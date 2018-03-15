第一，某会近期动作比较频繁，这是对于市场近期调整最大的不确定因素。 昨天监管天价罚单重拳再下手，次新股大范围杀跌，就连高送转龙头英科医疗也大幅杀跌筑顶。盘面上涨停股大部分为超跌股、妖股。如果还拿着次新这种不被监管重视的票，及时减仓，减仓。





第二，乐视网昨日晚间发布公告称，董事会于近日收到董事长孙宏斌的辞职报告。 孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重孙宏斌先生的个人意愿，接受其辞职申请。孙宏斌原定任期至今年10月13日。





融创中国当年砸了170亿，现在恐怕是看出来烂泥扶不上树了。乐视的走势也是有意思，当然当初参与乐视定增的资金肯定有自救的需求，但是卡着重要会议的时间窗口把垃圾股打反弹，这有点火中取栗。所以特停加上辞职，乐视乐不了了。





接下来乐视这个烂摊子谁来接很有意思。其实乐视网目前最值钱的应该是早期贾跃亭低价收购的大批影视版权。这些版权可能比乐视的壳本身更值钱。所以最有兴趣的应该是一批互联网大佬。不过烫手的山芋人家会不会接下，也是两说





第三，传统行业近期反弹不错，酿酒沉寂了很久一马当先。源于早盘中金的喊话。 贵州茅台在2017年1月15日最高摸至799元后，一路跟随大市展开调整，并在今年2月上旬一度跌至658元，最大回撤幅度一度接近18%。中金公司近期将贵州茅台2018年目标价调至925元，并表示：“建议投资者长期持有茅台，关注公司零售价在3000元以上的超高端酒快速增长机遇以及飞天茅台长期稳定的放量和适度提价，茅台正在分享中国居民酒类消费升级的最高端市场。”





2016年茅台加速拉升以来，基本上60日线就是回调极限，当前位置技术上面讲其实是比较平衡的。但是短期和大家讲，白酒还是可以持有，但是想要复制去年的告诉增长恐怕还是有难度。茅台目前的尴尬在于还能否延续涨价，尤其是在此前大量舆论压力的情况下。





所以这事儿和当初喊独角兽一样，我们觉得大家要做到心里有数，不要盲目。





我们之前和大家说过一个观点，为什么本轮行情至今市场热点不断轮动，我们也不太认同所谓的风格转换。因为——还是之前讲过的—— 二月份的下跌是机构资金受伤，这批资金是要修整的，而这批资金恰恰才是市场的主体，在主体资金没有完全进场的情况下，靠着游资和存量盘去判断方向，显然是过早了。 2018年行情应该不会太难看。大家也不用过分的担忧，对于真正的成长品种，一旦回调企稳将是进场的机会，只不过短期市场进入一个整理阶段，我们在周一讲过——非常正常。



