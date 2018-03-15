周五市场出现低开高走。尤其创业板，几乎是卡着年线形成了一次探底回升。那么调整是否结束呢，显然是大家最关心的问题，今天好好给大家讲一讲。



今天的盘面我们从板块入手给大家做分析。



周四行情的探底，和近期的监管动作是直接关联的。 某会近期动作比较频繁，这是对于市场近期调整最大的不确定因素。昨天监管天价罚单重拳再下手，次新股大范围杀跌，就连高送转龙头英科医疗也大幅杀跌一度封跌停。盘面上涨停股大部分为超跌股、妖股。如果还拿着次新这种不被监管重视的票，及时减仓，减仓。次新最大的风险是监管，现在风险来了，不要火中取栗。



其实看到次新股的调整，也带一句创业板的问题。很多朋友近期在纠结创业板行情是否见顶， 我们的观点很明确也很清晰，短线有震荡，中期看绝对不是顶部。2018年市场最大的看点反而就恰恰应该是核心成长股。 那么既然如此，为什么创业板杀跌如此惊人呢。大家必须要看到，次新股对于创业板的拖累。虽然说次新哪都有，但是第一创业板次新在跌幅榜占据一半，第二板块体量本身不大，因此对于这种集中下杀品种更加敏感。



所以如果大家剔除次新板块，今天创业板应该不仅仅是尾盘收红这么简单。



领跑品种方面，酿酒主要源于今天早盘中金研报的强烈看好，但是白酒的问题我们将过很多次，茅台已经完成涨价，短期继续涨价的可能性不高。我们讲白酒股应该不会有太大风险，但是想要复制去年的涨幅是比较难的，更有可能是一线震荡缓慢攀升，二三线做大的区间横盘。



而今天保险股启动位于涨幅榜前列。我们之前和大家说过，目前一些超级权重是没有动作的，比如两桶油，比如保险股， 如果说市场这个位置有什么变数，那么这些超级权重就是变数。所以大家要特别留意他们的动作，就今天保险而言，更像是护盘。



除了涨跌停板上面的品种，我觉得大家也应该注意尾盘涨速榜前列的品类。这其中不少是科技白马品种。我们和大家说过，创业板在第一波鸡犬升天之后，一定会有分化，一定会有震荡，所以短期的走势不奇怪。重点是大家要在短期行情中，发现谁，能够在第二波行情里面打头阵。 别的不说，至少今天尾盘拉升的品种，是率先得到了资金认可的。



总的来说，行情没有大家看到的这么悲观，如果太悲观，那么一定是买错了品种。至于一些目前涨跌不明显的个股， 如果真的是具有非常优质的基本面，也建议大家再多一些耐心！底部不是一帆风顺出现的，也没有光吃肉不挨揍的行情。充满希望，耐心潜伏！学员一定跟上内参节奏，洼地不常有，不要上错车。热线：010-57594189





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