【政策】





1、生物燃料乙醇产业酝酿更大市场空间





据悉，我国将根据《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》等政策文件，在年内继续推进生物燃料乙醇的生产，进一步提高生物燃料乙醇的应用。目前，我国已有11个省区试点推广乙醇汽油，乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。预计2020年国内汽油用量将达1.3亿吨，按照10%的添加比例计算，燃料乙醇的需求量约为1300万吨，而我国目前生物燃料乙醇产量约为260万吨，存在千万吨需求缺口，市场空间巨大。





玉米种业公司登海种业(002041)将受益。同时，随着国家乙醇汽油推广的实施，煤基乙醇因实现了煤炭的清洁利用，建议兴化股份(002109)。









【涨价】





1、玻璃迎来涨价潮 产品库存有望持续下降





近日玻璃产品迎来涨价潮，继前期华南和华东地区现货报价上涨20-40元左右后，沙河等地区厂家也开始跟涨，13日沙河地区上涨20元左右，累计已上涨30元。随着各区域玻璃价格的联动涨价，玻璃市场信心持续回升。03月14日，中国玻璃综合指数上涨0.79点至1196.61点，创下近年以来新高。目前华北、华南等地生产企业出库量明显增加，生产企业产销量环比持续提升，对后期市场较为乐观。





可关注金晶科技(600586)、南玻A等相关公司









2、人造板掀起涨价潮 相关公司有望受益





据媒体报道，河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格，涨价企业以密度板和刨花板企业居多，涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示，如果原材料成本上涨过多，也会适当调价。





大亚圣象(000910)聚焦人造板和木地板两大主业。丰林集团(601996)是国内最大的人造板生产商之一。









3、橡胶供需错配、多家轮胎巨头将涨价





近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。德国马牌4月1日上调部分规格轮胎价格，日本优科豪马决定4月1日起上调工程机械轮胎价格。此外瑞典知名轮胎制造商特瑞堡也正式宣布，受到成本上涨的影响，4月开始欧洲市场进行涨价。同时在全球其它地方轮胎陆续涨价，北美洲价格涨幅或高达10%。





投资标的建议关注车用轮胎行业相关个股如黔轮胎A、三角轮胎(601163)。









【产业】





1、苹果无线充电器月底开卖 可多台设备同时使用





对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说，他们都在苦等苹果一样神器，那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称，AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露，AirPower的最大充电功率为29W，能同时为多台设备进行无线充电，相比目前市面上的无线充电底座来说，它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。





上市公司中，顺络电子(002138)无线充电线圈已经量产；横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。立讯精密(002475)是苹果iwatch无线充电供应商，同时还供应无线充电模组。









2、多城市提速自动驾驶路测进程 智能驾驶迎风口





据媒体报道，杭州即将上线自动驾驶测试道路，阿里巴巴的自动驾驶研究团队或将正式浮出水面。3月14日，重庆四部门联合发布《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》，标志着自动驾驶测试在重庆步入了规范化轨道。上海自动驾驶汽车测试基地动工，7月投入使用。北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。





A股中，华阳集团(002906)是百度无人驾驶平台成员之一；四维图新(002405)高精度地图卡位优势显著，受益于自动驾驶加速落地。









3、德国开发高速纳米机器人(300024)电驱动新技术 开启医疗新纪元





据报道，德国慕尼黑工业大学与慕尼黑大学的科研人员合作开发出一种新型的纳米机器人(300024)电驱动技术，较目前通过加酶和DNA链等生化驱动方法快10万倍。新的控制技术不仅适合来回移动染料或纳米颗粒，微型机器人(300024)的手臂也可对分子施力。研究人员强调，纳米机器人(300024)体积小，价格低廉，可搜索百万计样本中的特定物质，并逐步合 成复杂分子，将适用于医学诊断和药物开发。





上市公司中，和佳股份(300273)已积极布局纳米医疗产业；机器人(300024)和中科院沈阳自动化研究所成功研制了一台纳米微操作的机器人(300024)系统样机。









4、华为中国生态伙伴大会即将召开 小伙伴们迎新发展机遇





3月22日至23日，作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会2018将在山东青岛国际会展中心召开。大会以“因聚而生，以行致盛------ΣCO-XA”为主题，将向来自全国各个领域的15000多名嘉宾展现华为2017年多元生态取得的成果，并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。





上市公司中，深南电路(002916)是国内印制电路板的龙头企业，公司第一大客户为华为。拓维信息(002261)与华为携手“同舟共济”，公有云助力业务发展。





【要闻】

1、证监会：已成立关于四类新经济专家委员会，国内独角兽准备分批A股上市。

2、张家港行(002839)等三次新股炒作案被罚没55亿元，证监会提醒投资者切莫盲目跟风炒新股。

3、上交所：将持续关注创投基金减持新规实施情况，加大监管力度。

4、深交所：从投资者结构看，中小投资者超七成。

5、民航局副司长：可能会取消对市场定价航线征收燃油附加费。

6、上海经信委：与特斯拉保持良好沟通，会继续深入探讨。

7、水泥涨价信息轮番来袭，陕西、新疆等地大幅调涨。

8、中国设计全球时速最高中低速磁浮试验线首段今年交付。

9、孙宏斌辞去乐视网(300104)董事长职务。

10、美股收跌，道指收跌1.00%；COMEX 4月黄金期货收跌0.1%；WTI 4月原油期货收涨0.41%。





【公告：复牌】

华友钴业(603799)：如钴、锂等继续涨价 下游厂商或选择其它潜在技术路线

华塑控股(000509)：继续推进重组

麦达数字(002137)：停牌自查完毕

海得控制(002184)：股票异动核查完毕

永安林业(000663)：筹划收购上佰电子商务控股权

雅克科技(002409)、新纶科技(002341)发行股份购买资产事项获无条件通过

神州数码(000034)：发行股份购买资产事项未获通过

宏图高科(600122)拟并购中信租赁

建研集团(002398)终止重大资产重组事项





【公告：中标类】

中电鑫龙(002298)：子公司联合中标3亿元PPP项目

石化油服(600871)：子公司中标4.47亿元项目

智慧能源(600869)：近期累计中标2.54亿元项目

数据港(603881)：中标2.99亿元常山云数据中心项目一期工程项目

东方园林(002310)：中标25亿元PPP项目

启迪桑德(000826)：中标河北雄安新区环卫项目

柯利达(603828)：中标3.46亿元重大工程

汇川技术(300124)：预中标2.55亿元轨道交通项目

东旭蓝天(000040)：中标6.28亿元PPP项目

飞马国际(002210)：子公司承担中油建设俄罗斯天然气项目运输服务





【公告：投资并购类】

武进不锈(603878)：拟2.17亿元新建精密超长管不锈钢管项目

天成自控(603085)：将在十堰投资2.2亿元建设汽车座椅项目

金融街(000402)：子公司31.69亿元获取廊坊市三宗地块

棕榈股份(002431)：签80亿元合作开发项目战略协议





【其他公告】

中捷资源(002021)：拟2.13亿元转让中屹机械100%股权

蓝色光标(300058)：拟2000万元转让豆盟科技5%股权

卫信康(603676)：拟3530万元转让中卫信康(603676)100%股权

恒瑞医药(600276)：近期将开展贝伐珠单抗注射液的III期临床试验

江淮汽车(600418)：收到3.5亿元扶持资金 对今年利润影响积极

电连技术(300679)：法院判决乐视移动支付公司货款214万美元及逾期付款利息

七一二(603712)再度提示风险：未来可能存在业绩波动的风险

象屿股份(600057)澄清：物流公司已与北八道物流均不存在关联关系

千山药机(300216)：逾10亿元债务到期未能清偿

德奥通航(002260)：公司银行贷款逾期 逾期贷款本息逾2亿元





【公告：分红】

赛升药业(300485)年报拟10转10派2.4元

雪榕生物(300511)年报拟10转9派1.2元

雪榕生物(300511)年报拟10转9派1.2元

我武生物(300357)年报拟10转8派4元

天虹股份(002419)年报拟10转5派4.5元

科达股份(600986)年报拟10转4派0.5

长缆科技(002879)年报拟10转4派1.5元

新城控股(601155)年报拟10派8.1

中来股份(300393)年报拟10派5元

华润三九(000999)年报拟10派4.6元

东港股份(002117)年报拟10派4元

佛燃股份(002911)年报拟10派3元





【公告：业绩】

易事特(300376)：去年净利超7亿元 同比增五成

鲁阳节能(002088)：一季度净利预增近两倍

中来股份(300393)：去年净利同比增57% 今年一季度净利预降52%-73%

元力股份(300174)：一季报净利预增360%-390%





【公告：增减持】

建研集团(002398)：董事长倡议员工增持并承诺兜底

亿利洁能(600277)：董事刘江涛增持100.4万股

新能泰山(000720)：控股股东增持163万股 拟继续增持

嘉化能源(600273)：已累计回购公司股份逾948万股

楚江新材(002171)：首次回购683万股公司股份

四方精创(300468)：持股5%以上股东减持1%股份

全通教育(300359)：控股股东拟减持不超2%股份

海源机械(002529)：股东李明阳今日减持300万股





【解禁股】

申万宏源(000166)、安正时尚(603839)、东方证券(600958)、翰宇药业(300199)、永安药业(002365)、永泰能源(600157)、长园集团(600525)



