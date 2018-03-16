



整个市场目前还是处于低迷震荡的阶段，看成交量今天创业板和沪指都将再一次缩量。 缩量直接体现的就是观望情绪的厚重。这种原因，我们认为有内外两重因素。





对内而言，两会目前政策利好基本上在盘面已经兑现，而会议议程目前进入到人事变动和机构改革阶段，对于资本市场的大玩家来说，应该是最不确定的因素，所以很多资金其实仍然是在等待观望中。而近期证监会保壳之后连续发力，尤其是天价罚单和连续的特停，对于市场人气还是有所打压。





而唯一目前看政策层面的亮点就是独角兽，这也是独角兽概念一枝独秀的原因 。早盘看又是独角兽一枝独秀，合肥城建、天华超净、大众公用、康力电梯涨停，张江高科、永安行、京泉华、佳都科技、高伟达、安彩高科、华西股份等领涨。证监会副主席表示CDR将很快推出，独角兽企业回归A股又进一步。这无疑又在一次给独角兽板块注入活力。 周末我们会在永源财经（HLC5678YC）公众号，给大家做一下独角兽接下来的机会解读。有兴趣的朋友可以关注。





不过除了独角兽之外，其它板块都在分化，指数集体窄幅震荡，量能也还在萎缩……除了独角兽，其它板块都没什么赚钱效应！这种走势，只有胆子最大的赌徒，才能敢于一搏，对于普通投资者恐怕观望还是比较好的选择





而对外，美联储下周举行议息会议，是一个比较大的看点。下周美联储即将举行议息会议，市场关注联储加息对中国利率的影响。





我们倒是认为 2018 年美长端利率的上行对中国长端利率的向上牵引或将明显减弱：从历史数据可以发现，在美债上行但美元指数下行（或走平）阶段，中美利差均显著收窄，说明虽然美国经济仍在复苏，但从汇率角度中国资本外流的压力缓解。我们认为本轮美元指数高点已现， 虽然美联储可能的加息促使美长端利率继续上行， 但对中国长端利率的向上牵引力将大概率减弱。





所以目前看，除非美股走出大幅暴跌，否则A股目前相对的底位还是有很强的抗风险能力。不用过分的担忧。



