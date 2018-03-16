【政策】





1、我国铁路建设将保持高位运行态势 研发飞行列车





在3月15日举行的全国政协十三届一次会议“委员通道”上，全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房介绍了未来中国高铁在科技创新方面将要做的几项重要工作，包括打造智能高铁，研发环境感知、自学习、自决策的技术；造更快高铁，研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车等。卢春房表示，未来，中国在铁路建设上将保持高位运行态势。到2025年，中国高铁运营里程将达到3.8万公里。





相关概念股主要有晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等。









2、工信部开展固废排查行动 危废处置迎千亿市场





工信部将组织督查组对各省(市)工业固体废物综合利用排查工作开展督查，同时联合危化品搬迁专项工作组对搬迁改造实施方案和排查工作进行督查。





据华创证券测算，危废无害化处置的市场空间约为2000亿元左右。在当前水泥产能过剩的背景下，水泥企业有较强的意愿加入危废协同处置，因此受益的相关公司包括东江环保(002672)、金圆股份(000546)等。









3、港珠澳大桥正式通车倒计时 打开大湾区发展想象空间





港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用，并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。





专家认为，随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成，珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入，这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。相关概念股主要有珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)及世荣兆业(002016)等。









【涨价】





1、国际巨头今年第二次上调PC价格 国产化企业望享高盈利





据媒体报道，世界第五大石化产品制造商沙伯基础(SABIC)近日再次宣布聚碳酸酯(PC)涨价，从3月26日起，PC系列材料每吨再涨150－500美元不等。这已是近两个月来第二次涨价了，今年1月份宣布普通聚碳酸酯价格每吨上涨300美元，随后又宣布2018年1月8日起，PC及PC相关合金材料涨价500美元/吨。





拥有自主研发国产PC技术的公司中，浙江交科(002061)有PC产能10万吨，今年产能将达20万吨；鲁西化工(000830)有PC产能6.5万吨，今年将达20万吨。









2、北方多地水泥企业上调价格、景气行情初露端倪





据百川资讯报道，15日，天津地区水泥价格稳中有涨，冀东水泥(000401)近期通知上涨高标号水泥价格20元/吨，低标号水泥价格10元/吨。大连地区水泥企业更是在12日将各品种水泥价格大幅上调100元/吨。整体来看，虽然华北地区工地复工还处于起步阶段，东北、西北地区气温较低，市场尚未启动，但由于今冬采暖季北方错峰生产时间长，水泥企业库存普遍处于低位，目前提涨信心较足。





北方地区水泥公司中，祁连山(600720)在甘肃市场市占率逾四成；金隅集团(601992)与冀东水泥(000401)将组建合资公司，有效解决同业竞争情况。









【产业】





1、腾讯成立机器人(300024)实验室 人工智能医疗或率先突破





在“腾讯AI Lab第二届学术论坛”上，腾讯宣布即将成立机器人(300024)实验室“Robotics X”，并与施普林格-自然集团(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)正式达成战略合作，共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源，支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作，推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。





A股上市公司中，宝莱特(300246)与腾讯建立长期战略合作伙伴关系，在智能穿戴、健康医疗、云平台等智能穿戴健康医疗产品展开合作。思创医惠(300078)与IBM“沃森肿瘤机器人(300024)”项目合作。









2小米开发区块链游戏、区块链助力游戏行业变革





小米区块链游戏“加密兔”近日开始内测。据官网内容显示，加密兔是由区块链技术创造出来的虚拟兔子宠物，所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上，一旦被用户拥有，就无法被任何人复制、修改或销毁，具有独一无二的属性。这是继网易的区块链“招财猫”、百度的区块链“莱茨狗”后，又一个由互联网企业推出的区块链游戏。





中青宝(300052)表示打造新型的区块链棋牌类游戏；恺英网络(002517)、天神娱乐(002354)也陆续公布了涉足“区块链+游戏”相关业务的消息。









3、微信及支付宝接入银联方案正制定 移动支付或成三足鼎立





据媒体报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。





中科金财(002657)与银联是合作伙伴，负责商户端的产品研发和流量变现。信雅达(600571)作为金融支付行业领军企业，是银联商务的重要供应商。









4、菜鸟“门店发货”物流模式全面升级 新物流时代已经到来





3月15日，菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级，将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市，接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”，以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下，消费者网购后可选择从就近的实体门店送货，最快2小时即可送达。试运行的两个月以来，“门店发货”订单增长超过10倍，广受市场欢迎。





石基信息(002153)旗下石基零售是阿里投资的唯一零售信息化领域公司。新北洋(002376)在物流行业信息化和自动化产品解决方案方面与菜鸟有合作









【提醒】





1、中签缴款：彩讯股份(300634)" target="_blank">彩讯股份(300634) (彩讯股份(300634))" target="_blank">彩讯股份(300634)(彩讯股份(300634)" target="_blank">彩讯股份(300634) (彩讯股份(300634)))、宏川智慧(002930)" target="_blank">宏川智慧(002930)(宏川智慧(002930))、湖南盐业(600929)" target="_blank">湖南盐业(600929)(湖南盐业(600929))









【要闻】

1、上交所：深入实施“新蓝筹”行动，推动建立上市标准差异化。

2、证监会副主席阎庆民表示CDR将很快推出；深交所官员表示CDR预备尽快推出。

3、阎庆民回应“北八道集团巨额罚单”：严监管 当然要重处罚。

4、新华社：积极稳妥扩大金融业对外开放，助推金融业做大做强。

5、国务院同意广东等四省开展国家标准化综合改革试点

6、创业板ETF总份额创2017年1月以来新高。

7、阿里回应“研究A股上市方案”：只要条件允许，我们就回来。

8、李彦宏：优先考虑回内地上市，CDR暂未收到任何消息。

9、据报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。

10、1-2月我国新设立外商投资企业同比增长129.2%。

11、美股涨跌不一，纳指收跌0.20%；COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，创3月1日以来收盘新低。美国WTI 4月原油期货价格收涨0.4%。









【央视3.15晚会曝光】





1、大众途锐被曝光发动机进水严重质量问题；2、山寨承德杏仁露露占据农村市场；3、天上不会掉馅饼，珠宝店里抽奖坑你没商量；4、酷骑单车退押金难，相当于公开抢劫；5、给排水管参杂再生料，质量不达国标；6、电动车电池过充着火，别买改装蓄电池；7、日韩进口牙刷超60%不符合国标；8、道路施工“偷工减料” 路面标线存在“交通隐患”









【公告：复牌】

八一钢铁(600581)：高送转预案具有合理性与可行性

乐视网(300104)：无引入投资者增资方案及意向，孙宏斌拟辞去董事长职位

龙星化工(002442)：终止重大资产重组

万兴科技(300624)：市盈率水平显著高于同行

天华超净(300390)：实控人持股宁德时代系个人投资行为

菲达环保(600526)：2017年预亏

兰州民百(600738)：澄清媒体报道





【公告】

惠博普(002554)：全资孙公司签订4.84亿元重大合同

天翔环境(300362)：联合中标1.59亿元PPP项目

尔康制药(300267)：依科制药向公司采购2.65亿元空心胶囊

坚瑞沃能(300116)：子公司沃特玛签署6亿元储能电池采购合同

天海投资(600751)：与信达证券签署战略合作协议

皇氏集团(002329)：与博纳影业签署战略合作协议

龙韵股份(603729)：将联合投资电视剧《推手》的制作和发行

华泰证券(601688)：与江苏银行(600919)签订全面战略合作协议

志邦股份(603801)：子公司拟斥资10亿元投建法兰菲180新厂项目

长安汽车(000625)：控股股东所持21.56%股份无偿划转给兵器装备集团

三六零(601360)：控股股东奇信志成质押公司32.97亿股

申达股份(600626)：设立傲锐(中国)汽车零部件公司

南纺股份(600250)：拟逾9304万元挂牌转让江阴南泰23.26%股权

深南股份(002417)：拟1.28亿元控股大数据公司铭诚科技

东方网络(002175)：拟6000万元转让所持永旭良辰股权

易华录(300212)：参股设立广东大数据交易中心

金奥博(002917)：公司业务包含为军工单位提供民爆器材生产工艺技术和装备

中弘股份(000979)：控股股东所持100%股份再次被司法轮候冻结

雷科防务(002413)：股东外滩安防违约，其1亿股持股将被处置









【公告：分红】

恒华科技(300365)：2017年净利同比增五成 拟10转10派2元

葵花药业(002737)：拟10转10派10元

凯龙股份(002783):：年报拟10转6派2元

五洲交通(600368)：2017年净利增长65% 拟10送3.5派1.5

东阿阿胶(000423)：去年净利逾20亿元 拟10派9元

志邦股份(603801):年报拟10派6元

重庆百货(600729)：2017年净利增长44% 拟10派6

福斯特(603806)：2017年净利降3成 拟10转3派6元

微光股份(002801)：年报每10股派现5元

白云山(600332)：2017年净利增长36.7% 拟10派3.81

西藏药业(600211)：2017年净利增长15.8% 拟10派3.85

四通新材(300428):年报净利增近五成 拟10转2派3.3元









【公告：业绩】

中国联通(600050)：2017年盈利4.26亿 同比增长176%

诚志股份(000990)：年报净利超8亿元 同比增6倍

三维工程(002469)：年报营收翻倍 净利增近4倍

飞凯材料(300398)：一季报预增近4倍

安阳钢铁(600569)：2017年盈利16亿 同比增长近12倍

浩物股份(000757)：年报净利同比增近八成

温氏股份(300498)：2018年预计公司商品肉猪产量保持10%以上增长

中兴通讯(000063)：去年净利45.68亿元 同比大幅扭亏

梅安森(300275)：年报营收翻倍 净利扭亏

金新农(002548)：2月份生猪销量收入环比下降45.73%





【公告：增减持】

华邦健康(002004)：拟不超3亿元回购公司股份

友阿股份(002277)：拟回购5000万元-2亿元股票

键桥通讯(002316)：控股股东及其一致人持股升至25%

塔牌集团(002233)：两股东拟合计减持2%股份

寒锐钴业(300618)：三位股东拟减持不超7%股份

捷捷微电(300623)：股东正和世通拟减持不超4.27%股份

浙江美大(002677)：两董事兼高管减持公司股份

众兴菌业(002772)：多名董事及高管拟减持公司股份

普路通(002769)：两股东拟合计减持不超2%股份

大金重工(002487)：控股股东减持500万股





【解禁股】

通源石油(300164)、杭州银行(600926)、兴森科技(002436)、天邦股份(002124)、汉鼎宇佑(300300)



