们在2月电话会议，一级刚刚结束的三月电话会议中，连续为学员重点提示。 华友钴业也在过去的一段时间内，逆市连续暴涨，最高涨幅达50%。





毫无疑问，独角兽概念已经是目前时间窗口下最重要的，也是最不可忽视的品种。目前富士康上市暂告一段落。接下来市场预期最强的独角兽公司我们认为主要将集中在三家公司——蚂蚁金服、宁德时代、小米！





而这三家公司的产业链、以及参股公司。则很有可能在接下来的一个月中，走出安彩高科或者华友钴业这种高爆发的翻倍行情！





所以本周福利，我们将在独角兽概念中，再一次为大家强势缩小范围，聚焦三家接下来最有可能加速上市并且掀起涨停浪潮的独角兽品种的参股及产业链受益标的！名单我们已经在层层筛选和反复调研之后最终确认。





很有可能这将是三月后半程最大的行情亮点所在。有兴趣的朋友 关注永源财经公众号（HLC5678YC），回复关键词“策略”，或拨打热线：010-57594189，索取相关福利内容！

